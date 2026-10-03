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ACB

Previa | El Breogán aspira a salir de Manresa con el cartel de invicto

La primera tanda de partidos de la segunda jornada liguera presenta también un interesante Unicaja-La Laguna Tenerife

Chaly Novo
Chaly Novo
03/10/2026 04:10
Francis Alonso entra a canasta en el Breogán-Joventut de la primera jornada liguera
Francis Alonso entra a canasta en el Breogán-Joventut de la primera jornada liguera
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La primera tanda de partidos de la segunda jornada de la ACB pone en acción a uno de los tres equipos gallegos, el Breogán, que intentará conseguir en Manresa el pleno de victorias.

Joventut (0-1) - Andorra (0-1). Olímpic de Badalona, 18.00).

El flamante campeón de la Supercopa Endesa debuta en casa, donde conquistó el primer título oficial de la nueva temporada, con la firme intención de estrenar su casillero de victorias ligueras, ante un rival que empezó cediendo en un partido de 'su' liga.

El equipo verdinegro se vio superado en Lugo por un Breogán desatado en ataque (110-104), en un duelo donde Dani Miret no pudo contar con uno de sus puntales, el pívot croata Ante Tomic. Por su parte, el del 'principat' acabó cayendo en su pista por 85-90 contra un Obradoiro al que dominó durante los tres primeros, antes de naufragar en el cuarto (15-25).

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Unicaja (0-1) - Tenerife (0-1). Martín Carpena, 19.30.

Duelo de habituales de la zona noble con el marcador a cero. En el caso del malagueño, tras una derrota (89-97) positiva en la pista del Real Madrid, aunque negativa desde el punto de vista de la remontada blanca en los últimos minutos.

No tuvo nada de positivo el KO del conjunto insular, sorprendido en La Laguna (80-81) por el Zaragoza, equipo que la pasada temporada salvó la categoría gracias a un triple en el último segundo del último partido.

Manresa (0-1) - Breogán (1-0). Nou Congost, 21.00.

El equipo barcelonés llega a su primer compromiso como anfitrión después de perder en Bilbao un partido al que nunca llegó a entrar, 40 minutos que no disiparon las dudas generadas por la floja pretemporada.

El celeste, por su parte, parece haber superado la decepción de caer en semifinales de la fase previa de la Champions League, en un partido donde estaba en juego una plaza en el cuadro final. Siete jugadores de Luis Casimiro firmaron dobles dígitos anotadores la pasada semana en la demoledora exhibición coral contra el supercampeón de España.

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