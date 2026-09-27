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Jornada 1

El 1x1 del Básquet Coruña en el Palau Blaugrana

Paul Jorgensen, Caio Pacheco y George Conditt fueron los jugadores naranjas más entonados

Chaly Novo
Chaly Novo
27/09/2026 00:15
Dmytro Skapintseb defiende a Olivier Nkamhoua en el partido del Palau Blaugrana
Dmytro Skapintseb defiende a Olivier Nkamhoua en el partido del Palau Blaugrana
ACB Photo/Judit Cartiel
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A pesar del abultado guarismo de puntos en contra, el Leyma Básquet Coruña firmó un buen partido ante el poderoso Barça, que acabó imponiendo en el Palau Blaugrana su más talentoso fondo de armario.

7 Dídac Cuevas

Muy entonado el barcelonés en su ciudad natal. Sobre todo antes del descanso. Luego pagó el esfuerzo de defender a un escolta.

7 Alonzo Verge Jr.

De más a menos. Aun así se quedó a solo una asistencia del doble-doble. Marcó el ritmo antes del descanso y Sekulic se lo pagó con dos contra uno constantes en la segunda parte.

8 Paul Jorgensen

Magnífico debut en la ACB: 2 de 4 en tiros de dos y 3 de 5 en triples. En defensa empezó muy bien pero acabó acusando la falta de ayuda.

7 Guillem Jou

En su línea de sobriedad, y además con la mira bien calibrada: 3 de 3 desde el arco. Sus triples colaboraron a frenar el primer intento de demarraje del Barça.

7 Dino Radoncic

Otro en su papel recurrente de ayudar en todo, aunque se mostró tímido de cara al aro (2 de 4). Repartió 4 pases de canasta y dio la cara contra unos ‘4’ rivales más atleticos.

8 Caio Pacheco

Salió al rescate del Leyma en un par de momentos delicados, jugando al ‘2’. Muy atinado desde lejos (2 de 3) y regalando canastas (5).

5 Lukas Uleckas

Muy tímido el debut del lituano, que apenas miró al aro: un triple al principio y otro al final. En medio, un único intemto fallado.

8 George Conditt

Su conexión con Verge volvió a funcionar. Anotó mucho y bien (7 de 9 en tiros de dos), capturó 8 rechaces –tope naranja–, pero atrás sufrió contra un desatado Balcerowki.

5 Karlis Silins

Tibio retornoa la liga del letón, que salió en el cinco inicial. No tuvo protagonismo en ataque ni en rebote, aunque este lo bloqueó bastante bien.

6 Dmytro Skapintsev

De nuevo le faltó tacto en los dedos para finalizar jugadas de mérito o rebotes ofensivos. Capturó 7 balones en su aro y 3 en el azulgrana.

5 Jacobo Díaz

Lo poco que jugó (4:01) hace pensar que su espalda no está bien. Pese a ello anotó una canasta lejana y capturó un rebote.

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