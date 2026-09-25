Previa | Los grandes, totalmente renovados, buscan destronar al Valencia de Xavi Albert

El pívot del Barça Josh Nebo lucha con el del Valencia Basket Nate Reuvers durante la segunda semifinal de la Supercopa Endesa jugada el pasado sábado en el Pabellón Olímpico de Badalona EFE/QUIQUE GARCÍA

Con el inicio de la Liga Endesa 2026-27 a la vuelta de la esquina, mañana sábado, muchos son los equipos que no han escatimado refuerzos este verano con el objetivo de alzarse con el título nacional, en poder del Valencia Basket, que, tras ser uno de los mejores equipos de Europa la pasada campaña, afronta una nueva andadura bajo el mando de Xavi Albert.

Campeón de la Liga Endesa, de la Supercopa y semifinalista de la Copa del Rey y la Euroliga, el brillante equipo taronja dirigido por Pedro Martínez se desmontó una vez acabada la temporada, dejando tocada la ilusión de la afición del Roig Arena. La salida del técnico rumbo al Real Madrid junto a piezas importantes como Jean Montero, Brancou Badio o Jaime Pradilla, dejaron un panorama completamente nuevo en Valencia, que ha querido dar continuidad al proyecto con la apuesta de Albert, un hombre que conoce la casa a la perfección y que encara uno de los mayores retos de su carrera.

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Pese a caer ante el Barça en las semifinales de la reciente Supercopa, el club ha contratado jugadores con experiencia europea como TJ Shorts o Nikola Mirotic y jóvenes de gran proyección como Gonzalo Corbalán o Mario Saint-Supéry para defender el campeonato.

Reconstrucciones

El Barça, finalista la pasada edición, presenta otra renovada plantilla bajo la batuta del esloveno Alexander Sekulic, cuyo objetivo pasará por romper la mala racha azulgrana de dos temporadas de sequía.

Para ello, el club ha dado galones en la dirección deportiva a Xevi Pujol, quien trae de la mano varios jugadores sin bagaje europeo, pero con buen nombre en la G-League, la liga de desarrollo estadounidense.

El Real Madrid, con la contratación de Pedro Martínez, pretende volver a presentar candidatura al campeonato, después de una decepcionante eliminación en cuartos de final ante el Tenerife.

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Con Sergio Scariolo como entrenador, los blancos firmaron el mejor registro de la campaña pasada con un balance de 26-8, pero llegaron al tramo final con varias bajas en el juego interior y cayeron en una emocionante serie ante el conjunto canario.

El MVP de la pasada campaña, Mario Hezonja, regresó a la NBA, aunque el Madrid se movió para suplir su baja con el máximo anotador de la temporada, el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, quien llega con galones desde Vitoria.

El Baskonia, campeón de la Copa del Rey, seguirá con Paolo Galbiati como líder, después de un verano en el que se especuló mucho con su posible salida. Con varias contrataciones aún por cerrar, especialmente en el juego interior, los vitorianos prometen dar pelea sea cual sea la circunstancia.

Una clase media fuerte

El Joventut, semifinalista el año pasado y reciente campeón de la Supercopa, ha despertado los ánimos en Badalona con el regreso de Nico Laprovittola. El argentino formará una de las mejores parejas de bases junto a Ricky Rubio, en un plantel que mezcla juventud y veteranía a las órdenes de Dani Miret.

UCAM Murcia o Bilbao Basket, campeón de la Eurocopa, apuestan por la continuidad, en otra temporada en la que se espera ver el crecimiento de varios de sus jugadores, siendo más que capaces de asustar a los grandes.

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Por el contrario, Unicaja de Málaga y Tenerife comenzarán una nueva andadura con nuevos integrantes en el banquillo. El exitoso ciclo de Ibon Navarro al frente del conjunto cajista llegó a su fin, y la dirección malagueña confió en la experiencia de Txus Vidorreta para el Carpena. Con la llegada de jugadores como Willy Hernangómez o Iggy Brazdeikis, se espera que los andaluces vuelvan a estar en la pelea.

Como efecto colateral, Tenerife cerró la etapa de ocho años de Vidorreta y ha dado las llaves del equipo a Jaka Lakovic, que continuará el trabajo del vasco tras el descenso del Gran Canaria.

Los ‘tapados’

En la parte de outsiders, pero con serias capacidades de dar pelea por entrar a las eliminatorias por el título, destacan equipos como Manresa, Breogán, Girona, San Pablo Burgos, Lleida, Zaragoza o Andorra, estos dos últimos tras coquetear con el descenso la última temporada.

Varios refuerzos de campanillas como el estadounidense Mac McClung en Girona; su compatriota Caleb Homesley en Zaragoza; o el francés Zacharie Perrin en Lleida, prometen dar muchas alegrías a sus respectivas nuevas aficiones.

Los recién ascendidos, el Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro, que se quedaron las plazas de Gran Canaria y Granada, pelearán para mantenerse en la ACB, que promete ser una de las más emocionantes de los últimos tiempos.