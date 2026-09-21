El Básquet Coruña se cuela en la aristocracia de la pretemporada

Acción de Alonzo Verge en el Teresa Herrera contra el Manresa, el último amistoso de pretemporada del Básquet Coruña Patricia G. Fraga

Primera sentencia: “Los resultados de la pretemporada tienen poco o muy poco valor”. Segunda sentencia: “Queremos ganar hasta en los entrenamientos”. Dos frases más clásicas que el café matinal que dan a la fase de preparación para la ACB 2026-27 un poquito más de valor del que algunos/muchos le niegan.

La pretemporada actual, que remató ‘oficialmente’ el domingo 20 de septiembre (ninguno de los 18 clubes de la ACB tiene calendados más partidos antes del inicio liguero este fin de semana), estuvo marcada por la ausencia de jugadores con sus selecciones nacionales. Un virus FIBA (entre las fases de clasificación para el Mundial 2027 y el Eurobasket 2029) que afectó, en mayor o menor medida, a casi todos; únicamente se salvó el Andorra.

Al Básquet Coruña, por ejemplo, lo dejó sin cuatro, entre ellos sus tres pívots, hecho este último que condiciona mucho los planes de trabajo. Aun así, los de Carles Marco se acogieron a la segunda sentencia, aun pudiendo, para no cargar en exceso las piernas o exponerse a una lesión, dejarse ir en algún amistoso, como en Palencia y en Burgos contra el San Pablo.

Un buen punto de partida para la segunda aventura en la cima Más información

Los numerosos condicionantes hacen imposible calibrar justamente la fase de preparación. Pero sí se puede establecer una clasificación curiosa. Usando el siguiente baremo: las victorias contra rivales de la ACB valen dos puntos, positivos o negativos; tres si el enemigo también pertenece a la Euroliga 2026-27, y solo uno ante equipos de Primera FEB o de categoría inferior a la primera española. Sin contar los choques oficiales de la Supercopa Endesa y la Supercopa de la Euroliga.

Encabeza esta clasificación el vigente subcampeón, el Barça, con ocho puntos: dos triunfos ante el Andorra (uno en un torneo amistoso), y uno contra el Manresa y el Força Lleida. Los resultados de la Supercopa le darían una unidad más, al ganar al Valencia Basket y perder en la final frente al Joventut.

Segundo en esta peculiar tabla figura el conjunto taronja, que superó al Zaragoza, al Obradoiro y al Baskonia antes de caer en semifinales de la Supercopa a manos del Barça. Siete puntos acumuló la plantilla gobernada por Xavi Albert.

Completa el podio el equipo más activo este verano, el Breogán, con seis puntos. Los de Luis Casimiro vencieron, por este orden, al Sporting de Portugal, el Real Madrid, el KK Mega serbio, el Obradoiro y el Boca Juniors. Su única derrota fue en la final de la Copa Galicia contra el Básquet Coruña. El equipo lucense se estrenará en liga con un bagaje de diez encuentros disputados (8-2). Los tres ganados y el perdido en la fase previa de la Basketball Champions League (BCL), que le dejó fuera del cuadro definitivo, sumarían dos puntos a su cuenta estival.

Sin Supercopas y competiciones europeas, los que más han jugado son el Força Lleida y el Leyma. Siete encuentros. La cuenta del equipo catalán quedó a cero, al perder contra el Zaragoza, el Barça y el Bàsquet Girona y ganar al Ulm alemán, el Manresa, el Joventut y el propio Girona. Los que menos, el San Pablo y el Valencia, con tres, aunque el vigente monarca liguero disputó a mayores la semifinal del primer torneo oficial del curso.

Cuatro puntos

Cuatro puntos sumó el conjunto naranja, producto de las victorias contra el Obradoiro, el Palencia, el Ourense, el Breogán y el Manresa y las derrotas, ambas en Burgos, frente al Bilbao Basket y el anfitrión San Pablo, esta tras una prórroga.

Los tres últimos de esta clasificación son el Andorra, el Baskonia y, sorpresa, el flamante campeón de la Supercopa Endesa. El equipo del ‘principat’ presenta un saldo negativo de diez puntos, producto de dos derrotas ante el Barça y una contra el Manresa y el UCAM. El entrenado por Zan Tabak es el único de los 18 sin triunfos en su casillero. El conjunto vitoriano, que aún no ha cerrado la plantilla, presenta un -7, con derrotas frente a Real Madrid, Valencia Bilbao y un único triunfo, contra el ALBA Berlín.

El Joventut, campeón de la Supercopa, presenta un un saldo -3 puntos en partidos no oficiales ACB Photo/Pol Puertas

El Joventut no estuvo demasiado bien hasta que le tocó actuar de anfitrión de la Supercopa, donde superó al Baskonia y al Barça. Hasta esta explosión triunfal acumulaba traspiés ante el Obradoiro, el Manresa, el Lleida y victorias frente al Ulm y el Girona, resultados que le otorgan un saldo de -3. Con la Supercopa, la cuenta subiría hasta +3.

Manresa (-2), Tenerife (-2), Obradoiro (-2) y Girona (-1) son los otros equipos con saldo negativo, en tanto que el UCAM comparte el cero con el Força Lleida. Con una sola unidad están el San Pablo Burgos y el Zaragoza.

Los dos grandes de España comparten récord veraniego, 5-1 contando las Supercopas, pero no puntuación, ya que el plantel dirigido por Pedro Martínez se queda a tres unidades –lo mismo que el Unicaja– del entrenado por Aleksander Sekulic. Teniendo en cuenta los duelos oficiales, el Real Madrid sumaría once puntos, dos más que su archienemigo histórico.

Números poquito concluyentes, por los incontables factores que entran en juego en una pretemporada (alguno más, si cabe, en la recién finalizada), aunque tampoco totalmente desdeñables, al menos de algunos puntos de vista. Entre ellos, que las ganas de ganar no se desvanecen nunca. Sea cuál sea el nivel del que está enfrente.