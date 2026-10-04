Básquet Coruña - Bilbao Basket en directo: sigue el minuto a minuto de la Liga Endesa
El conjunto naranja regresa al Coliseum 120 días después del ascenso contra Estudiantes
22-16
Triiiiiiple de Uleckas, lo encontró solo a la perfección Alonzo en el lado débil al lituano
19-16
Suma Somogyi desde el tiro libre
19-14
Triiiiiiiiple frontal de Dyma, no se lo pensó el ucraniano y acertó desde la larga distancia. 1:36 queda de cuarto
16-14
Hasta cuatro rebotes ofensivos cogió el Leyma en la misma jugada, que acabó con una canasta fácil debajo del aro de Guillem
14-14
Suma Krampelj desde el tiro libre
14-12
Dooooos más uno de Dyma. Anota el adicional el ucraniano
11-12
Primera ventaja de Bilbao con un buen juego entre grandes que remató Krampelj con un mate
11-10
Canastón de Darling, lo había defendido bien Caio, pero no le importó la mano en la cara al jugador de Bilbao
11-8
Suma Dídac desde el tiro libre. Tercera de equipo de Bilbao, el Leyma está ya en bonus a 4:53 para acabar el cuarto
10-8
Bandeja de Aleix Font a la contra, recibió un gran pase desde su campo de defensa
10-6
Alonzo se la guisó y Alonzo se la comió. Primeros puntos del base estadounidense en el partido con un buen tiro de media distancia
8-6
Otro mate de Hlinason, llegó tarde la defensa del Leyma a la ayuda y se quedó solo el islandés
8-4
Mate de Hlinason, otra vez la pizarra, se la devuelve Conditt
6-2
Triiiiiple de Jorgensen
3-2
Dos para Frey, le funcionó la pizarra de fondo a Bilbao
3-0
Empieza el partido con un 2+1 de Silins en la primera posesión. Muy buena conexión entre los hombres grandes del Leyma. Anota el adicional
Inicio
Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Leyma
Himno
Vuelve a sonar el 'Forza e coraxe' en el Coliseum. Jugadores a banquillos, todo listo para que empiece el partido
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales. El Leyma empezará con Alonzo, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. Por su parte, Bilbao saldrá a pista con Frey, Normantas, Hilliard, Petrasek y Hlinason
El rival
Además de Aleix Font, ¿qué más tiene Bilbao Basket? Consulta el 1x1 de Chaly Novo
Entrevista
El partido de hoy supondrá el retorno a A Coruña de Aleix Font, que fue jugador del Leyma durante varias temporadas. Esta semana concedió una entrevista a DXT Campeón. Puedes leerla en este enlace
Declaraciones
Carles Marco habló en las horas previas al encuentro en la rueda de prensa pertinente. Lee aquí sus declaraciones
Enfermería
Tomas Dimsa finalmente ha entrado en la convocatoria del Básquet Coruña, aunque Carles Marco afirmó que era seria duda para el encuentro por molestias musculares
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra el Bilbao? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 2 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y Bilbao Basket