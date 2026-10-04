El 1x1 del Básquet Coruña contra el Bilbao Basket: Verge y Pacheco tiran del carro

Dídac Cuevas lanza a canasta en el partido contra el Bilbao Basket Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña sumó su primera victoria del curso, la octava entre sus periplos ACB, gracias a un muy buen trabajo general de los once hombres de que dispuso Carles Marco, ya que Tomas Dimsa tampoco pudo jugar contra el Bilbao Basket.

8 Dídac Cuevas

Otro muy buen partido del barcelonés, no solo en los intangibles (defensa, garra, intensidad), también en la dirección (6 asistencias) y con ese triple en un momento importante que nunca suele faltar.

9 Alonzo Verge Jr.

Recital ofensivo del estadounidense, que también regaló muchas canastas (6), aunque estuvo algo individualista, viniéndose arriba más de la cuenta, en sus momentos más calientes. Le rebaja la nota el haber cometido una quinta falta innecesaria cuando estaba on fire en la prórroga.

7 Paul Jorgensen

El Príncipe Harry de Harlem seleccionó muy bien sus lanzamientos lejanos (2 de 3), se partió la cara en defensa y colaboró a la rápida circulación del balón. En su debe está el tiro libre que habría evitado cinco minutos más de sufrimiento.

6 Guillem Jou

Más presente en defensa que en ataque, le tocó lidiar en diferentes momentos con la más fea del rival, Darrun Hilliard. Fue el jugador naranja que mejor le defendió. Apenas miró al aro; su única canasta llegó tras capturar un rebote ofensivo.

7 Dino Radoncic

Sigue sin soltarse en ataque, básicamente porque no acaba de tener ese egoísmo que a veces pide la propia jugada. Pero a cambio sigue aportando en todo. Un durísimo choque de cabezas con Hlinason lo sacó del partido cuando estaba siendo muy relevante.

9 Caio Pacheco

No estuvo fino desde larga distancia (2 de 6), pero sí en el resto. Tiró del equipo en varias fases, imprimiendo, codo a codo con Cuevas, un ritmo alto, y en la segunda mitad de la prórroga iluminó el ataque naranja.

8 Lukas Uleckas

El asesino silencioso. Parece que no está, pero se las ingenia para ir sumando de todas las maneras posibles, y además apareciendo en momentos relevantes. Máximo reboteador del equipo.

7 George Conditt

Aunque los hombres de negro colapsaron durante gran parte del encuentro su letal conexión con Verge, el puertorriqueño se trabajó sus canastas, pese a los problemas de faltas, que le sacaron del partido a 4:30 del minuto 40.

7 Karlis Silins

Continúa algo falto de ritmo y sin entrar en dinámica completa en ataque, pero en la segunda mitad y en la prórroga fue un titán defensivo, instrumental en el cierre del espacio aéreo naranja y a la hora de bloquear los rebotes defensivos.

7 Dmytro Skapintsev

De más a menos, aunque sin bajar demasiado el nivel, lo que pasa es que anotó la mitad de sus puntos en el primer cuarto. Aun así, va a más cada partido. No solo en cifras, también en confianza. Ante el Bilbao Basket anotó su primer triple como jugador naranja.

8 Jacobo Díaz

Otro asesino silencioso. Sumó en toda la pista, fue vital en arreglar el problema del rebote defensivo que tuvo en Leyma en la primera mitad y anotó poco pero cuando el equipo lo necesitaba. Buenas noticias que sumar a la recuperación de sus problemas de espalda.