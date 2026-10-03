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Básquet Coruña

Cómo y dónde ver el Leyma Básquet Coruña-Bilbao Basket: horario, TV y streaming

El conjunto herculino regresa al Coliseum en la segunda jornada de la Liga Endesa

Sergio Baltar
03/10/2026 19:27
El Bilbao derrota al Leyma Básquet Coruña (75)
Burjanadze y Dragic se encaran durante el Leyma-Bilbao de 2024
Archivo DXT
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Básquet Coruña y Bilbao Basket se enfrentan este domingo en el Coliseum de A Coruña en la segunda jornada de la Liga Endesa, con los herculinos buscando su primera victoria y los vascos, la segunda. El encuentro comenzará a las 12.00 horas y podrá seguirse en directo por la TVG, además de por DAZN. Además, también estará disponible online a través de la televisión pública del País Vasco (eitb) y la plataforma agalega.

Datos del partido

  • Partido: Leyma Básquet Coruña-Surne Bilbao Basket
  • Competición: Liga Endesa, jornada 2
  • Fecha: Domingo, 4 de octubre
  • Hora: 12.00 h
  • Estadio: Coliseum
  • TV: TVG, eitb
  • Streaming: DAZN

¿A qué hora es el Básquet Coruña-Bilbao? ⏰

El partido comenzará a las 12.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao por TV? 📺

El Básquet Coruña-Bilbao Basket se podrá ver a través de la TVG y la eitb, televisiones públicas de Galicia y País Vasco. También por los operadores de televisión que cuenten con el canal de DAZN correspondiente.

¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao online? 🖥️

El partido se podrá seguir de forma gratuita a través de la plataforma de la CRTVG agalega.gal, además de por las plataformas de pago de DAZN y los operadores que posean los derechos del canal adecuado de DAZN.

¿Cómo seguir el Básquet Coruña-Bilbao? ✍🏻

Además de las diversas opciones de streaming, en DXT Campeón haremos una amplia cobertura con previa, directo, crónica y diversos artículos relacionados con el encuentro.

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