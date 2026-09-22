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Básquet Coruña | Rivales

Óscar Lata regresa al UCAM Murcia

El entrenador coruñés asumirá funciones "vinculadas al área deportiva y a la formación de jugadores"

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/09/2026 16:49
Óscar Lata durante su anterior etapa en Murcia
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ACB Photo / J. Bernal
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El entrenador coruñés Óscar Lata se ha incorporado de nuevo a la estructura del UCAM Murcia, club en el que ya había militado con anterioridad durante la temporada 2021-22 como ayudante de Sito Alonso. En esta ocasión asumirá “diferentes funciones vinculadas al área deportiva y a la formación de jugadores”, explica el club en su página web.

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Lata llevará a cabo tareas de scouting para el primer equipo, pero también colaborará con la estructura de cantera del UCAM, organizando y coordinando equipo, incluido el U22. No es la primera vez que el coruñés coincide con Sito Alonso, entrenador con el que ha trabajado en distintas etapas desde el año 1999 en clubes como Mozón, Barça, Baskonia o Bilbao.

Como entrenador principal cuenta con experiencia en el Xiria carballés, Huesca y Melilla en LEB Oro, o la más reciente, entre 2023 y 2026 en los Beijing Royal Fighters de la liga china. Óscar Lata también llegó a formar parte de la estructura del Básquet Coruña durante la temporada 2012-13 como director de la cantera naranja.

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