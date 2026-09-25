Carles Marco: "Vamos a intentar tener la mentalidad de competir al máximo"

Carles Marco, ayer en el Coliseum CH.N

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, indicó en la rueda de prensa previa a partido de la primera jornada de la ACB 2026-27 que su rival, el Barça, "es uno de los mejores equipos de la competición", pero al que, por mor de sus muchas caras nuevas "le falta encontrar automatismos".

El badalonés declaró que "estamos contentos e ilusionados por jugar contra uno de los mejores rivales de la competición. Han pasado tres meses desde que subimos, y muchos de nosotros estamos impacientes por debutar. No ha podido ser aquí en el Coliseum, pero (el Palau) es una cancha magnífica para jugar nuestro primer partido de la liga. Seguramente los jugadores no lo dirán, pero a mí me hubiese gustado estar algún día más entrenando. Tenemos ya ese cosquilleo de competir y muchas ganas de hacer un buen partido en el Palau"

Estado de la plantilla. "No sabemos, será difícil que llegue Tomas Dimsa al partido; ha tenido esta semana alguna molestia muscular. Va a probar hoy. Tenemos a Paul (Jorgensen), que se torció un tobillo y veremos si está mañana. Los demás, bien. Llegamos justitos, pero los que estemos, estaremos a tope. Si no está uno, estará otro, y así vamos a hacer toda la temporada, como todos los equipos. Vamos a ver si viajamos todos, que creo que sí".

Un Barça en reconstrucción. "Ha jugado ya dos finales, de la Supercopa y de la Lliga Catalana. Como nos pasó a nosotros el año pasado, con once jugadores nuevos, ellos tiene diez u once, con mecanismos y automatismos que les falta encontrar, pero se les ve con muy buena química, con muy buena energía, con muy buena mentalidad. Ayer, pese a las bajas, sale uno y mejora lo que ha hecho el otro... Se les ve que tienen hambre. Y capacidad atlética, talento".

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Armas a explotar. "Vamos a ver. A nosotros también nos faltan mecanismos. Tenemos seis jugadores y, como todos los equipos, con las ventanas y las lesiones no hemos tenido a todos juntos prácticamente ningún día. Vamos a intentar tener la mentalidad de competir al máximo, de hacer un buen partido y de seguir mejorando cosas para poder ser el mejor equipo posible".

Bajas interiores en el rival. "Ellos jugador ayer con Balcerowski y Nkamhoua en la posición de '5' y no de '4'. Están más pequeños pero más atléticos, entonces pueden hacer más cosas diferentes en defensa. Vamos a intentar no cambiar mucho ni vamos a equipararnos para jugar con pequeños. Intentaremos que George (Conditt) y Dyma (Skapintsev) puedan sacar partido de estas cosas, pero para esto necesitamos también que los exteriores creen para los interiores. Y hay que parar a sus bases, su talento en el uno contra uno... Ya no solo cómo juegan y a donde llevan los sistemas sino cómo los acaban".

Leo Westermann. "Nos ayuda a entrenar y nosotros le ayudamos para que pueda estar en breve en algún equipo. Espero que no tengamos bajas, entonces no estará con nosotros, pero sí que nos ayudamos mutuamente. Es un placer, porque es buenísimo, un gran profesional y nos está ayudando muchísimo dentro y fuera del vestuario. Estamos abiertos, necesitamos estar atentos al mercado, pero ahora mismo tenemos doce jugadores y vamos a muerte con ellos, y espero que ellos con nosotros".