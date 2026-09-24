Dmytro Skapintsev: "El club y yo tenemos las mismas ambiciones"

Dmytro Skapintsev 'Dyma' (Cherkassy, Ucrania, 1998) vivirá esta temporada su primera experiencia en Liga Endesa de la mano del Básquet Coruña. De 2,16 metros de altura, será una de las torres no solo del equipo, sino de toda la liga. Con pasado en la liga ucraniana, la G-League, la NBA y en Eurocupa, llega para ser importante en la rotación interior del Leyma.

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¿Qué tal le han ido el verano y la pretemporada?

Estuvo bien. Ha sido duro por el tema de las ventanas internacionales, que hizo que tuviéramos mucho tiempo para la pretemporada, pero conseguimos que las cosas salieran bien.

¿Por qué escogió al Básquet Coruña para continuar su carrera?

Era una gran oportunidad para mí. El equipo está creciendo, es su segunda oportunidad en Liga Endesa y creo que el club y yo tenemos las mismas ambiciones y que nos movemos en la misma dirección.

¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones con el equipo, la ciudad y la afición?

A Coruña es un lugar increíble. Los compañeros son geniales, tenemos una gran química y los aficionados han sido espectaculares, sobre todo en el último partido en casa, que estuvo muy bien.

¿Tiene ganas de jugar delante de ellos en el Coliseum?

Sí, estamos deseando devolverles el cariño y jugar en ACB todo lo bien que podamos para hacerles felices.

Vamos a dar todo lo que tenemos, creo que tenemos una oportunidad de pelear el partido contra el Barça

¿Se le hizo rara la pretemporada con el parón internacional por el medio?

No ha sido rara. Es parte del baloncesto profesional, pero sí ha sido bastante dura.

¿Cómo fue su experiencia en la NBA y la G-League?

Fue una buena época en general la que pasé en Estados Unidos. Jugué tres temporadas en la G-League, alguna experiencia en NBA, que es algo con lo que había soñado. Estuvo bien estar allí.

¿Qué sintió al jugar en el Madison Square Garden?

Fue increíble. No me esperaba que fuera a pasar porque todo fue muy rápido. Acabábamos de terminar el 'showcase' de la G-League y recibí una llamada diciéndome que iba a firmar un contrato 'two-way'. A la mañana siguiente estaba ya en Nueva York. El Madison es un pabellón enorme y legendario. Tuve la suerte de jugar el día de Navidad, así que estaba lleno de aficionados y famosos. Fue increíble.

Dmytro Skapintsev durante la final de Copa Galicia ante el Breogán Patricia G. Fraga

¿Qué expectativas tiene para el partido del sábado contra el Barcelona?

Vamos a dar todo lo que tenemos, creo que tenemos una oportunidad de pelear el partido.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

Que vengan a apoyarnos, daremos todo lo que tenemos para hacerlos felices. ¡Vamos Coruña!