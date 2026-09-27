Los extremos del Leyma se tocaron en el Palau Blaugrana

Alonzo Verge Jr. ataca la defensa de Juan Núñez durante el Barça-Básquet Coruña ACB Photo/Judit Cartiel

El estreno del Leyma Básquet Coruña en la ACB 2026-27 deparó una curiosa circunstancia. El plantel entrenado por Carles Marco encajó en el Palau Blaugrana 119 puntos, la segunda cantidad más alta de sus 30 años de vida, que curiosamente es la cifra máxima a favor del equipo herculino.

Después de unos estupendos tres primeros periodos (85-79), el conjunto naranja se deshilachó en los minutos iniciales del cuarto, donde un Barça muy acertado lo sacó de rebufo definitivamente. Y se dejó ir en un correcalles donde el talento local no perdonó.

No es, sin embargo, el mayor número de puntos en contra desde que el Básquet Coruña echó a andar en 1996. El récord negativo es de 127, en la cancha del Valencia Basket, donde anotó 81, en la jornada 24 de la ACB 2024-25.

El Andorra (112-87) y el Unicaja Málaga (114-105) también superaron los 110 tantos a favor contra el equipo entonces entrenado por Diego Epifanio, que encajó tres dígitos también ante el Barça (106-80), en Lleida (101-106, tras prórroga), el Bilbao Basket (79-100), el Joventut (107-104, tras prórroga), en Manresa (104-89), el Breogán (98-106), el Andorra (91-104), en Murcia (105-93) y frente al Baskonia en el Coliseum (101-105).

Un total de nueve centenas en contra cosechadas por el Básquet Coruña, tope histórico de la primera categoría nacional, por delante de las ocho que recibieron el Valladolid de la temporada 2013-14 (el peor equipo de siempre, con solo tres victorias en 34 jornadas) y el Fuenlabrada del ejercicio 2022-23, en el que consiguió solo un triunfo más que el conjunto pucelano.

La pasada campaña, ya con Carles Marco al timón, el campeón de los playoffs de Primera FEB finalizó siete encuentros –todos ellos de la fase regular– por encima de los 99 puntos a favor.

Cuarto centenar a domicilio

En el lado positivo están los 101 puntos anotados en el Palau Blaugrana. Es la cuarta vez que el Básquet Coruña alcanza el centenar en un compromiso a domicilio en la máxima categoría, aunque en esos partidos solo sacó la victoria en el ilerdense pabellón de Fontajau, su pista foránea talismán.

De la Asociación de Clubes de Baloncesto data también la mayor cosecha de créditos de valoración de la historia del equipo herculino: 145 en el triunfo por 110-86 frente al Zaragoza el 26 de octubre de 2024. Son dos más que el Barça, a pesar de sus espectaculares 119 puntos, en el duelo de este sábado.

Dos menos que el conjunto azulgrana de Aleksander Sekulic sumó el naranja el 22 de octubre de 2023, cuando estableció, en el Palacio de los Deportes de Riazor y ante el Alega Cantabria, su tope de anotación en partido oficial: 119-80, marcador que le reportó 141 créditos, su segunda máxima valoración en estos 30 años de existencia.

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El equipo de Torrelavega también aparece en la foto de la tercera valoración más alta del conjunto herculino, que recolectó 139 créditos con el triunfo por 102-67 el 4 de enero de este mismo año.

En su primera experiencia en la Asociación de Clubes de Baloncesto, cuando acabó siendo el equipo que más puntos de media recibió en la historia de la competición liguera, el Básquet Coruña superó los 99 créditos de valoración en siete ocasiones, con un saldo de cuatro victorias, entre ellas por 93-92 ante su primer verdugo de la 2026-27, en aquella ocasión en la jornada 30.

De esos siete encuentros, se llevó el gato al agua en otro sin llegar a los tres dígitos en anotación. Fue en la jornada 21, en el Coliseum, con el Força Lleida como víctima (97-84). El equipo catalán es el único al que Básquet Coruña le ganó los dos cara a cara en su curso de debut entre los grandes.

La mayor cantidad de créditos con menos puntos anotados coincide con la de mayor anotación, 119. Data del 13 de marzo de 2004, cuando el Básquet Coruña, entonces en la Liga EBA (actual Tercera FEB), venció por 80-43 a la Atlética Avilesina.

El total de centenas en valoración del Básquet Coruña asciende a 123. Ocho en la ACB, 92 en Liga LEB/LEB Oro/Primera FEB, cuatro en la extinta y fugaz LEB Bronce, cuatro en la LEB Plata/Segunda FEB y quince en la Liga EBA/Tercera FEB.