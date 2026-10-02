Carles Marco: "Necesitaremos de todo y de todos para poder competir con el Bilbao"

Imagen de archivo de Carles Marco María Iglesias / FEGABA

Carles Marco declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12.00 horas) en el Coliseum contra el Bilbao Basket, que el rival de la segunda jornada liguera "es un muy buen equipo" y "muy bien entrenado" por Jaume Ponsarnau, el hombre que le dio su primer oportunidad como entrenador. Por ello, el badalonés, asegura que "es un partido especial".

Estado del equipo. "Bien todos en líneas generales, excepto que Tomas [Dimsa] aún no ha entrenado. Vamos a ver si hoy puede hacer alguna cosa, pero es seria duda otra vez, por no decir muy dudosa su participación el domingo. Vamos a ver cómo se encuentra estos dos días. Tiene una molestia, que no es una rotura, rotura, en el sóleo, que se hizo el día de Manresa".

La espalda de Jacobo Díaz. "Está mejor. Esta semana ya está prácticamente al 100%. (En el Palau Blaugrana jugó solo cuatro minutos) Son decisiones que hay que tomar; somos doce jugadores, y hasta este momento Jacobo no había estado al 100% desde hacía un mes. Nos estaba ayudando, porque todos quieren estar, pero muchas veces hay cosas, como el año pasado, y el staff cree conveniente que todos los jugadores tienen que estar al 100% para jugar en esta liga, y si alguno no lo está, hay otros en el equipo que pueden asumir responsabilidades".

El rival del domingo. "Es muy buen equipo, muy bien entrenado por Jaume [Ponsarnau] y su staff. Tiene muchos mecanismos del anterior; a mí me gusta mucho cómo juega en ataque y cómo defiende. Es un equipo muy difícil, que el año pasado jugó playoffs y ganó la FIBA EuroCup 2. Un buen equipo, como todos los que nos vamos a encontrar. No me vais a encontrar diciendo una semana que este es un rival fácil. Tendremos que hacer las cosas muy, muy bien, estar con muy buena mentalidad, con mucha actividad, con mucha energía, y que nuestra gente, en nuestro primer partido aquí venga a darlo todo desde el minuto uno, porque necesitaremos de todo y de todos para poder competir con el Bilbao".

Fortalezas del Bilbao Basket. "Darling es muy buen jugador y les ha mejorado el equipo, pero la primera jornada fueron Hiliard, Frey, Hlinason, Normantas, Petrasek, Aleix [Font]... Todos los que estaban el año pasado, más Vautier, que es un refuerzo muy bueno en la posición de '5', los que tiraron del carro. Si le sumas a Darling y a algún jugador nuevo más, tienen una plantilla supercompensada. Han cambiado, nosotros hemos cambiado, pero las piezas y el entrenador son los mismos del año pasado y eso ha ayudado a que hayan empezado y estén jugando muy bien".

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Las principales claves. "A ver si podemos ganar esa batalla [por el ritmo]. Ellos cada vez están corriendo más y mejor. Es un equipo que se pasa muy bien el balón y que es consistente en el rebote defensivo porque tiene dos '5' muy potentes, y eso hace que puedan correr. Lo que tenemos que intentar es minimizar los daños que nos hicieron en el rebote ofensivo (en el partido de pretemporada en Burgos), si no, no podremos correr, porque, o hay canasta o hay rebote defensivo de ellos. Entonces tendremos que cerrar bien nuestro rebote y poder jugar con nuestro ritmo. Estas son dos batallas entre muchas otras. Luego hay que intentar que no hagan esa muy buena circulación de balón y que bajen su eficiencia en el tiro".

¿Apareció en el Palau Blaugrana el Básquet Coruña que quiere? "En ataque, posiblemente sí; en defensa, no tanto, porque concedimos canastas demasiado fáciles, de una pérdida, de un tiro, entre comillas, mal ejecutado, y no teniendo la transición defensiva preparada, no usando las faltas correctamente... Son cosas que tenemos que ir mecanizando para ser mejor equipo. Son muchos puntos encajados; sí que es cierto que el Barça encajó muchos en su casa, pero hay que hacer las cosas mejor. Hubo momentos que jugamos bien, pero no lo suficiente para competir. Hay que insistir, sobre todo, en hacer mejor los pequeños detalles".

Lectura del estreno. "Vamos a ser positivos siempre, aunque con muchas cosas a mejorar. Pero también vemos cosas en las que podemos ser un equipo con muchas armas, competitivo. Tenemos que hacer un poquito de crítica para poder mejorar las cosas que no nos han gustado del todo. Ya está pasado y cuenta el presente; hemos estado toda la semana intentando trabajar bien, con una buena mentalidad, para poder corregir cosas y poder jugar mejor contra el Bilbao".

Debut en casa contra un técnico conocido. "Nos hemos ido encontrando [habla de Jaume Ponsarnau], en el Barça, ahora aquí... La verdad es que nos hace especial ilusión jugar en casa, que venga la gente, que nos anime. Necesitamos sentirnos un poco arropados. Muchas ganas. Será especial, porque con Jaume tengo mucha relación y fue el que pensó en mí para darme esa oportunidad de seguir mi carrera después haber sido jugador estando en Manresa como su asistente durante dos años magníficos. Aprendí muchísimo, por eso siempre le estaré agradecido. Nos saludaremos, le daré un abrazo, pero luego, en esas dos horas, no habrá amigos (risas). Tenemos que intentar todos, entrenadores, jugadores y seguidores, disfrutar de una liga como esta, y, evidentemente, disfrutarla yendo siempre con el cuchillo en los dientes y compitiendo siempre al máximo para poder ganar todos los partidos posibles. Yo voy a intentar disfrutar con esa tensión y esos nervios, de enfrentarme a un buen rival, a un entrenador que me ha ayudado en mi carrera y hacerlo lo mejor posible".