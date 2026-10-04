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Básquet Coruña | Jornada 2

Básquet Coruña - Bilbao Basket en directo: sigue el minuto a minuto de la Liga Endesa

El conjunto naranja regresa al Coliseum 120 días después del ascenso contra Estudiantes

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/10/2026 09:32
Directo Leyma-Bilbao
Directo Leyma-Bilbao
Básquet Coruña
22-16
Bilbao Basket

22-16

Triiiiiiple de Uleckas, lo encontró solo a la perfección Alonzo en el lado débil al lituano

19-16

Suma Somogyi desde el tiro libre

19-14

Triiiiiiiiple frontal de Dyma, no se lo pensó el ucraniano y acertó desde la larga distancia. 1:36 queda de cuarto

16-14

Hasta cuatro rebotes ofensivos cogió el Leyma en la misma jugada, que acabó con una canasta fácil debajo del aro de Guillem

14-14

Suma Krampelj desde el tiro libre

14-12

Dooooos más uno de Dyma. Anota el adicional el ucraniano

11-12

Primera ventaja de Bilbao con un buen juego entre grandes que remató Krampelj con un mate

11-10

Canastón de Darling, lo había defendido bien Caio, pero no le importó la mano en la cara al jugador de Bilbao

11-8

Suma Dídac desde el tiro libre. Tercera de equipo de Bilbao, el Leyma está ya en bonus a 4:53 para acabar el cuarto

10-8

Bandeja de Aleix Font a la contra, recibió un gran pase desde su campo de defensa

10-6

Alonzo se la guisó y Alonzo se la comió. Primeros puntos del base estadounidense en el partido con un buen tiro de media distancia

8-6

Otro mate de Hlinason, llegó tarde la defensa del Leyma a la ayuda y se quedó solo el islandés

8-4

Mate de Hlinason, otra vez la pizarra, se la devuelve Conditt

6-2

Triiiiiple de Jorgensen

3-2

Dos para Frey, le funcionó la pizarra de fondo a Bilbao

3-0

Empieza el partido con un 2+1 de Silins en la primera posesión. Muy buena conexión entre los hombres grandes del Leyma. Anota el adicional

1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Leyma

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Himno

Vuelve a sonar el 'Forza e coraxe' en el Coliseum. Jugadores a banquillos, todo listo para que empiece el partido

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Quintetos

Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Alonzo, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. Por su parte, Bilbao saldrá a pista con Frey, Normantas, Hilliard, Petrasek y Hlinason

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El rival

Además de Aleix Font, ¿qué más tiene Bilbao Basket? Consulta el 1x1 de Chaly Novo

Darrun Hilliard entra a canasta en el partido de la primera jornada contra el Manresa
Darrun Hilliard entra a canasta en el partido de la primera jornada contra el Manresa
ACB Photo/Aitor Arrizabalaga
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Entrevista

El partido de hoy supondrá el retorno a A Coruña de Aleix Font, que fue jugador del Leyma durante varias temporadas. Esta semana concedió una entrevista a DXT Campeón. Puedes leerla en este enlace

Aleix Font celebra con Melwin Pantzar una canasta en un partido de la temporada
Aleix Font celebra con Melwin Pantzar una canasta en un partido de la temporada
ACB Photo/Aitor Arrizabalaga
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Declaraciones

Carles Marco habló en las horas previas al encuentro en la rueda de prensa pertinente. Lee aquí sus declaraciones

Carles Marco durante el Barça-Leyma Básquet Coruña
Carles Marco durante el Barça-Leyma Básquet Coruña
acb Photo / Judit Cartiel
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Enfermería 

Tomas Dimsa finalmente ha entrado en la  convocatoria del Básquet Coruña, aunque Carles Marco afirmó que era seria duda para el encuentro por molestias musculares

Acción de Tomas Dimsa durante el Teresa Herrera contra el Manresa
Acción de Tomas Dimsa durante el Teresa Herrera contra el Manresa
Patricia G. Fraga
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La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra el Bilbao? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro

Rubén Domínguez aguanta el balón ante la defensa de Aleix Font (ahora en Bilbao) durante el partido entre Leyma y Bilbao en 2024
Rubén Domínguez aguanta el balón ante la defensa de Aleix Font (ahora en Bilbao) durante el partido entre Leyma y Bilbao en 2024
acb Photo - Adrian Baúlde
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Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 2 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y Bilbao Basket

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