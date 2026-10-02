Jaume Ponsarnau: "No estamos preocupados de condicionar el ritmo de partido sino de jugar bien con el ritmo que haya"

Jaume Ponsarnau, durante el partido de la primera jornada contra el Manresa ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket, avisó en rueda de prensa de la peligrosidad de jugar a lo que quiere Básquet Coruña, y por ello pidió a sus jugadores "el esfuerzo máximo" para poder competir este domingo en el Coliseum en el partido de la segunda jornada liguera.

El técnico catalán comentó que tiene a todos los 'hombres de negro' disponibles, pese que "Martin [Krampelj] con molestias del partido [de la primera jornada]. La sensación es que estamos bien físicamente".

Respecto al hecho de intentar ganar partidos a domicilio, Ponsarnau subrayó que "tenemos que aprender a jugar contra equipos que van a tener el impulso de su público, a jugar con sus canastas y con sus balones, que siempre es una dificultad añadida. Por ello hay que entender que el esfuerzo tiene que ser máximo. En este partido, la competitividad que podamos tener pasa por estar al máximo nivel de físico, de tensión, de compromiso en cada acción".

Respecto a si el duelo de pretemporada en Burgos sirve como referente, el catalán dijo que "a ellos les faltaban dos jugadores. Uno de ellos que mueve los roles, Silins. Uleckas, que jugó más de '4', también puede hacerlo al '3', lo que les da la posibilidad de aumentar su dimensión física. Tenemos presente que en momentos de ese partido nos pasaron por encima corriendo y en el rebote; en cosas en las que ahora incluso pueden ser mejores. Tenemos que estar a su nivel porque si no, el partido es muy difícil. Tenemos que llegar a la línea de esfuerzo que se tiene que llegar, porque si no ellos te van a castigar. Y buscar esos momentos que ellos no lleguen a esa línea. Un partido muy de esfuerzos, de concentración, de fuerza".

"Juegan a un nivel alto de posesiones, con agresividad", prosiguió Ponsarnau. "Tienen talento ofensivo, tienen triple, jugadores como Verge, que es súper agresivo, desborda y saca continuamente ventajas; las sacó contra jugadores del Barça de un potencial físico enorme. Tenemos que hacer las cosas bien haya el ritmo que haya, aunque no estamos tan preocupados de condicionar el ritmo de partido sino de jugar bien con el ritmo que haya".

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Al entrenador del Bilbao Basket no le sorprende la alta anotación general de la primera jornada, la más productiva en puntos desde 1987, porque "todos los equipos están aumentando el número de posesiones y sube la tendencia de tirar más triples. Todo ello hace que los equipos estemos aprendiendo a ser más eficaces. Confío en que haya un antídoto, que todos también mejoremos nuestra defensa. Esta liga es una competición muy viva, en la que todo el mundo aprende y en el siguiente partido intenta putearte (risas). Los entrenadores entendemos que podemos ayudar más a nuestros jugadores en el detalle defensivo, porque en el ofensivo hay mucho de inspiración, de confianza, de determinación. Pero este cambio de tendencia ha llegado porque los entrenadores han querido que sus equipos tengan este reajuste".

Ponsarnau recordó el duelo en el Coliseum de hace dos temporadas. "Llegábamos con la sensación de que estábamos poco sólidos fuera de casa. Ese día llegó ese poquito que nos faltaba. Encontramos el triple, la inspiración de varios jugadores, en especial Rubén [Domínguez], y eso nos llevó a romper un momento importante para que fuese una temporada más o menos tranquila en lo que era el objetivo de seguir en la liga".