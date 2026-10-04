Así quedó la frente de Dino Radoncic tras el choque con Hlinason: "Mientras se gane, todo da igual"

Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason tras el choque cabeza con cabeza Javier Alborés

Fue una de las imágenes del partido entre Básquet Coruña y Bilbao Basket. En el último cuarto, una acción ofensiva del Leyma acabó con Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason en el suelo y el público sin saber muy bien qué había pasado. Hasta que se vio la sangre en la mano y la frente del montenegrino.

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Un choque fortuito cabeza con cabeza entre ambos mandó a ambos jugadores a la lona, teniendo que ser atendidos sobre la pista del Coliseum por los servicios médicos de sus respectivos equipos. El peor parado fue el pívot islandés, que se tuvo que marchar al vestuario, donde recibió seis puntos, y no regresó más a la pista.

Por su parte, Radoncic sí pudo quedarse en el banquillo con sus compañeros hasta el final del partido, aunque no tuvo más minutos. Cuando la herida paró de sangrar, los servicios médicos del Leyma le vendaron la cabeza. Sin embargo, Dino compartió en sus redes sociales tras la finalización del encuentro una imagen (no apta para sensibles) en la que muestra la brecha presente en su frente tras el golpe.