El Barça 2026-27 y una nueva reconstrucción

Jugadores y cuerpo técnico del Barça en un parón de la semifinal de Supercopa de España ante Valencia ACB photo/Pol puertas

La espera se ha hecho larga, pero por fin se puede decir que es semana de competición oficial para el Básquet Coruña. Más de tres meses y medio han pasado desde aquel 7 de junio en que el Leyma firmó una remontada histórica en la final por el ascenso contra el Estudiantes para regresar a la Liga Endesa. Ahora, este fin de semana, volverá a debutar en la máxima categoría del baloncesto nacional y lo hará en uno de sus templos: el Palau Blaugrana, la casa de un FC Barcelona que se ha reinventado de cara al nuevo curso.

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De la plantilla que tuvo a sus órdenes Xavi Pascual durante la temporada 2025-26, tan solo continúan en la presente cuatro jugadores: Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter y Joel Parra, que ha extendido su vinculación con el conjunto blaugrana hasta el año 2030. El resto de jugadores pusieron, por distintos motivos, fin a su etapa en la ciudad condal: Tomas Satoransky, Juani Marcos, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall, Will Clyburn, Nikola Kusturica, Sayon Keita y Tornike Shengelia.

Tampoco ha continuado al frente del banquillo Xavi Pascual, que ha puesto rumbo al ambicioso proyecto de Dubai en la Euroliga. Su sustituto es el esloveno Aleksandar Sekulic, que contará con hasta once nuevas incorporaciones en su plantel: Justin Robinson, Umoja Gibson, Tyrese Martin, Agustín Ubal, Stanley Umude, Justin Minaya, Yoan Mamakoundou, Tosan Evboumwam, Olivier Nkamhoua, Olek Balcerowski y Josh Nebo.

Por ahora, el Barça cuenta con tan solo dos licencias de extracomunitario (el máximo permitido por convocatoria), que son las de Tyrese Martin y Justin Robinson. Por contra, tiene hasta cinco jugadores de formación local (se obliga a un mínimo de cuatro por partido en Liga Endesa), que son Darío Brizuela, Joel Parra, Agustín Ubal, Olek Balcerowski y Juan Núñez.

El Básquet Coruña se enfrentará a un FC Barcelona todavía en proceso de construcción, pero que llegará con un buen bagaje de duelos de nivel. Este jueves debuta en Euroliga contra el Efes en el Palau, pero antes, este pasado fin de semana, disputó la Supercopa de España en Badalona.

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El conjunto blaugrana se midió en semifinales al vigente campeón de la ACB, un Valencia Basket que también ha sufrido una infinidad de cambios en su equipo este verano. En ese primer partido fueron los interiores blaugranas los que dieron un paso hacia delante para terminar ganando por 86-87 en un final de infarto que terminó con un tiro libre ganador de Kevin Punter. Tyrese Martin hizo un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes, Nkamhoua de 10 puntos y 12 rebotes y Nebo se quedó a las puertas con 11 puntos y 8 rebotes en un encuentro en el que el Barça dominó los aros con un 37-51 en capturas.

En la final les esperaba el anfitrión, un Joventut que venía con dos ex blaugranas como principales espadas: Ricky Rubio y Nico Laprovittola. Fue el argentino quien dinamitó el encuentro con un espectacular 9/13 en triples para irse a los 31 puntos y 7 asistencias. En el Barça destacó de nuevo Tyrese Martin (el mejor de los fichajes a nivel estadístico) con 16 puntos y 5 rebotes, escoltando la buena actuación ofensiva de Kevin Punter (20 puntos con 4/4 en triples) y Joel Parra (24 puntos). Los de Sekulic cogieron solo 25 rebotes y terminaron cayendo por 101-87.