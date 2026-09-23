Caio Pacheco: "No tuve que analizarlo mucho, mi corazón me dijo de seguir"

Caio Pacheco (Río Claro, Brasil, 1999) llegó al Básquet Coruña el verano pasado como uno de los fichajes más importantes no solo del club, sino del mercado de Primera FEB en general. Tras una temporada brillante a nivel personal y colectivo que acabó con el ascenso a Liga Endesa, se ganó el derecho a formar parte de la nueva plantilla naranja en la máxima categoría del baloncesto español, que se estrenará este sábado (21.00 horas) contra el FC Barcelona en el Palau.

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¿Cómo le han ido el verano y la pretemporada?

Rara. No frené mucho por el tema de las ventanas. Cuando terminó la temporada tuve la semana de celebración con los compañeros y luego tuve una semana más y ya me fui con la selección hasta la mitad de la pretemporada. Pude empezar con ellos una semana, pero luego me tuve que ir. Pero estoy contento de estar pasando por eso, es algo que yo deseaba, el jugar con la selección, así que son onos y bonos, cosas que están bien y cosas que están mal. Los viajes son un poco difíciles, pero ya estoy de vuelta y preparado para el debut del sábado.

Se está convirtiendo en un fijo en las últimas convocatorias de Brasil.

Mi idea, mi sueño, es jugar el Mundial. Sé que tengo muchos jugadores buenos en mi posición, pero soy uno de los que están en la pelea. En la última ventana creo que no lo hicimos bien por 'X' factores que no vienen al caso, pero ahora estoy súper concentrado en el club y ojalá que en noviembre pueda nuevamente ayudar a mi patria, que es algo súper importante para mí.

Tuve propuestas, pero la verdad es que estoy muy contento acá. Hablé con el club, con la gente y creía que el próximo paso lo debía dar acá

Hubo rumores de una posible salida, pero decidió quedarse, ¿por qué?

Tuve propuestas, pero la verdad es que estoy muy contento acá. En ese momento también estaba contento, hablé con el club, con la gente y creía que el próximo paso lo debía dar acá, en una ciudad donde me siento me bien, en un club donde me abrazaron desde el primer día, donde creo que logramos algo muy especial el año pasado. No tuve que analizarlo mucho, fue un poco lo que mi corazón dijo: de seguir. Así que súper contento con mi decisión y súper ilusionado con esta nueva etapa.

En redes sociales da la sensación de estar muy integrado en la ciudad.

Creo que es una ciudad que se ha ganado un poco mi corazón. Tiene la mezcla perfecta entre una ciudad que no es muy grande, pero tampoco muy pequeña. Tiene playa, montaña... Es lo más cerca creo que he sentido desde que salí de mi casa en Brasil. Mucha gente me dice que Coruña es la Copacabana española, así que contentísimo de ser parte de este club, de esta familia gallega y de esta ciudad.

Caio Pacheco durante el amistoso contra Manresa Patricia G. Fraga

¿Qué nivel de importancia le da a haber mantenido un buen bloque del ascenso?

Creo que es importante. Principalmente para el comienzo del trabajo y para la adaptación. Para que nosotros podamos trasladas a los nuevos cuál es la línea del club con la que el coach quiere trabajar. Luego yo creo que en el día a día hay mecanismos que uno solo gana con el tiempo. Algunos ya estuvimos la temporada pasada juntos, pero yo, por ejemplo, con Jacobo es mi cuarto año jugando juntos y con Dídac el tercero. Esos mecanismos de saber lo que va a hacer tu compañero, cómo le gusta recibir el balón, cómo le gusta jugar o qué esperar de él creo que solo se construyen con el tiempo y tener esta base creo que es súper importante y que nos va a dar un punto a favor.

¿Cómo están siendo las primeras semanas con Alonzo?

Muy buenas. Alonzo es un chico muy especial, muy buen chico. Dídac y yo tratamos de seguir compitiendo cada día en el entrenamiento como siempre hicimos y tratamos de traerlo a esa competencia, de que nosotros tres seamos un poco el alma del equipo, los que empiecen presionando el balón y luego trasladándolo al ataque. Es muy importante el cómo estamos nosotros a nivel de energía los tres para trasladar esa energía al resto del equipo y que tanto ellos como la afición se contagien. Queremos conseguir lo del año pasado, estar todos involucrados por un mismo objetivo y sentir esa energía positiva, que creo que fue uno de los factores que nos hizo lograr todo lo que hicimos el año pasado.

Usted ya jugó en Liga Endesa con Murcia, aunque fueron pocos partidos. ¿Considera aquel su debut en la liga o será más bien esta temporada?

Sí que lo considero mi debut porque debuté. Fue un momento muy especial para mí, del que tengo recuerdos muy buenos. Luego de eso tuve un camino muy largo para volver. Era algo que quería conseguir y lo estoy logrando este año, así que estoy muy ilusionado por esta nueva oportunidad. Esta vez espero que sea para quedarme, no para tocar y volver como pasó la otra vez, aunque tenía una situación distinta: venía sin pasaporte, jugando como extranjero... Ahora creo que llegó el momento de mi carrera de tocar de vuelta la liga y ojalá poder mantenerme en ella muchos años, que era algo que yo deseaba.

Ahora creo que llegó el momento de mi carrera de tocar de vuelta la liga y ojalá poder mantenerme en ella muchos años

¿Qué expectativas tiene para el partido del sábado contra el Barça?

Las expectativas son las mejores posibles. Creo que lo primero de todo es competir, competir cada pelota, cada acción y estar muy enfocados. Sabemos de la calidad del equipo, lo que es el Barcelona y que tienen grandes jugadores, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, no poner en dimensión todo lo que hay alrededor. Solo jugar. Tenemos que enfocarnos en cada acción para que podamos llegar al final del partido con opciones y, ojalá, sacar la victoria. En esta liga no te puedes dormir nunca porque te castigan. Ellos lo saben, nosotros, lo sabemos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y luego ya pensaremos en la próxima semana. Tenemos que ir semana a semana, como hicimos el año pasado.

¿Cree que al Barça le puede perjudicar el jugar dos partidos de Supercopa y uno de Euroliga justo antes del duelo contra ustedes?

Creo que, obviamente, afecta. Puede afectar para positivo y para negativo: jugadores que tengan muchos minutos tanto en Supercopa como en Euroliga, seguramente con el tema de los viajes llegarán más cansados; jugadores que tienen pocos minutos intentarán mostrarse al entrenador para tener más. Creo que esas plantillas que juegan competición europea tienen ese cuchillo de dos lados. Siempre habrá jugadores que están contentos y otros que no con una plantilla tan larga donde estarán intentando siempre mostrarse. Nuestra mentalidad no debe ser pensar en si están cansados o no, sino centrarnos en nosotros y, cuando sepamos quiénes son los doce que juegan, prepararnos tácticamente porque cada uno tiene sus características individuales.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

Quiero llamar a todos a que compartan este año con nosotros. El año pasado fueron esenciales para que lográramos el objetivo y para que lo logremos este año también necesitamos de ustedes este año para que llenen el Coliseum. Así que les espero ahí, espero que puedan darnos mucha fuerza y que podamos tener un lindo año juntos.