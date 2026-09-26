El 1x1 del rival: un Barça falto de cocción pero pleno de talento

Kevin Punter, durante la final de la Supercopa Endesa contra el Joventut ACB Photo/Pol Puertas

El nuevos Barça de Aleksander Sekulic, con solo cuatro supervivientes de la plantilla 2025-26, encara el estreno liguero sin dos de sus caras nuevas, el ala-pívot Yoan Makoundou y el pívot Josh Nebo, ambos por lesión, y la seria duda de Tosan Evbuomwan, aunque el técnico esloveno tiene mimbres de sobra y de sobrada calidad para hacer frente a cualquier rival.

0. Kevin Punter, escolta, 1.93. Uno de los mejores anotadores de Europa. Escurridizo, móvil, veloz, es capaz de taladrar el aro de todas las maneras posibles, incluido con tiros de larga distancia con un defensor literalmente encima. En su debe, apuntar que en ocasiones puede ser demasiado individualista, un defecto que torna en virtud cuando su equipo se atasca en ataque.

1. Umoja Gibson, base, 1,85. En principio parte como segundo base. De corte más defensivo que Justin Robinson, tampoco le hace ascos a encarar el aro, sobre todo del perímetro, donde en su carrera anda por el 40% de acierto desde la larga distancia. En la Supercopa sufrió ante un base alto y fuerte como Ricky rubio.

2. Tyrese Martin, alero, 2,01. Busca en la ACB el hogar que no encontró en la NBA después de pasar por tres equipos (Hawks, Nets y Sixers). Y por tres de la G-League. Es muy fuerte y algo lento de más, pero esto lo suple con talento para penetrar a canasta y siendo capaz de anotar después de contacto. Muy peligroso también desde el arco, especialmente en 'catch & shoot' y tras finta.

3. Stanley Umude, alero, 1,98. Al igual que Martin, busca un hogar permanente tras no cuajar en la mejor liga del planeta: tres equipos (Pistons, Bucks y Spurs) en cuatro años. Alero físico, con capacidad para jugar al poste por su fortaleza física, le cuesta hacer daño desde la larga distancia, suerte en la que no se prodiga demasiado. Es muy buen defensor.

5. Justin Robinson, base, 1,85. Uno más del club de 'repudiados' de la NBA. Pasó por cinco franquicias (Wizards, Thunder, Bucks, Kings y Pistons), con paradas en la G-League, antes de saltar a Europa de la mano del Breogán (2024). Vuelve a la ACB desde el París Basketball, donde el curso pasado promedió 13,0 puntos y 4,1 asistencias. Muy atlético y rápido, golpea casi tanto anotando como dirigiendo. No es mal tirador desde 6,75 metros, pero le falta algo de regularidad (46,9% hace dos años y 28,0% el pasado).

8. Darío Brizuela, escolta, 1,88. 'La Mamba Vasca' es un jugador de perfil similar, salvando las distancias, a Paul Jorgensen. Fuerte, hábil, con múltiples recursos en ataque, aplicado en defensa y con la capacidad de entrar en racha extática. Es uno de los cuatro supervivientes de la plantilla. Debería tener más galones, aunque el Barça ha fichado mucho en su puesto.

10. Agustín Ubal, escolta, 1,98. El Barça lo trajo de Uruguay siendo un niño, lo fogueó en España con distintas cesiones (Breogán, Bilbao Basket y Palencia), cortó la vinculación al final de la temporada 2024-25. Fichó por el Granada y pareció liberarse. La última campaña explotó en el Manresa y ello le ha valido el regreso 'a casa'. Fuerte, ágil, buen director de juego (empezó como base-escolta), con puntos en las manos, aunque su lanzamiento lejano sigue dejando muchísimo que desear (en su mejor curso en España promedió el 33,3% de acierto), sobre todo siendo un jugador exterior.

13. Olivier Nkamhoua, ala-pívot, 2,03. El jugador finlandés, criado en parte en la NCAA, es un híbrido de '4' moderno y a la antigua usanza, veloz dinámico, muy atlético, corre bien la pista y posee rango de tiro hasta cinco metros. No rehúye del arco, que usa más como recurso que como arma habitual. Buen reboteador, también anota al poste bajo y su físico le ayuda a jugar por encima del aro.

17. Juan Núñez, base, 1,91. El madrileño apunta a ser uno de los descartes de Sekulic para el duelo contra el Básquet Coruña. Desde su grave lesión no ha sido el mismo, aquel jugador joven (sigue siéndolo), descarado, creativo y anotador cuando la situación lo requería y que entraba a la primera por los ojos. Tiene demasiado tráfico en su puesto. En verano se especuló con que saldría del equipo azulgrana.

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20. Tosan Evbuomwan, ala-pívot, 2,03. Más que posible baja para el duelo de hoy a causa de una subluxación de hombro que le tiene en el dique seco desde hace algo más de dos semanas. También rebotado de la NBA, el '4' británico destaca, entre otras cosas, por su tremenda envergadura (2,16 metros). Estupendo reboteador, finalizador de transiciones rápidas y con una muy buena visión de juego y capacidad para anotar en penetración. Ha mejorado notablemente desde el arco (38% de acierto en las dos últimas temporadas en la G-League).

22. Olek Balcerowski, pívot, 2,16. Pívot moderno, el gigante polaco tiene mano para amenazar desde el perímetro (hace dos temporadas metió el 36,4% de los triples que intentó). Más intimidador por talla que por fortaleza, tampoco es un destacado reboteador porque no le va demasiado el choque. Pasador decente, es capaz de encontrar a compañeros liberados en el exterior cuando le sellan en defensa. Buen continuador del 'pick & roll', su ligereza le permite acabar con mate.

24. Justin Minaya, alero, 1,96. El último en llegar a la disciplina azulgrana, por ello se le ve algo más desubicado que el resto de los nuevos. No cuajó en las tres temporadas que pasó en los Portland Trail Blazers. La pasada temporada bajó a la G-League, donde sus números tampoco fueron excepcionales. Es un '3' más físico que estilista, cuya principal vía de anotación es la penetración, toda vez que su tiro de larga distancia es bastante deficiente.

44. Joel Parra, alero, 2,02. El internacional español llega al debut liguero en gran forma. Firmó una final de la Supercopa Endesa sensacional, sobre todo en ataque, anotando de todas las maneras posibles. Cada año es más sólido desde el perímetro, al tiempo que mantiene sus habilidades cerca del aro. Feroz reboteador y defensor, apunta a líder espiritual de este nuevo Barça.