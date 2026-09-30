Triángulo de desamor bizarro

Rubén Domínguez lanza a canasta en el Básquet Coruña-Bilbao Basket del curso 2024-25, un duelo en el que fue rey por un día ACB Photo/Adrián Baúlde

Aunque el Básquet Coruña y su rival este domingo (Coliseum, 12.00 horas), el Bilbao Basket, solamente se han enfrentado en partido oficial cuatro veces, la historia baloncestística moderna entre ambas ciudades data incluso de antes de que los clubes se fundaran, el herculino en 1996 y el vizcaino cuatro años más tarde.

Todo empezó en la primera mitad de 1996. De manera indirecta. El Patronato Bilbao, entidad fundada en 1947, y que prosigue con su actividad, aunque muy lejos del profesionalismo, fue uno de los equipos destacados de la Liga EBA 1955-1996, la segunda edición de la entonces categoría previa a la ACB, condición que perdería la siguiente campaña con la creación de la Liga LEB (actual Primera FEB).

No le iba a la zaga el Sondeos del Norte Arteixo, una de las dos partes que se unieron unos pocos meses después para formar el actual Básquet Coruña. El conjunto entrenado por Javier Castroverde se metió entre los ocho primeros de la Conferencia Norte, uno de los cuatro grupos de una competición con nada más y nada menos que 61 equipos en liza.

Las eliminatorias por el ascenso otorgaban dos viajes distintos: a la Asociación de Clubes de Baloncesto (dos billetes) y la nueva Liga LEB (once). En la primera ronda se cruzaron el Patronato y el Arteixo. Fue una serie de la máxima igualdad y, en este caso, nos un latiguillo estándar, decidida por detalles.

El conjunto vasco golpeó en un primer duelo reñidísimo (72-74), el verdemarillo igualó la eliminatoria ganando por la mínima (92-93) y dictó sentencia el legendario pabellón bilbaino de La Casilla. Otro choque al límite hasta el último segundo, en el que ganó el Patronato por 69-66 y el Sondeos Arteixo tuvo tiro para forzar la prórroga.

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Quién sabe qué habría podido pasar si el Arteixo fuese el ganador de esa eliminatoria y siguiese la misma ruta que su verdugo. A lo peor hoy no existiría el Básquet Coruña. El Patronato acabó segundo de su grupo en una segunda fase dividida en cuatro y entró en la fase final, a partido único y con ocho equipos en competición. Superó los cuartos de final ganando por 79-75 al Caja Cantabria y cayó en semifinales (65-87) contra el Pamesa Valencia, que con este triunfo se aseguró el ascenso a la ACB. El otro que saltó dos categorías fue su verdugo en la final, el CB Granada.

A la Liga LEB, además del Patronato, viajaron el Breogán, el Caja Cantabria, el Askatuak, el Inca, el Pineda de Mar, el Ciudad de Huelva, el Melilla, el Córdoba, el Lucentum Alicante y el Tenerife Amigos del Baloncesto.

El club herculino que militaba en la EBA 1995-96, el CAB, que había acabado penúltimo de la Conferencia Norte, descendió a Segunda División tras perder por 1-3 la serie por la salvación contra el CB Espolón. Y unas semanas después, desapareció.

Veintidós años después

Pasaron 22 años hasta que un equipo coruñés y uno bilbaíno se enfrentaron en partido oficial. En la LEB Oro 2018-19. El conjunto vasco, con Alex Mumbrú a la dirección técnica, se apuntó los dos asaltos. En el Palacio de los Deportes de Riazor venció por 64-74, en la quinta jornada, liderado por Iván Cruz (17 puntos y 8 rebotes), actualmente en el Fuenlabrada.

El segundo duelo, en la fecha 22 (de 34) lo ganaron los 'hombres de negro' por 87-59, una derrota que dejó al grupo gobernado por Gustavo Aranzana a cuatro victorias de unos playoffs que finalmente no alcanzaría.

Mucha más relevancia tuvo el reencuentro en la ACB seis temporadas después. El partido de la primera vuelta, en la jornada 13 (mal número), era uno de los marcados en rojo en la agenda naranja, por ser el BB un rival de 'su' liga.

Imagen del Bilbao Basket-Básquet Coruña de la temporada 2024-25, donde se certificó el descenso del equipo naranja ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

Y acabó convertido en la tercera derrota de una lapidaria racha de once en doce jornadas consecutivas. El 79-100 del Coliseum tuvo nombre propio. Rubén Domínguez. El alero suplente fue rey por un día: 35 puntos (anotó un total de 139 en los otros 33 encuentros de la fase regular), con un asombroso 8 de 10 en triples.

Asombroso por el acierto y porque hasta ese día había metido 5 de 13. Una semana después, contra el Andorra, firmó un 0 de 4. A final de curso fue uno de los muchos jóvenes españoles que se marchó a la nueva NCAA de pago. Allí sigue, tras cambiar Texas A&M por Xavier.

El segundo cara a cara fue todavía más duro para el Básquet Coruña, ya que la derrota por 79-67 certificó, con tres jornadas por delante, el descenso matemático del plantel entrenado por Diego Epifanio. Curiosamente, Rubén Domínguez volvió a ser el máximo anotador del Bilbao Basket, esta vez con unos modestos 12 tantos y un correcto 4 de 11 desde los 6,75 metros. Brandon Taylor firmó 17 tantos y 7 asistencias en su último partido de naranja, ya que días después el club le liberó para poder fichar por la Virtus Bolonia.

Una historia breve pero muy intensa. Del que hubiera sido si... al lo que fue y no quería nadie. Va siendo hora de cambiar la tendencia.