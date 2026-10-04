Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Jornada 2

Así quedó la frente de Dino Radoncic tras el choque con Hlinason: "Mientras se gane, todo da igual"

El jugador montenegrino del Básquet Coruña mostró en redes sociales la aparatosa brecha

Sergio Baltar
04/10/2026 17:20
Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason tras el choque cabeza con cabeza
Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason tras el choque cabeza con cabeza
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fue una de las imágenes del partido entre Básquet Coruña y Bilbao Basket. En el último cuarto, una acción ofensiva del Leyma acabó con Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason en el suelo y el público sin saber muy bien qué había pasado. Hasta que se vio la sangre en la mano y la frente del montenegrino.

Caio Pacheco durante el Leyma-Bilbao

Caio Pacheco: "Lo tuvimos que ganar dos veces, pero si hace falta, lo ganamos tres"

Más información

Un choque fortuito cabeza con cabeza entre ambos mandó a ambos jugadores a la lona, teniendo que ser atendidos sobre la pista del Coliseum por los servicios médicos de sus respectivos equipos. El peor parado fue el pívot islandés, que se tuvo que marchar al vestuario, donde recibió seis puntos, y no regresó más a la pista. 

Por su parte, Radoncic sí pudo quedarse en el banquillo con sus compañeros hasta el final del partido, aunque no tuvo más minutos. Cuando la herida paró de sangrar, los servicios médicos del Leyma le vendaron la cabeza. Sin embargo, Dino compartió en sus redes sociales tras la finalización del encuentro una imagen (no apta para sensibles) en la que muestra la brecha presente en su frente tras el golpe.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Guillem Jou celebra una acción contra Bilbao Basket

Los hijos de la LEB se coronan en Liga Endesa
Raúl Ameneiro
Dino Radoncic y Tryggvi Hlinason tras el choque cabeza con cabeza

Así quedó la frente de Dino Radoncic tras el choque con Hlinason: "Mientras se gane, todo da igual"
Sergio Baltar
Leyma Básquet Coruña-Bilbao Basket

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Bilbao Basket: Verge y Pacheco tiran del carro
Chaly Novo
Caio Pacheco durante el Leyma-Bilbao

Caio Pacheco: "Lo tuvimos que ganar dos veces, pero si hace falta, lo ganamos tres"
Raúl Ameneiro