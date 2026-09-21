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ACB

Las nuevas camisetas del Básquet Coruña salen a la venta este jueves

La marca portuguesa Bordisport, que reemplazó este verano a su paisana PG Sports, abre su tienda en la Ronda de Outeiro

Sergio Baltar
21/09/2026 16:42
Uxia y Nuno Cascales posan con la nuevas camisetas del Básquet Coruña
Dos jóvenes modelos posan con las nuevas camisetas del Básquet Coruña
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Los aficionados del Básquet Coruña por fin podrán comprar las camisetas del equipo que entrena Carles Marco en el regreso a la ACB, ya que su nuevo suministradora, la marca portuguesa Bordisport, abrirá este jueves 24 de septiembre su primera tienda física en la ciudad herculina.

El comercio, ubicado en en el número 316 de la Ronda de Outeiro (cerca de la glorieta del Pavo Real), abrirá su puertas entre las 15.00 y las 20.00 para un meet & greet, que contará como invitados especiales con dos jugadores de la primera plantilla, el base Dídac Cuevas y una de las seis caras nuevas, el pívot internacional puertorriqueño George Conditt IV.

Durante una hora, a partir de las 19.00, los aficionados podrán conocer a los jugadores, departir y hacerse fotos con ellos y conseguir dos preciados autógrafos.

Mate de George Conditt IV en el Teresa Herrera contra el Manresa

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La entidad que preside Pablo de Amallo presentó hace poco más de dos semanas, un día antes del inicio de la Copa Galicia, las nuevas equipaciones, que el Leyma estrenó en el torneo autonómico, del que se proclamó campeón al vencer en la final al Obradoiro.

La nueva ropa del Básquet Coruña rinde homenaje a María Pita, la heroína de la ciudad, y a los héroes de los inicios del club, que a los pocos meses de sus constitución fue capaz de proclamarse campeón gallego. La primera equipación sigue siendo naranja, con detalles en blanco y azul, mientras que la segunda es negra con detalles en amarillo, el color de la primera camiseta de la historia del club. Bordisport tomó el testigo, al final de la temporada 2025-26, de su paisana PG Sport, marca que vistió al Leyma durante las dos campañas precedentes. 

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