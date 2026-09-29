Yunio Barrueta: "Todavía me recuerdan mucho aquella canasta al Real Madrid"

Yunio Barrueta celebra la jugada del triunfo ante el Real Madrid en el debut en la ACB acb photo / Mónica Arcay

D. M. G. - Agencia EFE

El alero cubano Yunio Barrueta se reencontrará este domingo con el Real Madrid, al que hace dos temporadas, como jugador del Básquet Coruña, tumbó con una canasta ‘3+1’ en el último segundo del partido disputado en el Coliseum de A Coruña, con el que ambos equipos abrían la liga Endesa 2024-2025.

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“Todavía me recuerdan mucho aquella canasta, eso nunca se me va a olvidar. Aquella noche fue histórica para la ciudad de A Coruña, fue la cosa más linda que podía pasar. Aquella victoria fue un primer paso para ver hoy al Coruña de nuevo en la ACB”, declaró a EFE el actual jugador obradoirista.

El descenso aquella temporada del equipo naranja y la posterior salida del técnico Diego Epifanio rumbo al Obradoiro provocaron que Barrueta rechazase la oferta de renovación del Coruña para jugar en la capital de Galicia.

“Epi me conoce, son cinco temporadas juntos y él sabe lo que doy y yo sé lo que él necesita de mí. Mutuamente nos entendemos muy bien, en el día a día conectamos muy bien. Él tiene mucha confianza en mí y yo en él”, explicó.

Barrueta no esconde que el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez, al que califica como “un grandísimo entrenador”, es uno de los “máximos favoritos” a ganar todos los títulos en juego.

“Pedro Martínez formó en Valencia un equipo con un hambre increíble, y otros equipos de la Liga intentaron copiar ese estilo de juego. Ahora lo intentará construir en el Real Madrid, un equipo con un presupuesto altísimo, con jugadores de mucha calidad”, destacó.

Pese a ello, el alero del Obradoiro recordó que “a todo el mundo se le puede ganar”, por eso ve necesario tener “fe” y “ambición” para sumar la segunda victoria liguera ante el conjunto blanco.

“La ambición en el deporte es muy importante, siempre hay que tener esas ganas de mejorar. A mí me gusta el equipo que hemos formado, veo a la gente con hambre y mucha ambición”, subrayó Barrueta, quien aportó 11 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias para una valoración media de 13 créditos en el triunfo del Obradoiro frente al Andorra en la primera jornada de la Liga Endesa.