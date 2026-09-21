Crónica | Nico Laprovittola desmonta al primer rival liguero del Básquet Coruña (101-87)

Nico Laprovittola lanza uno de los trece triples que intentó durante la final de la Supercopa ACB Photo/David Grau

El Barça, primer rival liguero del Básquet Coruña (sábado 26, a las 21.00 horas, en el Palau Blaugrana), perdió ante el Joventut (101-87) una final de la Supercopa Endesa marcada por la monumental actuación de Nico Laprovittola: 31 puntos (9 de 13 en triples) y 7 asistencias.

Descorchó el marcador, con un 2+1, Ricky Rubio, coprotagonista de unos primeros minutos de acierto casi total en los dos aro, donde el genio de El Masnou participó en los siete primeros puntos del anfitrión. La oposición azulgrana llegó de la mano de un canterano de la Penya, Joel Parra, con cinco tantos seguidos.

A pesar de un triplazo de Nico Laprovittola según ingresó en cancha, la segunda unidad del Barça funcionó algo mejor que la del Joventut. Sobre todo a nivel defensivo.

Dani Miret trató de resolver el atasco con Lapro y Ricky juntos. Mano de santo: asistencia del español a Kwan Cheatham, triple del argentino y tiempo muerto de Aleksander Sekulic (29-23). Y nueva diana lejana de Lapro para bajar el telón del primer acto (32-23).

El parón de dos minutos le sentó bien al Barça, que inició el segundo cuarto con parcial de 0-4, con libres de Kevin Punter y media distancia de Justin Robinson, que llevaron a Miret a parar el partido. Y 5-0 a la vuelta para dar a los verdinegros su primera renta de dos dígitos (37-27).

Salió al rescate Parra, con un triple esquinero y un canasta tras bailar claqué en el poste medio. Pero volvió Lapro a hacer de las suyas. Primero, gran asistencia a un Emir Sulejmanovic cuyos continuos cortes en la primera mitad al aro no supo leer la defensa azulgrana (44-36).

Sekulic tiró de zona 2-3 para intentar cerrar la vía fácil al aro, una temeridad contra un rival acertadísimo desde el arco: 8 de 14 en los primeros 18 minutos. Y a 18 puntos llegó, con su sexto triple en siete intentos, Laprovittola (50-41).

Como la cosa iba de tiradores, se unió a la fiesta uno del pueblo vecino, Punter, con dos libres y un triplazo en los morros de su defensor. Miret volvió a pedir tiempo muerto, en esta ocasión para preparar su última posesión. Acertó Yannick Kraag, solo bajo la red, y falló Stanley Umude, desde los 6,75 metros, en la última jugada de la primera parte (52-46).

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La segunda parte no podía arrancar de otra que con una diana lejana de la Penya. Esta vez la firmó un Alex Reyes en gran forma. Eli John Ndiaye, con un tirito corto tras truco de magia de Ricky, redondeó una nueva máxima diferencia en el marcador (57-46).

La repitió Sulejmanovic, que bailó a Josh Nebo después de capturar un rechace ofensivo. Y Sekulic se vio obligado a pedir tiempo muerto. Del que los suyos salieron de la peor manera posible: pérdida de balón. Reyes, que fintó el triple y acabó con un matazo a dos manos, aumentó la renta local.

Dos infracciones seguidas de Umoja Gibson a Ricky, la primera no señalada y la otra bastante sucia, añadieron picante al derbi con un amago de tangana. Los colegiados no apreciaron ni disruptiva ni flagrante. Sí castigaron con técnica al base visitante, que se fue al banquillo eliminado por faltas.

El Barça mejoró en orden con Juan Núñez, ya relegado a tercer base, en pista. Y a base de chispazos individuales, sobre todo de Tyrese Martin. Suficiente para no irse del partido. Insuficiente para acercarse a menos de dos anotaciones. Hasta los instantes finales, con un triple de Punter y una canasta sobre la bocina de Justin Robinson, a continuación de unos polémicos pasos señalados a Ricky (71-66).

La Penya necesitaba a Lapro, casi inédito en el tercer corte. El argentino lo entendió. Y amplió de nuevo la renta a la decena (82-72), con dos libres y un triple con finta y stepback previos.

Parra salió al rescate del Barça. Lapro, con su octavo triple en diez intentos, abortó el intento de insurrección azulgrana (87-77, m.35). Entre el argentino y el de El Masnou, de nuevo cabalgando juntos, rebajaron notablemente las revoluciones e hicieron imposible la remontada del Barça.

Un Barça que 48 horas antes del inicio liguero contra los de Carles Marco empezará, también el Palau, la Euroliga, frente al Efes turco.