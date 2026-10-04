Crónica | El Básquet Coruña suda hasta el infinito y más allá su primera victoria (104-101)

Alonzo Verge, máximo anotador del partido, ataca la sdefensa de Harald Fey Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña logró su primera victoria del curso (104-101) en un duelo contra el Bilbao Basket muy igualado, no exento de polémica, y en el que tuvo que ganar dos veces tras desperdiciar una renta máxima de nueve puntos a menos de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, donde Alonzo Verge, antes de ser eliminado por faltas, y Caio Pacheco guiaron a buen puerto la nave naranja.

Tomas Dimsa, al igual que en el Palau Blaugrana, hizo la rueda de calentamiento. Y al igual que el pasado sábado, no jugó. Un aparatoso vendaje en la mitad inferior de la pierna derecha lo explica perfectamente.

El anfitrión descorchó su debut en el Coliseum de la mejor manera posible. Jugada de pases, el último un high-low de Conditt a Silins que el letón convirtió en un 2+1. El Bilbao también intentó sumar de tres en tres, pero donde hizo daño fue en los rebotes de los tiros lejanos fallados.

Y debajo del aro. Dos mates seguidos de Hlinason, defendido de inicio por Conditt, mantuvieron a rebufo a los hombres de negro. El segundo después de la primera protesta popular del curso. Un tapón presuntamente ilegal de Vautier a Jorgensen hizo sonar en las gradas el "fuera, fuera".

El ingreso en pista de las segundas unidades no cambió el panorama. A pesar de que, por la ausencia de Dimsa, Carles Marco tuvo que poner a Pacheco sobre Darling, ocho centímetros más alto que el brasileño, quien lo hizo bien atrás a pesar del evidente mismatch.

Otro mate, este de Petrasek, cruzando la pintura por el centro sin ninguna oposición, dio a los visitantes su primera ventaja (11-12). Anulada rápidamente con un 2+1 de un Skapintsev que entró caliente. Poco después, con su primer triple como jugador del Básquet Coruña, devolvió al cubo del Coliseum un margen de dos canastas (18-14)

El mismo (22-18) con que remataron unos diez minutos iniciales cerrados con dos libres de Hlinason después de que un triple de Uleckas otorgase al Leyma una ventaja máxima.

El segundo cuarto también empezó con acción de canasta y tiro adicional. En este caso de Petrasek. Los hombres de Jaume Ponsarnau aumentaron la intensidad defensiva, cerrando mucho mejor las cercanías del aro. El tercer mate de Hlinason y un triple de Frey devolvieron las tablas al marcador (26-26).

Después de los dos puntos fáciles de la torre islandesa el Leyma también mejoró la defensa interior. Y el partido pasó a jugarse a varios metros del aro. Normantas y Pacheco intercambiaron cromos desde 6,75 metros y Verge, culminado con una bandeja un balón recuperado por él mismo, mantuvo fuera de tiro a los hombres de negro.

Volvieron las segundas unidades. Y ahora mandó la local. Jacobo Díaz, en sus primeros minutos en cancha, aumentó el hueco con un triple y, poco después, una penetración de Pacheco estableció una nueva máxima (42-35). Ponsarnau no tuvo más remedio que pedir tiempo muerto.

El técnico devolvió al rectángulo a su arma más letal, Hilliard, jugador decisivo en las dos derrotas naranjas ante el Breogán en la primera aventura en la máxima categoría. Y el estadounidense tomó el toro por los cuernos. Triple, dos libres convertidos y otra diana lejana para mandar el partido al descanso con una renta mínima (46-45) para los pupilos de Carles Marco, que en el tramo final de este periodo volvieron a sufrir para cerrar el rebote defensivo.

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A la vuelta de vestuarios, Verge intentó hacer la guerra por su cuenta. Anotó la primera canasta de la segunda mitad, con una penetración, replicada de la misma manera por Darling. El base local intentó repetir, pero se encontró con un tapón de Hlinason, del que nació una transición completada a la carrera por Hilliard, que devolvió la delantera al Bilbao (48-49).

Además, Frey golpeó dos veces seguidas desde el arco. Vautier completó un parcial de 0-8 que obligó a Carles Marco a parar el partido y a hacer cambios. Volvieron Cuevas y Pacheco y el Básquet Coruña recuperó el tono.

El brasileño igualó de nuevo (60-60) con un triple, la misma manera con que Cuevas puso al anfitrión de nuevo al mando dos posesiones después. Tras un acierto lejano de Krampelj, un floater del brasileño mantuvo la distancia mínima.

En los segundos finales fue Uleckas, primero tras preciosa asistencia en bote de Cuevas, y luego con una penetración y anotando con la mano mala, la izquierda, quien se encargó de cerrar el tercer cuarto con el Leyma al frente (69-67).

En el arranque del cuarto volvió a arrancar la moto Verge. Después de que un parcial de salida de 0-5 provocase un tiempo muerto de Carles Marco cuando solo se habían consumido 48 segundos. Dos entradas a canasta del base de Illinois y una tercera, sin éxito (por una más que posible falta de Aleix Font) en un contrataque, pero que completó tras el rebote ofensivo Uleckas, mandaron el minuto de instrucciones al otro lado de la banda (75-72).

Verge siguió a lo suyo, tras un triple de Darling. Cuatro puntos seguidos del base alejaron a dos canastas al Bilbao, que volvió a buscar a Hilliard, ahora mejor vigilado, así como los altos visitantes, sin huecos ya para anotar fácil, ahogados por unas ayudas magníficas.

Un reverso precioso de Radoncic inició lo que sería el parcial (casi) definitivo. De 7-0, con libre incluido de Pacheco a causa de una técnica a Normantas por coger el balón para impedir que el Leyma sacara rápido de fondo. Y triple de Verge, desde la esquina izquierda, reparando una jugada que se había roto en el pase anterior por una falta de coordinación.

Jacobo Díaz, que firmó unos minutos fantásticos en este tramo, empezó el 'alley-oop' con que Radoncic puso el 88-79 en el cubo. Fue su última acción en partido. A falta de 1:43, la cabeza del montenegrino chocó con la de Hlinason y ambos cayeron al parqué sangrando abundantemente.

Milagro visitante

El parón enfrió la inercia positiva del Leyma, que encajó un parcial de 0-4. Quedaba muy poco tiempo para unos de esos milagros que en el Coliseum, y también por ahí adelante, acostumbra a escenificar el equipo de Carles Marco. Un milagro como el de la final de los playoffs, el que devolvió al Básquet Coruña a la ACB. Esta vez fue ajeno. Un triple de Petrasek metió el miedo a la grada. Aunque no tanto como un libre errado por Jorgensen a solo dos segundos del minuto 40 (91-88). Hilliard, tras finta y con dos tipos encima, mandó el duelo a la prórroga sobre la bocina.

El inicio de los cinco minutos extra fue naranja. Y un Verge contra Normantas. Ambos enlazaron aciertos cercanos y lejanos para mantener el equilibrio o dos puntos de margen. Hasta que el base naranja cometió una inocente-dudosa falta que le mandó definitivamente al banquillo con 104 segundos por delante (100-98).

Sin Verge cogió el timón Pacheco. Suya fue la asistencia que Silins, solo bajo el aro, convirtió en el 102-99. Normantas, con su noveno punto en el tiempo extra, mantuvo las espadas en lo alto. El brasileño, con dos libres, restableció la distancia de seguridad. Petrasek erró el triple del empate y en el rebote pelearon Vautier y Ulecka. El lituano se hizo claramente con el balón, pero los colegiados decretaron lucha. Incluso después de verlo en el instant replay. Y le dieron al Bilbao la redonda y ocho décimas para forzar otra prórroga. Demencial.

Los de Carles Marco taparon a los tiradores en pista, un aislamiento que dejó solo a Vautier. El pívot francés se vio en una que no era la suya y estampó el tiro contra el aro. El Coliseum soltó el aire contenido en los pulmones durante ese corto pero agobiante lapso de tiempo para cantas con todas sus fuerza la victoria. La primera de un objetivo (inicial) de doce.