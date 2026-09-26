Así fue | El Leyma aguanta tres cuartos, pero cae en el Palau (119-101)
El Barça dinamitó el partido en el último período con un parcial de 34-22
Final
Final del partido en el Palau. Aguantó durante tres cuartos el Leyma, pero se le hizo largo el partido y sucumbió en el último ante el gran ritmo impuesto por el Barça, que se queda la victoria por 119-101
114-96
Suma Conditt desde la línea de personal. Muy raro porque tiró el primero Dyma y se fue al banquillo antes de lanzar el segundo
114-95
Canastón de Gibson en transición
112-95
Suma Cuevas desde la línea de personal. Fue falta disruptiva, tendrá posesión extra el Leyma
112-94
Suma Guillem desde el tiro libre
112-93
4 puntos seguidos para Nkamhoua
108-93
Alonzo puso el rebote y la fantasía para que Silins sacara el 2+1. Anota el adicional el letón
108-90
Otro triple del Barça, ahora Tyrese Martin
105-90
Dos fáciles de Alonzo, empieza a parecer una pachanga el partido. 4:15 para el final
105-88
Otros tres para Gibson
102-88
Triple de Umoja Gibson, lo devuelve Uleckas
99-85
Buena finalización debajo del aro de Conditt a un pase muy tenso de Caio Pacheco
99-83
Momento Punter, que le ganó muy fácil el 1x1 a Alonzo Verge. 6 minutos para el final
97-83
Dos para Alonzo a la contra tras una buena defensa de Uleckas
97-81
Suma Punter desde la línea de personal. Cuarta de Alonzo. Parcial de 12-2
95-81
La perdió Alonzo y lo remató Umude a la contra, muy cómodo el Barça ahora desde una gran defensa para intentar romper el partido
93-81
Sigue sumando Balcerowski (9/9 en tiros). 2+1 para el polaco, que anota el adicional
90-81
Suma Dyma desde la línea de personal. Tercera de Minaya
90-79
Triple en transición de Justin Robinson después de otro tapón de Olek Balcerowski. Tiempo muerto Carles Marco con +11 después de solo 46 segundos de cuarto
87-79
Mate de Umude y tapón de Balcerowski para empezar el último cuarto. Luego ha sacado Verge la cuarta personal de Justin Robinson
Inicio
A pista el Leyma para el último cuarto con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt
Final
Final del tercer cuarto en el Palau con un palmeo de Balcerowski sobre la bocina para poner el 85-79. Cerca el Leyma de cara al último período
83-79
Otra vez Brizuela, que parece imposible que falle un tiro hoy. Otro triple de Guillem!!
81-76
Triiiiiiiple de Guillem Jou, segundo para el capitán del Leyma. Lo para Sekulic a 1:04 para el final del cuarto
79-73
Dos para Dídac aprovechando el bloqueo de Conditt. 9 puntos para el catalán
77-71
Asistencia espectacular de Caio Pacheco para el matazo de Conditt bajo el aro
77-69
Anulado el triple, la falta fue antes de la acción de tiro (que debería ser flagrante por un codazo sobre la cabeza de Umude a Dídac)
77-72
Triiiiiple de Pacheco y posesión extra para el Leyma por falta lejos de balón de Umude sobre Dídac Cuevas
75-69
Triiiiiiple de Guillem desde su equinita
75-66
Dos para Dino, la devuelve Nkamhoua
73-64
Muy buena la extensión de Brizuela, que está en 15 puntos ya
71-64
Suma Núñez desde el tiro libre. Tercera de Dyma
70-64
Triplaaaaaazo de Caio Pacheco a pase de Radoncic
70-61
Suma Brizuela desde el tiro libre, le sacó los tres tiros a Pacheco. La protestó Carles, que decía que Brizuela había sacado la pierna en la suspensión
67-61
Dooooooos más uno de Alonzo Verge, que vio el espacio hacia el aro y aguantó el contacto de Minaya en el aire. Falla el adicional
67-59
Le sacó el 2+1 Umude a Dino remontando línea de fondo. Falla el adicional
65-59
Otros dos para Alonzo (ya en 10) con una media distancia
65-57
Suma Brizuela desde el tiro libre. Buena falta de Dyma (segunda) porque se iba solo al aro el vasco
64-57
Canastón ahora de Alonzo, que se inventó un rectificado espectacular para llegar al aro. En defensa, tercera de Silins
64-55
Canastón tremendo de Caio Pacheco, que devuelve el 2+1 y le saca la falta a Balcerowski. Anota el adicional
64-52
Dos más uno para Parra a la contra en una jugada de fe del Barça, que ha salido mucho mejor tras el descanso. Tiempo muerto del Leyma pedido por un Carles Marco muy cabreado
61-52
Las mete también de media distancia Balcerowski, 16 puntos con 7/7 en tiros
59-52
Rapidísimo Robinson atacando el aro, la devuelve Conditt a pase de Alonzo
57-50
Matazo espectacular de Balcerowski
55-50
Triiiiiple desde la esquina de Jorgensen. Finísimo el estadounidense en el tiro
55-47
Triple solísimo de Justin Robinson, mal defendido por Alonzo
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt
Faltas
Con problemas de faltas están Alonzo (2) en el Leyma, y Gibson (2), Brizuela (2) y Robinson (3)
Estadísticas
Al descanso, Olek Balcerowski lidera el partido tanto en anotación (12) como en valoración (16). En el Leyma, Alonzo Verge lleva 6 puntos y 6 asistencias, pero también 3 pérdidas de balón
Final
Descanso en el Palau. Al igual que en el primer cuarto, buen trabajo de un Leyma que llegó a estar por delante, pero que termina el cuarto por detrás: 52-47
50-45
Suma Parra desde el tiro libre. Otra pérdida tonta del Leyma, ahora de Jorgensen
48-45
Mate de Juan Núñez a la contra tras el robo de Parra a Verge. Minutazos del base del Barça. Lo para Carles Marco a 55 segundos para el descanso
46-45
Triple de Parra. Solísimo. Otra asistencia de Núñez
43-45
Suma Caio desde el tiro libre. Queda 1:37 de cuarto
43-43
Segunda de la conexión Juan Núñez-Olek Balcerowski. Muy bien el base español
41-43
Triiiiiiple de Jacobo a la segunda
41-40
Triple de Tyrese Martin desde la esquina, que hizo volar a su defensor con una buena finta
38-40
Suma Dyma desde el tiro libre
36-38
Triiiiiiiiiiple de Caio Pacheco para recuperar la ventaja. Lo para de nuevo Sekulic a 3:30 para el descanso
34-35
Fintó Conditt el mano a mano para acabar yéndose solo hacia el aro para poner por delante al Leyma
34-33
Dooooooos más uno de Dídac Cuevas. Ahora fue el Leyma el que corrió a la contra y Dídac sacó la falta a Stanley Umude. Anota el adicional
34-30
Flagrante de Gibson sobre Conditt. 0 intención de jugar el balón del base del Barça. Anota los dos tiros libres el interior del Leyma, que tendrá posesión extra
34-28
Triple de Punter, al que le dio igual tener una mano en la cara
31-28
Dos de Nkamhoua en transición, corriendo muy bien el Barça. La devuelve Conditt
29-26
Asistencia espectacular de Alonzo para que Conditt anote solo debajo del aro
29-24
Suma Dyma desde el tiro libre
29-23
Canastón de Ubal, que marcó muy bien los pasos y sacó la bandeja por debajo del brazo de su defensor
27-23
Suma Alonzo desde el tiro libre. No para de atacar el aro el base del Leyma, único anotador del equipo en este cuarto
27-21
Triple de Punter
24-21
Canastón de Alonzo Verge, la primera del partido contra el contacto de Nkamhoua
24-19
Otra bombita de Brizuela, que está muy fino a todos los niveles
22-19
Suma Alonzo desde el tiro libre, que sacó la segunda de Justin Robinson
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Dyma
Final
Final del primer cuarto en el Palau. Empezó bien el Leyma, que llegó a ir 14-15 arriba, pero finaliza el período por debajo 22-18, tras el triplazo de Jorgensen en la última posesión
22-15
Pérdida de Dino, dos rebotes ofensivos del Barça y triple de Tyrese Martin. Lo para Carles Marco con 45 segundos por delante de primer cuarto
19-15
Triple de Brizuela en transición. Pérdida de Alonzo que eligió mal el pase
16-15
Mate de Tyrese Martin, que aprovechó que el Leyma estaba defendiendo con uno menos después de que Conditt recibiera un codazo en la cara durante el ataque anterior
14-15
Dos para Radoncic, que fintó debajo del aro para quedarse solo y dos para Cuevas, que cogió su propio rebote para anotar la bandeja y poner por delante. Lo para Sekulic a 2:49
14-11
Primeros puntos de Brizuela en el partido con una bombita, cuidado con este que es un microondas...
12-11
Suma Cuevas desde el tiro libre, que se golpeó la cabeza en la caída de la falta de Gibson, pero sigue en pista
12-9
Suma Alonzo desde el tiro libre. 5:34 para acabar el primer cuarto
12-7
Dos más para Parra, muy listo para cortar por el hueco que dejó el Leyma en defensa del bloqueo directo
10-7
Suma Balcerowski desde el tiro libre
8-7
Primeras rotaciones en el Leyma y primeros puntos para Dyma en pick&roll con Alonzo
8-5
Dos a la contra para Minaya, mal pase del Leyma en ataque
6-5
Canastón de Justin Robinson ante dos defensores del Leyma
4-5
Triiiiiiple de Uleckas desde la esquina. Primera asistencia para Alonzo Verge
4-2
Primeros puntos para Paul Jorgensen en su carrera ACB, la devuelve Balcerowski con un matazo
2-0
Le ganó el primer 1x1 Parra a Silins
Inicio
Arrrrranca el partido en el Palau!!! La primera posesión es para el Barça
Cuenta atrás
Últimos ejercicios de calentamiento sobre el Palau y jugadores a banquillos. En nada empieza el espectáculo en Barcelona
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales! El Leyma debutará en ACB con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. El Barça empezará con Robinson, Punter, Parra, Minaya y Balcerowski
Pasado
¿Cómo se le han dado los debuts al Básquet Coruña en las últimas temporadas? Consúltalo en este reportaje de Chaly Novo
Declaraciones
También se pasó por los micrófonos de DXT Campeón el internacional ucraniano Dmytro Skapintsev 'Dyma'. Lee aquí su entrevista
Declaraciones
A través de este enlace puedes acceder a la entrevista con George Conditt IV
Declaraciones
Esta semana no solo habló ante los medios Carles Marco, sino que a través del media day hubo entrevistas también con jugadores. Aquí puedes leer las palabras de Caio Pacheco
Enfermería
Carles Marco avanzó en rueda de prensa que sobre todo Tomas Dimsa, pero también Paul Jorgensen eran duda para el partido, aunque ambos han entrado finalmente en la convocatoria. Por su parte, el Barça cuenta con tres bajas en su juego interior: Josh Nebo, Tosan Evbuomwam y Yoan Makoundou
Declaraciones
Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro de hoy
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra el Barça? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 1 de Liga Endesa entre FC Barcelona y Básquet Coruña