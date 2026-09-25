Al Básquet Coruña se le da muy bien el primer día de curso

Paul Jorgensen entra a canasta en el partido de la primera jornada de la temporada 2025-26, en la pista del Gipuzkoa Fernando Fernández

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado en el Palau Blaugrana un complicado primer compromiso de la ACB 2026-27, en el que Carles Marco y sus pupilos intentarán dar la sorpresa para estirar a seis la rachas de victorias consecutivas en partidos de apertura de un curso liguero.

El equipo herculino comenzó su historia con éxito. En la campaña 1996-97, encuadrado en la Conferencia Norte de la Liga EBA, que esa misma temporada pasó de segunda a tercera categoría nacional, el flamante y sorprendente campeón de la Copa Galicia unas pocas semanas antes dio buena cuenta (95-78) del CB Ponferrada en la Polideportiva de Riazor 2.

La plantilla entrenada por Javier Castroverde también se impuso en la primera jornada de la 1997-98, en esta ocasión contra el Salamanca. Un doblete triunfal que tardaría mucho en repetirse.

El salto a la nueva segunda división, nacida con el nombre de Liga LEB, no trajo consigo más que sinsabores. El primer golpe, en casa contra el Breogán, es el más duro recibido por el Básquet Coruña hasta la fecha: 49 puntos de diferencia, y además en la Poli (47-96). Un triple de Beqa Burjanadze sobre la bocina del minuto 40 en la visita al Baskonia en el curso 2004-05 mantuvo esa paliza en Riazor como la más grande de los 30 años de existencia del club.

En este primer periplo de cuatro campañas, seguidas, en la segunda categoría, ni una sola victoria en el compromiso inaugural. Los Barrios (69-75), Granada (89-73) y Lucentum Alicante (57-80) fueron los otros verdugos del Sondeos del Norte.

Tras la venta de la plaza al Zaragoza, el equipo cambió de nombre y salió en la EBA, convertida en cuarta categoría nacional en la 2001-02. En la 2002-03 arrancó con triunfo por 68-67 contra el Helios Zorka vigués. Un año después, cayendo por 70-62 en la pista de un clásico gallego de la EBA, el CB Sarria, entrenado por Miguel Ángel Hoyo..., técnico del renombrado como Deportes Cimans Coruña la campaña precedente.

El Básquet Coruña también debutó con éxito en Primera Nacional, a donde cayó tras un problema burocrático. El equipo dirigido por Nacho Rama comenzó la campaña 2004-05 con un contundente 63-100 en la pista del Vilalba.

Fuera del pozo autonómico y de vuelta a la EBA, doble derrota, en la 2005-06 en Ávila (97-86) y en la 2006-07, en la pista del Estudiantes lucense (74-61), equipo que acabaría en la zona media-baja de la tabla, muy por debajo del conjunto herculino (3º).

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Nuevo cambio de categoría. Y reencuentro con el éxito: 62-76 en la cancha del Alaior Jovent balear, en un primer partido correspondiente a la segunda jornada de la LEB Bronce 2007-08, competición que contó con 17 equipos. Al dirigido por Antonio Pérez Caínzos le tocó descansar la primera fecha del calendario.

En la LEB Plata (actual Segunda FEB) se produjo el primer doblete desde 1998. En la 2008-09, triunfo por 79-64 frente al Gestibérica Vigo; doce meses después, 56-72 en la pista del Tarragona, con el que niveló por primera vez su marcador (7-7) desde 2001.

El CB Tíjola, en la 2010-11, fue el único verdugo (86-60) inicial del Básquet Coruña en la tercera categoría. La campaña de su despedida la inició en ya renombrado como Leyma con un claro 84-60 contra el Gandía.

Uno sí, uno no

De vuelta en la segunda instancia nacional, 77-73 al Navarra en el primer día del curso 2012-13. En las ocho primeras campañas de la rebautizada como LEB Oro, el Básquet Coruña no enlazó ni dos triunfos ni dos derrotas.

En la 2020-21, la de las dos fases y playoffs, se produjo un hecho curioso. El Leyma empezó ganando por 50-78 al Tizona Burgos en un duelo de la segunda jornada que se disputó más de dos semanas antes que el de la primera, donde el plantel gobernado por Sergio García cedió en casa ante el Valladolid (67-80).

Esa campaña arrancó la racha abierta de cinco victorias. En la 2022-23 cayo el Iraurgi (72-87); en la siguiente, el Real Betis (77-81); en el debut en la ACB, otro Real, el de Madrid (86-85), y en la 2025-26, el Gipuzkoa (63-79).

La cuenta en los primeros compromisos ligueros es muy positiva para el Básquet Coruña: 17 victorias por 12 derrotas. El equipo herculino ha iniciado la temporada como local en catorce ocasiones; el partido en el Palau será, por tanto, su décimo sexto arranque como visitante. El balance como anfitrión es de 9-5 (64,2%) de éxitos. A domicilio, 8-7 (53,3%).

Peñas Huesca, Valladolid, Iraurgi y Força Lleida son los únicos equipos ante los que el Básquet Coruña ha descorchado un ejercicio liguero en más de una ocasión; dos contra cada uno de ellos.