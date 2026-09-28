El Básquet Coruña regresa a la casilla de salida

Karlis Silins entra a canasta en el Básquet Coruña-Baskonia de la jornada final de la ACB 2024-25 ACB Photo/Mónica Arcay

La derrota por 18 puntos (119-101) en el Palau Blaugrana en la jornada inaugural de la temporada 2026-27 devuelve al Básquet Coruña al último puesto de la clasificación de la ACB, la misma casilla de salida hacia la Primera FEB a la conclusión de su primera aventura en la máxima categoría.

Es la décimo octava jornada que ocupa el farolillo rojo de la ACB..., tres más que en el resto de sus 30 años de existencia. Un total de 33 cerrando la tabla. Y la tercera que empieza un campeonato liguero en el fondo de la clasificación.

Figurar último tras la primera fecha de competición suele ser, en muchas más ocasiones de las que pueda parecer, algo anecdótico. Por ese trance han pasado 21 equipos diferentes en las 31 campañas ACB (desde la 1996-97, curiosamente la primera de vida del Básquet Coruña) desde que se instauró el actual sistema de competición.

Este mal trago lo han bebido equipos de la talla del Unicaja, el Joventut, el Baskonia y el Estudiantes. De los actuales se salvan –de momento– los dos más grandes, el Real Madrid y el Barcelona. El equipo blanco rozó el farolillo rojo inicial en el ejercicio 2008-09, al perder por 82-65 en Málaga. Lo libró del mal trago, por un solo punto, el 95-77 de su archienemigo el Barça al Joventut.

En estas 31 últimas ediciones, contando la presente, hay un equipo destacado en esto de empezar por la cola, el Fuenlabrada. Nada más y nada menos que en seis ocasiones. Además, es el único que ha arrancado como colista más de una vez en temporadas consecutivas (2002-2004 y 2011-2013). El otro con back-to-back, simple, es el Bilbao Basket (2004-2006).

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El -18 del Leyma contra el Barça es el menor margen de un colista inicial en las nueve últimas temporadas; desde que el San Pablo Burgos comenzó la 2017-18 cayendo por 65-81 contra el Tenerife. Ese fue el tercer -16 seguido de un primer farolillo rojo.

En el otro lado de la balanza está el 57-104 en el derbi vasco entre el Bilbao Basket y el Baskonia que abrió el curso 2004-05. Dos días antes, el Barça había vencido al Fuenlabrada por un punto menos (93-47). Completa el podio el -43 del Cantabria Lobos frente al Unicaja (105-62) en la 2000-01.

La ACB 2025-26 tuvo como primer farolillo rojo al Andorra, vapuleado (95-63) en su visita al UCAM, equipo que en la 2009-10 ocupó esa misma posición inaugural.

De los últimos diez colistas iniciales en temporadas con equipos que perdieron la categoría (las viejas exigencias económicas de la ACB abortaron casi todos los ascensos en un periodo de siete años), únicamente descendió el Fundación CB Granada. Solo deportivamente, puesto que lo salvó el ascenso frustrado –en los despachos– del Real Betis. En la 2019-20 se libró el Estudiantes por no haber descensos a causa de la pandemia.

El último farolillo rojo tras la jornada inaugural que acabó cayendo a Primera FEB fue el Valladolid de la 2013-14, temporada en la que registró el peor récord (3-31) con el formato vigente. Únicamente abandonó el último lugar entre las jornadas dos y cinco.

Catorce puntos

El margen más estrecho que ha convertido a un equipo en colista inicial es de catorce tantos. Se ha dado en dos campañas, la 2001-02 y la 2003-04. En la primera, el Caja San Fernando perdió por 81-67 en Valladolid; en la segunda, el propio equipo sevillano superó por 87-101 al Fuenlabrada.

Pero, para margen duro, el que convirtió al Básquet Coruña en colista por primera vez en su historia. En la jornada inaugural, el equipo entrenado por Javier Castroverde cedió por 47-96 ante el Breogán. Aquel Sondeos del Norte estaría último en solo otras dos jornadas (2 y 4).

En la 2001-02, la previa a la venta de la plaza en la Liga LEB (actual Primera FEB), el Sondeos de Juan Díaz ocupó el farolillo rojo de inicio, al caer por 57-80 frente al Alicante; entre las jornadas tres y seis y en la 25. No descendió.

Tampoco perdió la categoría el equipo herculino en los cursos 1999-00 (una jornada colista, la segunda, con la misma marca que el Ferrol, el Murcia y el Ciudad de Huelva) y 2000-01 (dos).

Desde su regreso, en la 2012-13, a la segunda categoría nacional el Básquet Coruña nunca ha estado en la última posición en la ahora llamada Primera FEB. Ni siquiera en la 2015-16, cuando arrancó con 1-7; ni en la 2018-19, con un 1-9 de inicio. En la 12-13, llegó a ser penúltimo a muy pocas jornadas para el final de una fase regular de 26 partidos y..., finalmente se metió en los playoffs. Tampoco en dos campañas, 2019-20 y 2021-22, en las que perdió sus dos primeros compromisos.

En las seis temporadas en EBA (1996 a 1998 y 2002 a 2007) jamás fue colista. Tampoco en sus únicos cursos en Primera Nacional y la extinta LEB Bronce (aunque con un matiz: figuró último tras la primera jornada porque fue el equipo que descansó).

Sí en la LEB Plata (Segunda FEB). Una jornada, la novena, en la temporada 2008-09 (con el mismo récord, 2-7, que el Qalat, el Córdoba y el Prat), y dos (doce y quince), en la 2010-11; en esta no fue farolillo rojo tras la primera fecha porque eran equipos impares y descansó el Ávila. Luego evitó la última plaza en varias jornadas –empezó con 0-6– por contar con un partido más disputado que los dos equipos que tuvo por debajo en la tabla.