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Básquet Coruña | Directo

Así fue | El Leyma aguanta tres cuartos, pero cae en el Palau (119-101)

El Barça dinamitó el partido en el último período con un parcial de 34-22

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/09/2026 20:08
Un triple de Alonzo Verge durante el Barça-Básquet Coruña
Un lanzamiento triple de Alonzo Verge durante el Barça-Básquet Coruña
acb Photo / Judit Cartiel
Barça
119-101
Básquet Coruña
4Q

Final

Final del partido en el Palau. Aguantó durante tres cuartos el Leyma, pero se le hizo largo el partido y sucumbió en el último ante el gran ritmo impuesto por el Barça, que se queda la victoria por 119-101

114-96

Suma Conditt desde la línea de personal. Muy raro porque tiró el primero Dyma y se fue al banquillo antes de lanzar el segundo

114-95

Canastón de Gibson en transición

112-95

Suma Cuevas desde la línea de personal. Fue falta disruptiva, tendrá posesión extra el Leyma

112-94

Suma Guillem desde el tiro libre

112-93

4 puntos seguidos para Nkamhoua

108-93

Alonzo puso el rebote y la fantasía para que Silins sacara el 2+1. Anota el adicional el letón

108-90

Otro triple del Barça, ahora Tyrese Martin

105-90

Dos fáciles de Alonzo, empieza a parecer una pachanga el partido. 4:15 para el final

105-88

Otros tres para Gibson

102-88

Triple de Umoja Gibson, lo devuelve Uleckas

99-85

Buena finalización debajo del aro de Conditt a un pase muy tenso de Caio Pacheco

99-83

Momento Punter, que le ganó muy fácil el 1x1 a Alonzo Verge. 6 minutos para el final

97-83

Dos para Alonzo a la contra tras una buena defensa de Uleckas

97-81

Suma Punter desde la línea de personal. Cuarta de Alonzo. Parcial de 12-2

95-81

La perdió Alonzo y lo remató Umude a la contra, muy cómodo el Barça ahora desde una gran defensa para intentar romper el partido

93-81

Sigue sumando Balcerowski (9/9 en tiros). 2+1 para el polaco, que anota el adicional

90-81

Suma Dyma desde la línea de personal. Tercera de Minaya

90-79

Triple en transición de Justin Robinson después de otro tapón de Olek Balcerowski. Tiempo muerto Carles Marco con +11 después de solo 46 segundos de cuarto

87-79

Mate de Umude y tapón de Balcerowski para empezar el último cuarto. Luego ha sacado Verge la cuarta personal de Justin Robinson

4Q

Inicio

A pista el Leyma para el último cuarto con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt

3Q

Final

Final del tercer cuarto en el Palau con un palmeo de Balcerowski sobre la bocina para poner el 85-79. Cerca el Leyma de cara al último período

83-79

Otra vez Brizuela, que parece imposible que falle un tiro hoy. Otro triple de Guillem!!

81-76

Triiiiiiiple de Guillem Jou, segundo para el capitán del Leyma. Lo para Sekulic a 1:04 para el final del cuarto

79-73

Dos para Dídac aprovechando el bloqueo de Conditt. 9 puntos para el catalán

77-71

Asistencia espectacular de Caio Pacheco para el matazo de Conditt bajo el aro

77-69

Anulado el triple, la falta fue antes de la acción de tiro (que debería ser flagrante por un codazo sobre la cabeza de Umude a Dídac)

77-72

Triiiiiple de Pacheco y posesión extra para el Leyma por falta lejos de balón de Umude sobre Dídac Cuevas

75-69

Triiiiiiple de Guillem desde su equinita

75-66

Dos para Dino, la devuelve Nkamhoua

73-64

Muy buena la extensión de Brizuela, que está en 15 puntos ya

71-64

Suma Núñez desde el tiro libre. Tercera de Dyma

70-64

Triplaaaaaazo de Caio Pacheco a pase de Radoncic

70-61

Suma Brizuela desde el tiro libre, le sacó los tres tiros a Pacheco. La protestó Carles, que decía que Brizuela había sacado la pierna en la suspensión

67-61

Dooooooos más uno de Alonzo Verge, que vio el espacio hacia el aro y aguantó el contacto de Minaya en el aire. Falla el adicional

67-59

Le sacó el 2+1 Umude a Dino remontando línea de fondo. Falla el adicional

65-59

Otros dos para Alonzo (ya en 10) con una media distancia

65-57

Suma Brizuela desde el tiro libre. Buena falta de Dyma (segunda) porque se iba solo al aro el vasco

64-57

Canastón ahora de Alonzo, que se inventó un rectificado espectacular para llegar al aro. En defensa, tercera de Silins

64-55

Canastón tremendo de Caio Pacheco, que devuelve el 2+1 y le saca la falta a Balcerowski. Anota el adicional

64-52

Dos más uno para Parra a la contra en una jugada de fe del Barça, que ha salido mucho mejor tras el descanso. Tiempo muerto del Leyma pedido por un Carles Marco muy cabreado

61-52

Las mete también de media distancia Balcerowski, 16 puntos con 7/7 en tiros

59-52

Rapidísimo Robinson atacando el aro, la devuelve Conditt a pase de Alonzo

57-50

Matazo espectacular de Balcerowski

55-50

Triiiiiple desde la esquina de Jorgensen. Finísimo el estadounidense en el tiro

55-47

Triple solísimo de Justin Robinson, mal defendido por Alonzo

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt

Descanso

Faltas

Con problemas de faltas están Alonzo (2) en el Leyma, y Gibson (2), Brizuela (2) y Robinson (3)

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Olek Balcerowski lidera el partido tanto en anotación (12) como en valoración (16). En el Leyma, Alonzo Verge lleva 6 puntos y 6 asistencias, pero también 3 pérdidas de balón

2Q

Final

Descanso en el Palau. Al igual que en el primer cuarto, buen trabajo de un Leyma que llegó a estar por delante, pero que termina el cuarto por detrás: 52-47

50-45

Suma Parra desde el tiro libre. Otra pérdida tonta del Leyma, ahora de Jorgensen

48-45

Mate de Juan Núñez a la contra tras el robo de Parra a Verge. Minutazos del base del Barça. Lo para Carles Marco a 55 segundos para el descanso

46-45

Triple de Parra. Solísimo. Otra asistencia de Núñez

43-45

Suma Caio desde el tiro libre. Queda 1:37 de cuarto

43-43

Segunda de la conexión Juan Núñez-Olek Balcerowski. Muy bien el base español

41-43

Triiiiiiple de Jacobo a la segunda

41-40

Triple de Tyrese Martin desde la esquina, que hizo volar a su defensor con una buena finta

38-40

Suma Dyma desde el tiro libre

36-38

Triiiiiiiiiiple de Caio Pacheco para recuperar la ventaja. Lo para de nuevo Sekulic a 3:30 para el descanso

34-35

Fintó Conditt el mano a mano para acabar yéndose solo hacia el aro para poner por delante al Leyma

34-33

Dooooooos más uno de Dídac Cuevas. Ahora fue el Leyma el que corrió a la contra y Dídac sacó la falta a Stanley Umude. Anota el adicional

34-30

Flagrante de Gibson sobre Conditt. 0 intención de jugar el balón del base del Barça. Anota los dos tiros libres el interior del Leyma, que tendrá posesión extra

34-28

Triple de Punter, al que le dio igual tener una mano en la cara

31-28

Dos de Nkamhoua en transición, corriendo muy bien el Barça. La devuelve Conditt

29-26

Asistencia espectacular de Alonzo para que Conditt anote solo debajo del aro

29-24

Suma Dyma desde el tiro libre

29-23

Canastón de Ubal, que marcó muy bien los pasos y sacó la bandeja por debajo del brazo de su defensor

27-23

Suma Alonzo desde el tiro libre. No para de atacar el aro el base del Leyma, único anotador del equipo en este cuarto

27-21

Triple de Punter

24-21

Canastón de Alonzo Verge, la primera del partido contra el contacto de Nkamhoua

24-19

Otra bombita de Brizuela, que está muy fino a todos los niveles

22-19

Suma Alonzo desde el tiro libre, que sacó la segunda de Justin Robinson

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Dyma

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Palau. Empezó bien el Leyma, que llegó a ir 14-15 arriba, pero finaliza el período por debajo 22-18, tras el triplazo de Jorgensen en la última posesión

22-15

Pérdida de Dino, dos rebotes ofensivos del Barça y triple de Tyrese Martin. Lo para Carles Marco con 45 segundos por delante de primer cuarto

19-15

Triple de Brizuela en transición. Pérdida de Alonzo que eligió mal el pase

16-15

Mate de Tyrese Martin, que aprovechó que el Leyma estaba defendiendo con uno menos después de que Conditt recibiera un codazo en la cara durante el ataque anterior

14-15

Dos para Radoncic, que fintó debajo del aro para quedarse solo y dos para Cuevas, que cogió su propio rebote para anotar la bandeja y poner por delante. Lo para Sekulic a 2:49

14-11

Primeros puntos de Brizuela en el partido con una bombita, cuidado con este que es un microondas...

12-11

Suma Cuevas desde el tiro libre, que se golpeó la cabeza en la caída de la falta de Gibson, pero sigue en pista

12-9

Suma Alonzo desde el tiro libre. 5:34 para acabar el primer cuarto

12-7

Dos más para Parra, muy listo para cortar por el hueco que dejó el Leyma en defensa del bloqueo directo

10-7

Suma Balcerowski desde el tiro libre

8-7

Primeras rotaciones en el Leyma y primeros puntos para Dyma en pick&roll con Alonzo

8-5

Dos a la contra para Minaya, mal pase del Leyma en ataque

6-5

Canastón de Justin Robinson ante dos defensores del Leyma

4-5

Triiiiiiple de Uleckas desde la esquina. Primera asistencia para Alonzo Verge

4-2

Primeros puntos para Paul Jorgensen en su carrera ACB, la devuelve Balcerowski con un matazo

2-0

Le ganó el primer 1x1 Parra a Silins

1Q

Inicio

Arrrrranca el partido en el Palau!!! La primera posesión es para el Barça

Previa

Cuenta atrás

Últimos ejercicios de calentamiento sobre el Palau y jugadores a banquillos. En nada empieza el espectáculo en Barcelona

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales! El Leyma debutará en ACB con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt. El Barça empezará con Robinson, Punter, Parra, Minaya y Balcerowski

Previa

Pasado

¿Cómo se le han dado los debuts al Básquet Coruña en las últimas temporadas? Consúltalo en este reportaje de Chaly Novo

Yunio Barrueta celebra la jugada del triunfo ante el Real Madrid en el debut en la ACB
Yunio Barrueta celebra la jugada del triunfo ante el Real Madrid en el debut en la ACB
acb photo / Mónica Arcay
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Declaraciones

También se pasó por los micrófonos de DXT Campeón el internacional ucraniano Dmytro Skapintsev 'Dyma'. Lee aquí su entrevista

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Declaraciones

A través de este enlace puedes acceder a la entrevista con George Conditt IV

George Conditt IV posa para DXT Campeón en el pabellón de Elviña
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Patricia G. Fraga
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Declaraciones

Esta semana no solo habló ante los medios Carles Marco, sino que a través del media day hubo entrevistas también con jugadores. Aquí puedes leer las palabras de Caio Pacheco

Previa

Enfermería

Carles Marco avanzó en rueda de prensa que sobre todo Tomas Dimsa, pero también Paul Jorgensen eran duda para el partido, aunque ambos han entrado finalmente en la convocatoria. Por su parte, el Barça cuenta con tres bajas en su juego interior: Josh Nebo, Tosan Evbuomwam y Yoan Makoundou

Acción de Tomas Dimsa durante el Teresa Herrera contra el Manresa
Acción de Tomas Dimsa durante el Teresa Herrera contra el Manresa
Patricia G. Fraga
Previa

Declaraciones

Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro de hoy

Carles Marco durante el Leyma-Manresa
Carles Marco durante el Leyma-Manresa
Patricia G. Fraga
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra el Barça? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Leyma-Manresa
Leyma-Manresa
Patricia G. Fraga
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 1 de Liga Endesa entre FC Barcelona y Básquet Coruña

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