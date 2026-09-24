George Conditt: "Es una gran oportunidad para ayudar al equipo a mantenerse en la Liga Endesa"

George Conditt IV (Chicago, Estados Unidos, 2000) ya sabe lo que es jugar en Liga Endesa. El interior puertorriqueño militó en las filas del Gran Canaria precisamente el año que el Básquet Coruña militó en la ACB. Es por ello que para él la pista del Coliseum no era del todo desconocida. Esta temporada se suma al proyecto naranja para ser una de las referencias interiores del equipo a nivel tanto ofensivo como defensivo.

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¿Qué tal le han ido el verano y la pretemporada?

Ha sido un poco rara con la ventana internacional, que no había pasado antes tan pronto. Pero ha sido una buena pretemporada. El grupo de jugadores que tenemos hemos jugado como uno solo y cada vez estoy más cómodo con el equipo. Todos nos estamos sintiendo poco a poco más cómodos con los demás. Ha sido una gran pretemporada hasta ahora.

¿Les vino bien entrenar unos días antes de ese parón para conocerse?

Sí, seguro. Estuve aquí como dos semanas antes de irme. Fue genial poder conocer a algunos de mis compañeros antes de marcharme y entender algunas de las personalidades que me iba a encontrar después.

Usted debutó en una Copa Galicia que acabaron levantando.

En la Copa Galicia estábamos todos un poco oxidados, pero estuvo bien. Fue una de nuestras primeras veces jugando juntos, nos enseñó en qué teníamos que trabajar y qué teníamos que hacer mejor. Ese era el objetivo de la pretemporada, enseñarnos lo que tenemos que mejorar para mantenernos y estar a un nivel alto en Liga Endesa.

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¿Por qué tomó la decisión de fichar por el Básquet Coruña?

Es una gran oportunidad para mí y para el equipo. El club ya tiene experiencia en la ACB, cuando yo estaba en Gran Canaria, y tenía algunos amigos en el equipo que me dijeron que este era un gran lugar para vivir y para jugar. Los aficionados también son increíbles, así que lo vi como una gran oportunidad para venir y ayudar al equipo a mantenerse en la ACB, ese es mi principal objetivo.

¿Cuáles fueron sus primeras sensaciones del club, la ciudad y los aficionados?

Es increíble. Los aficionados han viajado a todos nuestros partidos y ha sido genial notar su apoyo. Diría que son de los mejores en la ACB.

¿Por qué decide regresar a Puerto Rico después de su año en Gran Canaria y ahora volver a la ACB?

Era una oportunidad para mí para estar un poco en casa. Tuve algunos años antes en los que empecé a sentirme quemado por no descansar, jugar lejos de casa y luego volviendo a Puerto Rico en verano, así que decidí descansar un poco y volver, sentirme rejuvenecido y listo para Europa de nuevo.

No podemos salir a la pista e intentar hacer la guerra por nuestra cuenta, tenemos que mantenernos unidos

¿Cuáles son las principales diferencias entre el baloncesto de Puerto Rico y el de España?

Aquí el juego es más mental, tienes que entender ese aspecto para jugar en Europa. Allí el ritmo es más rápido y es todo más físico. Además, se juegan muchos partidos todas las semanas, mientras que en Europa juegas uno, dos o tres si estás en Euroliga. Allí juegas siempre tres a la semana, pero es más estilo 'pick-up', aquí es más mental, más de crecer a lo largo de la temporada.

¿Se acuerda de jugar en el Coliseum hace dos años? ¿Tiene ganas de repetir como local?

Tengo muchas ganas de estar en el otro lado de la película, estoy deseando que llegue el primer partido en casa contra Bilbao.

¿Qué expectativas tiene para el partido del sábado contra el Barça?

Va a ser un buen partido, pero muy físico. El Barça siempre ha sido un gran equipo, siempre juegan rápido, duro y físico, así que tendremos que igualar esa intensidad durante 40 minutos como un equipo, como uno solo. No podemos salir a la pista e intentar hacer la guerra por nuestra cuenta, tenemos que mantenernos unidos. Habrá momentos buenos y malos, pero tenemos que mantenernos unidos en todos ellos.

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Usted estaba en la liga en la 2024-25. ¿Cuál es la clave para que al Leyma no le pase este año lo mismo que entonces?

Mantener el nivel físico en todos los partidos. Creo que somos un gran equipo. Un equipo totalmente distinto al de la última vez. No puedo hablar sobre cómo jugaron ellos, pero creo que somos un gran equipo en ataque. Jugamos bien en equipo. Tenemos que pulir algunas cosas, pero eso llegará con tiempo y entrenamiento, solo tenemos que seguir trabajando juntos y no dejar que la temporada se nos haga larga.

Algunos aficionados ya le han puesto el mote de 'Xurxo', ¿le gusta?

Sí, me gusta (risas).

¿Qué mensaje le manda a la afición?

Tengo muchas ganas de veros en el Coliseum, pero también me encantaría veros en Barcelona si viajáis. Sois una gran afición y tengo muchas ganas de jugar delante vuestra.