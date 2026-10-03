Previa | El naranja vuelve al Coliseum

Rubén Domínguez aguanta el balón ante la defensa de Aleix Font (ahora en Bilbao) durante el partido entre Leyma y Bilbao en 2024 acb Photo - Adrian Baúlde

Desde el 7 de junio han pasado 120 días. 120 días entre el último partido que el Básquet Coruña disputó en el Coliseum y el que jugará este domingo (12.00 horas) contra el Bilbao Basket. El recuerdo de aquel primer domingo de junio no puede ser más favorable para el equipo herculino, ya que aquella tarde se certificó su retorno a la Liga Endesa tras firmar un remontada para la historia en la final por el ascenso contra el Estudiantes.

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Casi cuatro meses después, el Leyma se volverá a encontrar con su parroquia en la que desde hace dos años es su nueva casa: el Coliseum. Uno de los primeros partidos que el conjunto naranja disputó en este recinto fue contra el Bilbao Basket, su rival de hoy. De aquel día no ha quedado muy buen recuerdo en la parroquia herculina, ya que el Básquet Coruña cayó por 79-100 en un partido en el que no pudo contar ni con Augusto Lima ni con LJ Figueroa. Aquel día fue el de un joven Rubén Domínguez, que se fue hasta los 35 puntos con un estratosférico 8/10 en triples.

De aquel equipo todavía quedan varios integrantes. El principal es su entrenador, un Jaume Ponsarnau que ha llevado a Bilbao a levantar dos títulos de FIBA Europe Cup de manera consecutiva. Junto a él se mantienen Harald Frey y Tryggvi Hlinason. Precisamente en la torre islandesa, acompañada esta temporada por el francés Bastien Vautier, estará una de las amenazas de los hombres de negro. Entre los dos cincos de Bilbao se fueron hasta los 24 puntos y 12 rebotes en la victoria de la primera jornada contra Manresa. Además, el Leyma sufrió por dentro contra en su derrota contra el Barça, permitiendo un partido perfecto en el tiro de los pívots blaugranas.

También será peligroso, como siempre, Darrun Hilliard. El ex del Breo ya sabe lo que es hacer buenos partidos contra el Básquet Coruña y, además, viene de hacer 19 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias en el estreno de esta temporada. 8 puntos anotó contra Manresa Aleix Font, que regresa como hombre de negro a la que fue su casa durante muchas temporadas.

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A priori, Ponsarnau tendrá a toda su plantilla disponible para el encuentro de hoy, a pesar de que Martin Krampelj acabó con molestias la primera jornada. No puede decir lo mismo Carles Marco, que a priori seguirá sin poder contar con Tomas Dimsa, con molestias en el sóleo.

El Básquet Coruña busca sumar su primera victoria de la temporada y quiero hacerlo delante de su mayor activo: su afición. La plantilla de esta temporada ya se ha presentado ante el respetable herculino, pero lo hizo en el Palacio en un ambiente mucho más descafeinado del que suele presentar el Coliseum. Las estimaciones apuntan a alrededor de 7.000 abonados esta temporada que abarrotarán las gradas de naranja.

Transporte reforzado

De cara al partido de hoy, la compañía de Tranvías de A Coruña ha planificado un dispositivo especial para reforzar la cobertura de autobuses en dirección al Coliseum. En concreto, se producirá un refuerzo de la línea UDC a partir de las 10.00 horas y una vez finalice el encuentro, con salida de la plaza de Pontevedra y final de recorrido en el campus de Elviña, y viceversa, además de parada en Alfonso Molina a la altura del Coliseum.

También habrá que tener en cuenta las nuevas obras en Alfonso Molina, que pueden afectar al acceso al Coliseum y que se mantendrán hasta febrero de 2027. Durante este periodo, los tres carriles de la AC-11 en sentido salida de A Coruña se desplazarán hacia la mediana, lo que supondrá una reducción de su anchura.

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Esta modificación se realizará a la altura del paso superior sobre la avenida García Sabell, dentro de la zona afectada por los trabajos.

También se verá afectado el tráfico procedente del polígono de Pocomaco. El carril de incorporación a la AC-11 será acortado y, dependiendo del tramo, el arcén y el carril derecho podrán quedar reducidos o sin circulación entre la avenida García Sabell y el ramal de salida hacia A Zapateira. Este último ramal ya dispone de un desvío provisional debido a las obras.

Transportes también establecerá durante este periodo nuevos límites de velocidad en sentido salida de la ciudad para garantizar la seguridad en la zona de obras.