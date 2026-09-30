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Básquet Coruña

Marineda City acogió la presentación oficial del Básquet Coruña

Pulpo y AkaPollito, dos de los principales referentes nacionales del baloncesto freestyle, abrieron un acto que contó con la plantilla naranja al completo

Sergio Baltar
30/09/2026 21:35
Imagen de la presentación del Básquet Coruña
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El baloncesto y el espectáculo se dieron cita este miércoles en Marineda City con motivo de la presentación del Leyma Básquet Coruña. La plaza Emilia Pardo Bazán se convirtió en punto de encuentro para aficionados que han podido ver de cerca a la nueva plantilla y disfrutar de una jornada repleta de sorpresas.

La presentación arrancó con una exhibición de basket freestyle a cargo de Pulpo y AkaPollito, dos de los principales referentes nacionales de esta disciplina, que sorprendieron al público con una combinación de acrobacias, malabares, driblings y habilidades con el balón. Con más de una década de trayectoria y cientos de exhibiciones a sus espaldas, ambos artistas han llevado su pericia a grandes escenarios deportivos, como partidos de ACB y Euroliga, además de festivales y eventos internacionales.

Tras el espectáculo llegó el momento más esperado: la presentación de los jugadores y de las equipaciones de esta temporada. Dídac Cuevas, Alonzo Verge Jr., Paul Jorgensen, Guillem Jou, Dino Radoncic, Caio Pacheco, Lucas Uleickas, George Conditt IV, Karlis Silins, Tomas Dimsa, Dmytro Skapintsev y Jacobo Díaz fueron subiendo al escenario entre los aplausos de los aficionados.

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La jornada también contó con la presencia de Leymita, la mascota del equipo, que puso la nota de animación durante el encuentro. Además, los jugadores lanzaron balones al público que escondían vales con diferentes premios, entre ellos abonos de temporada, balones, camisetas y bufandas oficiales del equipo.

El evento concluyó con una sesión de fotografías y autógrafos, que permitió a los seguidores compartir unos minutos con los jugadores y acercarse a la plantilla que afrontará la nueva temporada.

Con esta presentación, Marineda City vuelve a acoger un encuentro entre el Leyma Coruña y su afición, consolidando su papel como espacio de encuentro para la celebración de actividades deportivas, de ocio y entretenimiento en A Coruña.

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