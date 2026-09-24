Inés Rey traslada ao Básquet Coruña o apoio da cidade ante o seu regreso á Liga Endesa
A alcaldesa visitou este xoves ó equipo no Coliseum, a dous días da estrea ligueira ante o Barça
A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, visitou este xoves no Coliseum ao Leyma Básquet Coruña con motivo do inicio da tempada 2026-2027, na que o conxunto coruñés regresa á Liga Endesa. Rey estivo acompañada polo concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, e o concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, xunto con Miguel Valín, vicepresidente do club, e trasladoulle ao equipo e ao corpo técnico o apoio do Concello nesta nova etapa na máxima categoría do baloncesto español.
A visita produciuse a só dous días da estrea do Leyma na competición, este sábado 26 de setembro ante o Barça. “Comeza unha tempada moi especial para o Básquet Coruña e para toda a cidade, co equipo de novo entre os mellores despois de regalarnos no Coliseum un dos momentos deportivos máis emocionantes dos últimos anos”, sinalou Inés Rey.
O Leyma recuperou a súa praza na Liga Endesa o pasado 7 de xuño precisamente no Coliseum, escenario da Final Four de Primeira FEB, tras superar ao Movistar Estudiantes por 97-100 na prórroga. O equipo, con Carles Marco á fronte do corpo técnico, vén de conquistar tamén a Copa Galicia tras impoñerse ao Río Breogán na final.
Rey puxo en valor o crecemento experimentado polo club e a súa identificación coa cidade e coa afección coruñesa. “O ascenso foi un éxito deportivo e tamén unha demostración da forza dunha afección que converteu o Coliseum na casa do equipo, que afronta agora un novo reto sabendo que terá detrás a toda unha cidade”, concluíu a alcaldesa.