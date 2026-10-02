Aleix Font: "En Bilbao estoy muy bien, pero echo de menos Coruña”

Este domingo, Aleix Font (Barcelona, 1998) se enfrentará por primera vez, en partido oficial, al Básquet Coruña, equipo en el que militó durante tres temporadas y con el que vivió un ascenso a la ACB y un descenso a Primera FEB. Tras la pérdida de categoría, al final de la temporada 2024-25, encontró acomodo en el Bilbao Basket, donde continúa.

Se vieron las caras en pretemporada, en el Trofeo San Pablo. ¿Cómo vio a su exquipo?

Realmente no he dejado de seguir al Básquet Coruña en ningún momento. El año pasado lo vi muchos partidos, lo seguí muy de cerca. En Burgos, en la primera mitad nos dominaron, gracias al rebote y al contraataque, y en la segundo supimos sobreponernos. Creo que [este domingo en el Coliseum] va a ser una batalla por el ritmo, porque ellos viven mucho de superarte por agresividad, por físico, por tener más oportunidades y más posesiones que tú; así que creo que todo pasará por ahí.

¿Cómo juega el Bilbao Basket? ¿Se parece en algo al Básquet Coruña?

Jugamos muy parecido al año pasado. Mantenemos el bloque y el entrenador. Es un juego un pelín diferente, pero sí que es cierto que ambos buscamos correr, anotar mucho, intentar forzar el error del contrario, vamos mucho al rebote... Creo que hay unos rasgos que están empezando a ser comunes en toda la ACB, que casi todos los equipos ya está adoptando, y que antes eran rasgos característicos de equipos concretos, que eran más rápidos y agresivos; ahora todos tenemos una base de eso, que pasa, entre otras cosas, por ir mucho al rebote ofensivo y con muchos jugadores, por arriesgar más, hacer más transiciones, tirar más triples y defensas más agresivas. Y todos seguimos esa línea, algunos de una manera más clara. Nosotros, en este sentido, creo que estamos creciendo con a la vez que la liga; igual el Básquet Coruña es un perfil más run and gun, de un estilo de correr más puro que el nuestro, que somos un poco más equilibrados.

Siguen siete jugadores de la campaña pasada. ¿Ha cambiado el equipo con las incorporaciones, o los nuevos se han adaptado a la filosofía existente?

La respuesta, a grandes rasgos, es continuismo. Obviamente, los jugadores nuevos aportan su estilo de juego, pero sí que es verdad que no es un gran cambio respecto al año pasado; el único cambio es que llevamos un año más juntos. Creo que la adaptación ha sido más rápida que en otras pretemporadas y estamos más acostumbrados a jugar juntos, lo cual juega a favor nuestro. Con Vautier y Hlinason tenemos una pareja de torres, que tanto nivel ofensivo como defensivo es un cambio, que nos da más poste bajo. El cambio de Darling por Jaworski nos da un poco de más físico y de rebote. Ansorregi, un tres-cuatro, es muy parecido a lo que teníamos con Lazarevic, y por fin un jugador vasco en el Bilbao Basket. También han venido Duscak y Hustak, que también nos aportan al '1' y al '5' su juventud y sus ganas. La otra diferencia respecto al año pasado es que éramos doce y este somos trece. El jugar competición europea hace que necesitemos esa plantilla.

El Básquet Coruña es un perfil más 'run and gun', un estilo de correr más puro que el nuestro

El Leyma también tiene tres torres. ¿Será la pintura otra de las principales claves?

Sin ningún tipo de duda. Ya lo vimos en el partido de pretemporada. Hay que ir con mucho cuidado con el rebote ofensivo. El grande ucraniano que tenéis es una gran presencia que muchas veces supone que no solo una persona tiene que bloquearle el rebote sino dos. Y alrededor de él también tienes a tantos jugadores que van tan duro al rebote, como Radoncic, Conditt, Jou... Por eso creo que la pelea de los grandes va a ser muy importante. Pero también el acierto en los tiros de tres, que puede facilitar la anotación dentro. El Leyma anota bastante dentro porque Verge es más de ir para adentro que de tirar triples. Los que vengan (sic) al Coliseum va tener muchos frentes a los que estar atentos.

Al Básquet Coruña, que no la juega, le ha dificultado moverse en el mercado. ¿Hablan los jugadores de estos temas?

No; esto se mueve bastante más entre agentes y directores deportivos. A no ser que trates mucho con tu agente y él tenga jugadores en los que está interesado tu equipo. Sí que es cierto que entiendo el razonamiento de por qué muchos jugadores quieren jugar competición europea. Después tienes que pensar que la ACB es la liga más cotizada de Europa, y si alguien no puede fichar por un club de ACB seguramente puede hacerlo por uno de otra liga que dispute doble competición, que seguramente le ofrece más dinero. Doble competición también significa más oportunidades de destacar, más exposición. Si no quieres hacer toda tu carrera solo en ACB, está bien que te vean en Austria, Alemania...

¿Hay mucha diferencia entre jugar un torneo o dos?

Tiene cosas buenas y cosas malas. A los jugadores nos gusta jugar, y con doble competición se entrena menos y se juega más (risas). También va muy bien porque coges mucho ritmo de competición. En lo negativo está la conciliación familiar, porque muchas semanas te vas cuatro o cinco días, empalmas un partido con otro... Y también que a nivel físico tienes que estar muy preparado, que las lesiones no hacen que te pierdas dos partidos sino cuatro y se te hace más difícil reengancharte. También significa plantillas más largas y, por lo tanto, más competencia. Es diferente, sí, pero en el momento en que estoy de mi carrera prefiero un equipo que juegue dos competiciones, porque me da más oportunidades de crecer y de mostrar mi juego. Igual cuando sea más veterano priorizaré un poco más de tranquilidad, no ser tan esclavo de los viajes. También creo que los equipos que puedan optar a la doble competición siempre lo hacen porque es beneficiosos a nivel de vender entradas y de llevar la marca del club a más sitios.

Aleix Font, en el Básquet Coruña-Bilbao Basket de la temporada 2024-25 Javier Alborés

¿Sufrió su equipo la temporada pasada algún tipo de bajón que se pueda relacionar con un calendario más cargado?

Por supuesto que se nota. Y más tratándose de clubes humildes, como puede ser el Bilbao Basket, en el que no se viaja con todos los lujos, como por ejemplo algunos equipos de Euroliga, que se desplazan en vuelos privados, viajan justo después del partido y duermen en su casa. Por eso los clubes tienen que ser consecuentes con las competiciones que juegan; si juegas en Europa necesitas una plantilla más larga, rotar a los jugadores y que en competición europea jueguen unos más y en liga jueguen más otros, para ir compensando las cargas. Lo que no sirve es jugar todo con ocho, porque así sí que vas a tener problemas.

La pelea de los grandes y el acierto en los tiros de tres van a ser muy importantes

Antes dijo "los que vengan al Coliseum" como si todavía siguiese aquí.

Sí (risas). Un poco es así.

¿Echa algo de menos de A Coruña?

Mucho. Fueron tres temporadas y tanto yo como mi mujer hicimos mucha vida de ciudad. Rutas gastronómicas, playas, la conexión que teníamos, y que espero tener, con la afición de Coruña... Me siento muy parte del club, por todo el crecimiento que viví en el tiempo que estuve ahí, Cuando empezamos, éramos 500 en Riazor y acabamos llenando el Coliseum. Sentía muy mío todo ese crecimiento y me sentí muy arropado por todo el mundo. En Bilbao, que es muy diferente, estoy muy bien, pero echo mucho de menos Coruña, que es más de puerto, de mar. La gente de aquí siempre hace la broma de que todo está a diez minutos, pero es porque son un poco exagerados e igual te dicen que está a diez minutos algo que está a 45 (risas).

Ha cambiado una tierra donde se come muy bien por una donde también se come muy bien. Habrá quien pueda pensar que Aleix Font liga su carrera no solo al baloncesto...

(Risas). Lo que seguro que hago es moverme solo por el norte (más risas).