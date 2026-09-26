Paul Jorgensen, en la imagen contra el Manresa, es duda para el duelo en el Palau Blaugrana Patricia G. Fraga

Dos años menos tres días después el Leyma Básquet Coruña se estrena de nuevo en la ACB (21.00 horas, Palau Blaugrana). Si en la temporada de su debut en la máxima categoría nacional se las tuvo que ver con uno de los más grandes de España, el Real Madrid, este sábado (21.00 horas, DAZN) le toca bailar con el otro, el Barça.

El 29 de septiembre de 2024, con el totémico 3+1 de Yunio Barrueta (y el posterior tiro fallado por Sergio Llull, el olvidado de esta historia con final felicísimo) el equipo naranja derribó al equipo que defendía el título. Al amparo de un Coliseum convertido en caldera y que, de hecho, ese día registró su único lleno para ver al equipo de baloncesto de nuestra ciudad.

Aquel Real Madrid llegaba a A Coruña prácticamente sin pretemporada y con varias ausencias importantes. Este Barça comparece en la primera jornada liguera con una pretemporada completita, en la que jugó dos finales, con al menos dos bajas y todavía sin cuajar del todo. Algo lógico habida cuenta de la profunda renovación que afrontó en el verano recién finalizado.

Once caras nuevas y a mayores el entrenador, Aleksander Sekulic. La misma situación, curiosamente, con que el Leyma inició la exitosa campaña 2025-26. Aunque en su caso, aquellos once elementos eran los únicos de la plantilla (luego se sumaría el pívot Mus Barro). En el bando azulgrana hay cuatro supervivientes del plantel del curso pasado, el base Juan Núñez –según la rumorología, estuvo muy cerca de salir–, el escolta Darío Brizuela, el alero Joel Parra y el también ‘2’ Kevin Punter. Cuatro internacionales españoles y una de las principales armas de destrucción masiva de Europa.

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Un cuarteto –trío si extraemos de la ecuación a un Núñez que apunta a jugar muy poco o incluso a cesión, sin descartar por completo la marcha– sobrado de todo para meter en harina a los nuevos, un nutrido grupo en el que abundan los jugadores que esperan encontrar en la segunda mejor liga del planeta el lugar estable que les ha negado la NBA.

Jugadores con hambre, algunos de ellos ya con experiencia en el Viejo Continente, que redondean un grupo de incorporaciones con más hombres que nombres.

Dos bajas y media

Se pierden esta cita inaugural dos de ellos, el pívot Josh Nebo y el ala-pívot Yoan Makoundou. Y casi con total seguridad el también interior Tosan Evbuomwan, en la enfermería desde hace medio mes por una lesión de hombro. En el bando naranja no hay ausencia confirmadas, aunque Carles Marco anunció en rueda de prensa que el escolta Tomas Dimsa tiene muy difícil jugar en el Palau. El otro ‘2’, Paul Jorgensen, podría no estar al 100% después de haberse torcido un tobillo.

Así pues, puede ser el mejor momento para que un equipo modesto pueda plantar cara, e incluso más, a uno de los transatlánticos de la ACB, por mucho que el vigente subcampeón tenga muy poco que ver con el que hace tres meses el perdió la final ante el Valencia Basket. También porque solo 48 horas antes los de Sekulic tuvieron que trabajar muy duro para anotarse, contra el Efes turco, su primer éxito en la Euroliga (89-82), en un duelo donde levantaron un máxima desventaja de quince puntos en el primer periodo.

El duelo de Palau pondrá en liza, además, a los dos únicos entrenadores que debutan este curso en la Asociación de Clubes de Baloncesto. Carles Marco fue monaguillo (361 partidos como jugador) antes de que fraile, mientras que Aleksandar Sekulic da el salto a España desde el Dubai Basketball, donde sustituyó a Jurica Golemac a mediados del pasado abril, después de más de década y media entrenando en su país –del que es seleccionador desde 2020– y experiencias cortas en República Checa y Rusia.

El 8 de mayo de 2025 el Básquet Coruña tumbó a su segundo gigante, el mismo rival al que se enfrenta este sábado. En aquella ocasión en el Coliseum, también, como al Madrid, por un punto (93-92). Estos dos, el Zaragoza, el Básquet Girona y el Força Lleida son los únicos equipos de la actual ACB con los que el Leyma, que hace dos ejercicios solamente ganó siete encuentros, no tiene récord negativo. Empezar bien entonces no tuvo reflejo en el final, aunque si algo bueno tienen este tipo de compromisos es la que la presión y la obligación de ganar siempre está del lado del poderoso.