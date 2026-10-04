Caio Pacheco: "Lo tuvimos que ganar dos veces, pero si hace falta, lo ganamos tres"

Caio Pacheco durante el Leyma-Bilbao Javier Alborés

El Básquet Coruña consiguió su primera victoria de la temporada en Liga Endesa. El Leyma se impuso al Bilbao Basket en la prórroga por 104-101 ante su afición. Así valoró el encuentro en zona mixta el base naranja, Caio Pacheco.

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Final de partido. "Es un poco lo que es el baloncesto. Cuando juegas contra grandes equipos como es Bilbao, cuando te equivocas y cometes un error, ellos te castigan. Y lo hicieron. Tuvimos un error al final del partido en una decisión que tomamos, pero creo que lo importante es que, independientemente de los errores, en la prórroga pudimos sacar cara, sacar pecho y ganar el partido. Es un equipo bicampeón de Europa, con muchos jugadores que llevan años jugando juntos, así que estoy muy contento por el equipo".

Respuesta al triple de Hilliard sin Alonzo. "Sabemos que Alonzo tiene mucha capacidad de anotar y que necesita mucho el balón. Una vez que no estaba, tuvimos que adaptarnos y cambiar un poco la manera de jugar y seguir siendo efectivos. Creo que lo pudimos hacer y estoy muy contento por el equipo. Trabajamos mucho para llegar aquí y creo que lo tuvimos que ganar dos veces. Si hace falta, lo ganamos tres, lo importante es que, cuando termine el partido, ahí arriba diga que el Básquet Coruña ganó. Espero que sea la primera de muchas victorias".

Apoyo de la afición. "Se lo merece todo. Una vez más nos apoyaron, nos dieron mucha fuerza y espero que para el próximo partido también pueda estar aquí. Domingo a las 12 es un horario en el que no solíamos jugar y, aun así, la gente vino, nos empujó cuando lo necesitamos y nos dio fuerza en momentos de baja energía. Agradecerles y llamarles una vez más para el partido de Zaragoza".

Clave de la victoria. "Que jugamos los 40 minutos enfocados. Son grandísimos equipos y sabes que te van a anotar, pero eso no nos puede frustrar. Energéticamente estuvimos muy bien los 40 minutos, bueno, los 45 que hicieron falta para sacarlo".

Jugar con dos bases. "Tenemos la baja de Tomas (Dimsa) y estoy tratando de hacer lo que el equipo necesita de mí. Si necesita que juegue y defienda al '2', estoy preparado para hacerlo. Con dos pequeños, creo que tenemos un poco más de agresividad hacia el balón defensivamente. Y ofensivamente, ambos pueden tomar decisiones para generar. Trato de ayudar al equipo en lo que pueda y ojalá sigamos jugando bien con doble base y yo pueda estar en la cancha ayudando al equipo a ganar".