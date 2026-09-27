Carles Marco: "No estoy contento, pero sí satisfecho por el esfuerzo de los jugadores"

Carles Marco durante el Barça-Leyma Básquet Coruña acb Photo / Judit Cartiel

El Básquet Coruña cayó en su estreno en la Liga Endesa 2026-27 contra un vendaval ofensivo que fue el Barça (119-101). El Leyma peleó de tú a tú durante tres cuartos, pero la salida del último período de los blaugranas fue demasiado para el equipo herculino. Así valoró Carles Marco el encuentro en sala de prensa.

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Valoración. "Felicitar al Barça por la victoria. Un partido en el que nos ha faltado intensidad y dureza durante todo el partido, sobre todo defensivamente, porque hemos intercambiado golpes contra un equipo que es mejor que nosotros. En los últimos 10 minutos se ha visto, ellos han seguido anotando y a nosotros nos han parado un poco. No contento, pero sí satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. Con mucho margen de mejora; hay cosas que podemos hacer mejor, sobre todo defensivamente. No me han gustado algunas cosas de las que hemos hecho y que no habíamos hecho durante la pretemporada. También es cierto que hemos jugado contra un muy buen equipo, en su primer partido en el Palau y es normal que hayamos aflojado al final".

Intercambio de golpes. "Creo que hemos hecho un partido un poquito de manera equivocada, no sé si por los nervios. Muchos jugadores era el primer partido que jugaban en la liga, pero hemos intercambiado golpes, sobre todo en ataque. Lo hemos hecho muy bien, pero no es suficiente contra equipos de este nivel, que son mejores que nosotros. Necesitamos un punto más de intensidad, de agresividad, de contactos, de hacer mejor las cosas, los pequeños detalles en defensa... Es una buena lección para empezar y a por la semana que viene".

Importancia de partidos contra la 'zona baja'. "En lo que tenemos que pensar es que en cada una de nuestras jornadas tenemos que intentar competir y sacar una victoria, que hoy no lo hemos hecho. El siguiente es Bilbao en casa y no pensamos más en cuáles son clave y cuáles no. Lo que tenemos que hacer es pensar que todas las jornadas son clave para conseguir nuestro objetivo".

Más trabajo. "Creo que tenemos que mirar a cada partido como si fuera el siguiente y no pensar en los partidos que cree la gente que pueden ser clave. Para nosotros los clave tienen que ser las 34 jornadas. Hoy hemos perdido una oportunidad y trabajaremos esta semana para que el siguiente partido lo hagamos mejor. Tenemos que mejorar cosas que hemos hecho mal, intentar ser competitivos y mejorar delante de nuestra afición".

Actitud del equipo. "Contento con el ataque, que sigue nuestra identidad, entre comillas, que es que queremos hacer un juego alegre como el que hicimos el año pasado, con el que hemos enganchado a nuestra afición y como el que queremos seguir manteniendo. Con pequeños matices, como he dicho siempre, porque son diferentes jugadores, pero con esta energía, esta intensidad, que deberían ser en los dos lados de la pista y hoy no lo ha sido, no sé si porque estábamos un poco mal. Como he dicho, había muchos jugadores que nunca habían jugado en la liga y se han presentado aquí viendo el partido que se hicieron (en Euroliga) entre Darío y Kevin y juegas contra ellos. Ha sido más difícil, pero esta es la identidad. Con algunas cosas estoy relativamente contento".

La idea del año pasado. "Sobre nuestro cara a cara y jugar alegre. Es lo que quisimos y logramos hacer el año pasado. Este año tenemos distintos jugadores, pero como enganchamos a nuestra afición, como nos fue bien... Intentaremos jugar con matices, porque son diferentes jugadores, pero tenemos que hacerlo en los dos lados de la pista. Hoy, equivocadamente, o porque el rival ha sido mejor, no lo hemos hecho en los dos lados de la pista. Pero espero que podamos ver más cosas y mejores con el paso de las jornadas".