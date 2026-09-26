Crónica | El Básquet Coruña da la cara en un diluvio ofensivo (119-101)

Alonzo Verge lanza ante Justin Robinson ACB Photo/Judit Cartiel

El Leyma Básquet Coruña dio la cara durante más de tres cuartos en el Palau Blaugrana, donde acabó sufriendo una lógica derrota (119-101) contra el nuevo Barça de Aleksander Sekulic, un partido inaugural en el que Carles Marco no pudo disponer, pese a vestirse de corto, de Tomas Dimsa. Una baja que dio alas a alguno de los talentosos escoltas azulgranas.

Tras la canasta inicial de Parra, Jorgensen estrenó, a la primera, su casillero de puntos en la ACB. Y además forzó un mal tiro de Punter en su primera defensa al escolta azulgrana. Justo antes de que Uleckas, con un triple desde la derecha, pusiera al Leyma por delante (4-5).

Los naranjas repitieron unos minutos después. Gracias a Cuevas. El base barcelonés le robó el balón a Gibson a diez metros del aro local, se jugó un triple a ocho, salió como un misil a por el rechace y anotó a tablero (14-15). Primer tiempo muerto de Aleksander Sekulic.

El Barça no acertó en su siguiente posesión, pero sí en las tres posteriores, incluidos triples de Brizuela y Martin. El parcial de 8-0 obligó a Carles Marco a emular a su homólogo. Jorgensen, de nuevo desde la banda derecha, cerró con 22-18 un primer acto donde ambos equipos se castigaron mutuamente a través del rebote ofensivo.

Entre Brizuela y Punter mantuvieron por delante al Barça, que con un triple del estadounidense alcanzó una nueva renta máxima (27-21). Verge, directamente y conectando con Conditt, sostuvo al Leyma. Una flagrante (la antigua antideportiva) de Gibson a Conditt le dio la opción de acercase otra vez, pero solo sacó dos puntos de la jugada.

Uno menos que Cuevas, con un 2+1 después de una penetración supersónica que apretó al máximo el electrónico del Palau (34-33). Los mismos que sumó Pacheco, con un defensor en la cara, para llevar a Sekulic a su segundo tiempo muerto (36-38).

A partir de este punto recuperó el brillo perdido, desde su grave lesión de rodilla, Núñez. El base madrileño dio un clínic de pase que mantuvo al Barça a rebufo y finalizó cuatro minutos mágicos con un mate a contraataque que obligó a Marco a parar el partido (48-45).

En directo: Barça-Leyma Básquet Coruña Más información

Previa | Otro estreno por todo lo alto dos años después Más información

Jorgensen, desde media distancia, descontó, y Balcerowski, tras rebote ofensivo, recolocó el +5 para los locales al final de una primera mitad (52-47) tremendamente entretenida, en la que al Básquet Coruña le quedaron dos asignaturas pendientes: cerrar mejor su rebote y perder menos balones.

Un triple de Robinson, en medio del descontrol defensivo inicial del Leyma, otorgó al dueño del Palau una nueva ventaja máxima (55-47). Jorgensen, finísimo en el tiro ayer, evitó, también desde el arco, males mayores.

Balcerowski, también finísimo, vivió en menos de un minuto las dos caras de la moneda: matazo en carrera y amago de lesión fea tras caerle Conditt encima del tobillo izquierdo. No fue a más.

Sí fue la renta azulgrana, que alcanzó los dobles dígitos tras una acción que arrancó liada y acabó con brillantez. Robo en pista propia, pase largo, y deficiente, a Punter, quien salvó el balón con una malabarismo-asistencia a Parra, solo bajo el aro. Tiempo muerto naranja con 63-52. Y un punto más para el Barça con el and one del internacional español.

Pacheco, con un 2+1, y Verge, con una penetración culminada con la mano izquierda, hicieron un 0-5 tras el minuto de instrucciones que evitó el demarraje de los de Sekulic. El base estadounidense siguió anotando y arrimó de nuevo al Leyma (67-61), con su tercera canasta seguida, en esta ocasión sin convertir el adicional.

Brazos arriba

El Barça pegó otro tirón, patrocinado por un Brizuela con ventajas ante la defensa de dos bases, Pacheco y Cuevas, ya que Marco tuvo que reservar a Jorgensen por la ausencia de Dimsa. Pese a ello el Básquet Coruña se aferró a una de las máximas de la filosofía de Carles Marco: no bajar los brazos jamás.

Salieron al rescate Pacheco y el otro catalán de la plantilla, Jou. Un triple del alero dejó el marcador en dos canastas de margen (81-76) y Sekulic llamó a los suyos al orden. Brizuela, con su enésimo floater, le agradeció el descanso, antes de que Jou hiciese su tercera diana lejana. Balcerowski, tras rebote ofensivo y sobre la bocina del cuarto, afease un poco este buen tramo naranja (85-79).

Y más lo afeó el arranque del cuarto periodo: mate de Umude y triple en transición de Robinson después de un taponazo de Balcerowski a Verge. Tiempo muerto de Marco.

Esta vez sin premio. El Barça, que llevaba unos minutos más fuerte en defensa, colapsó el ataque del Leyma, apretando muchísimo a Verge, se hizo fuerte en el rebote en su aro y pudo correr. A la carrera llegó, con un mate de Umude, un nuevo superávit máximo (95-81).

A partir de ahí solo quedó una incógnita por desvelar: hasta donde llegarían los guarismos del Barça. Un triple de Gibson cruzó la centena (102-85), todavía con cinco minutos por delante. Cinco minutos de correcalles que acabó deparando una imagen algo distorsionada de lo que fue el encuentro del Básquet Coruña. Y es que, si dos días antes cayó en el Palau el Efes turco, los naranjas no estaban obligados a más que intentar plantar batalla. Y lo hicieron hasta donde les dio su potencial.