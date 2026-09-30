Luke Petrasek: "Tendremos que igualar el nivel físico y de ritmo de Coruña para ganar"

Luke Petrasek (Northport, Nueva York, EE.UU) acaba de empezar su segunda temporada como 'men in black'. El ala-pívot estadounidense de pasaporte polaco llegará este domingo al Coliseum de A Coruña para medirse al Leyma de la mano de un Bilbao que ya ganó en la primera jornada a un equipo de estilo parecido al de los naranjas, como es Manresa. Durante el media day de la Liga Endesa, Luke Petrasek atendió a las preguntas de DXT Campeón.

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¿Qué tal le han ido el verano y la pretemporada?

El verano fue increíble. Me encanta el baloncesto y entrenar, así que para mí el verano es uno de los mejores momentos para simplemente jugar, disfrutar del baloncesto, pasar tiempo con mi esposa y desconectar. La pretemporada ha estado bien. Los chicos que han venido nuevos tienen mucho carácter y el entrenador ha hecho un gran trabajo encajando a todo el mundo en el equipo.

¿Qué expectativas tiene para la temporada?

El año pasado llegamos a playoffs, así que queremos seguir estableciendo una cultura ganadora. Queremos traer los playoffs de nuevo a Bilbao. No creo que nadie juegue para perder. En la BCL nos encantaría llegar a la Final Four, llegar tan lejos como podamos y tener éxito en ambas competiciones.

Es su segunda temporada en Liga Endesa, ¿qué espera de sí mismo?

Me gustaría jugar un baloncesto lo más eficiente posible para mi posición. Creo que tenemos piezas potentes ahora mismo en el equipo, así que cada uno tiene que encontrar su rol. El mío es simplemente hacer lo que el entrenador me pida de la manera más eficiente posible para ayudar a ganar.

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¿Qué le gusta del baloncesto español?

Me encantan muchas cosas. Lo primero, es un baloncesto muy táctico. Si eres un jugador muy listo, que se adapta y aprende durante los partidos, te recompensa. Me encanta el nivel competitivo, diría que es el mejor de Europa. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que todos los partidos son importantes. Además, vivir en España es genial, todas las ciudades son preciosas, así que es una gran combinación de baloncesto y estilo de vida.

Su primer partido a domicilio es contra el Básquet Coruña, ¿qué le parecieron en su partido de pretemporada contra ellos?

Juegan muy duro y muy rápido. Creo que ellos y Manresa en nuestros dos primeros partidos van a ser dos rivales de estilos muy parecidos. Me gusta su equipo, tienen gente que juega duro y será una buena vara de medir para nosotros. Tendremos que igualar su nivel físico y su ritmo. Jugaremos para ganar, pero ellos también son un gran equipo.

¿Cree que serán un equipo difícil de ganar aunque sea un recién ascendido?

Juegan duro, tienen carácter, puedes ver que su identidad se basa en defender y rebotear duro. Creo que eso les va a ayudar a sacar muchos partidos adelante esta temporada, seguro.

¿Ha hablado con Aleix Font sobre ellos?

Él adora Coruña. Es un gran tipo y cuando jugamos contra ellos estaba muy contento de volver a ver a gente conocida y hablar con sus amigos. Estoy seguro de que nos ayudará con algo de scouting. Además, es uno de mis mejores amigos en el equipo.