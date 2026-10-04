Carles Marco: "Todos han aportado y esa es la gracia de este equipo"

Carles Marco durante el Básquet Coruña-Bilbao Basket Javier Alborés

El Básquet Coruña consiguió su primera victoria de la temporada en Liga Endesa. El Leyma se impuso al Bilbao Basket en la prórroga por 104-101 ante su afición. Así valoraron el encuentro los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Jaume Ponsarnau.

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Carles Marco

Valoración. "Dar las gracias a la gente que ha venido, teníamos muchas ganas de poder volver al Coliseum sintiendo el apoyo. Nos han ayudado muchísimo a ganar el partido contra un rival muy bueno. Creo que hemos hecho muchas más cosas bien que otros días y menos mal. Seguimos pecando de defensas desajustadas, pero han sido menos. Hemos ido al rebote ofensivo, hemos compartido bien el balón... Hemos estado bien con la ayuda de todo el mundo, todos han aportado y esa es la gracia de este equipo, como ya era anteriormente. Dando pasos adelante, con muchas cosas que mejorar aún, pero esto siempre ayuda".

Primera victoria en ACB. "Nos ha costado. Es muy difícil, son muy buenos. En los momentos adecuados, Jaume ha pedido lo que tenía que pedir y ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos pecado un poquito de inexperiencia. Paul lo ha tirado a fallar y lo ha metido. Podríamos no haber llegado a esta situación, pero hay tanto talento que pueden pasar estas cosas. Nos hemos quedado todos preguntando cómo levantar, pero lo han levantado".

Núcleo LEB. "Estoy muy contento por ellos. Por todos los que trabajamos en el club, pero inmensamente feliz porque es un poquito especial por esos jugadores que ya estaban el año pasado y me apoyan todas las decisiones. Ver que lo hacen bien cuando salen. Estoy muy contento por ellos".

Ganar dos veces. "Creo que lo teníamos bastante ganado, pero no puedes dar por muerto a nadie. Es una buena experiencia para empezar, si además es con victoria".

Ganar desde la defensa. "Hemos estado mejor defensivamente, hemos seguido el plan de partido. Nos falta consistencia, pero eso se gana entrenando todos juntos, que no tengamos muchas cosas, pero es que no hemos entrenado casi con todos a la vez. Que cada uno vaya aprendiendo de lo que podemos mejorar a nivel individual y colectivo".

Decisiones desde el banquillo. "Los jugadores son los protagonistas, nosotros solo intentamos ayudarles. Hay que decidir cosas en milésimas de segundo y suerte tengo de tener a Román y Carlos ayudándome en todo momento. Esto es un equipo, también el staff".

Cambiar algo de los últimos 2 minutos. "Lo tengo que ver. Antes de la prórroga, me cuesta. No sé si cambiaría algo, pero ha sido como ha sido y lo podemos contar con una sonrisa. Lo miraremos y veremos qué hemos hecho mal".

Dimsa. "Ayer tuvo mejores sensaciones, pero estar al 70/80% en una liga como esta... Como no ha entrenado con los demás, pues nada. Esperemos que tenga mejores sensaciones cada día y el martes se pueda incorporar para ayudarnos".

Jaume Ponsarnau

Valoración. "Felicitar al Leyma por la victoria, se la han trabajado muchísimo. A nosotros nos ha costado tener consistencia en la eficacia. Hemos empezado con buenos tiros, pero que no entraran. Eso ha provocado ir un poco a remolque. Hemos tenido un buen momento en el tercer cuarto, otro para hacer daño, no lo hemos hecho y han recuperado la iniciativa. El partido lo tenían bien y ha habido deseo nuestro, y con un pelín de fortuna hemos forzado la prórroga. Quizá ha habido tiros clave, pero me lamento más de rebotes clave o ataques clave. Fuera de casa es muy difícil, Coruña ha puesto todo lo que tenía y se ha llevado el partido".

Rebote ofensivo. "Con según qué jugadores lo hemos hecho mejor o peor. Hay algún tema de mejora individual, pero nosotros también les hemos hecho daño, aunque ellos más veces. Lo estamos trabajando mucho y espero que consigamos mejorar".

Lesiones y dos últimos ataques. "En la prórroga la idea era otro (no Hilliard), Bastian no es un tirador, pero podía meterlo. Frey ha hecho bien en pasársela porque no había otro pase, pero no ha entrado. Hlinason lleva una brecha muy fuerte, espero que Dino esté bien y se puedan recuperar lo antes posible".

Final del último cuarto. "Siempre hay un debate, si ese tiempo muerto lo tenía que pedir antes, pero ha habido una revisión con la que improvisar. Esa banda ha entrado, teníamos tres opciones y ha salido la tercera, que era la de Darrun. Era un tiro difícil, pero tiene la capacidad de meter estos tiros".