Cómo y dónde ver el Leyma Básquet Coruña-Bilbao Basket: horario, TV y streaming
El conjunto herculino regresa al Coliseum en la segunda jornada de la Liga Endesa
Básquet Coruña y Bilbao Basket se enfrentan este domingo en el Coliseum de A Coruña en la segunda jornada de la Liga Endesa, con los herculinos buscando su primera victoria y los vascos, la segunda. El encuentro comenzará a las 12.00 horas y podrá seguirse en directo por la TVG, además de por DAZN. Además, también estará disponible online a través de la televisión pública del País Vasco (eitb) y la plataforma agalega.
Datos del partido
- Partido: Leyma Básquet Coruña-Surne Bilbao Basket
- Competición: Liga Endesa, jornada 2
- Fecha: Domingo, 4 de octubre
- Hora: 12.00 h
- Estadio: Coliseum
- TV: TVG, eitb
- Streaming: DAZN
¿A qué hora es el Básquet Coruña-Bilbao? ⏰
El partido comenzará a las 12.00 horas (hora peninsular española).
¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao por TV? 📺
El Básquet Coruña-Bilbao Basket se podrá ver a través de la TVG y la eitb, televisiones públicas de Galicia y País Vasco. También por los operadores de televisión que cuenten con el canal de DAZN correspondiente.
¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao online? 🖥️
El partido se podrá seguir de forma gratuita a través de la plataforma de la CRTVG agalega.gal, además de por las plataformas de pago de DAZN y los operadores que posean los derechos del canal adecuado de DAZN.
¿Cómo seguir el Básquet Coruña-Bilbao? ✍🏻
Además de las diversas opciones de streaming, en DXT Campeón haremos una amplia cobertura con previa, directo, crónica y diversos artículos relacionados con el encuentro.