Un buen punto de partida para la segunda aventura en la cima

Mate de George Conditt IV en el Teresa Herrera contra el Manresa Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña completó este viernes, ganando al Manresa (86-85) en el Trofeo Teresa Herrera, una pretemporada muy intensa (siete partidos) y muy positiva a nivel de resultados, además de con la conquista, como regalo de 30 cumpleaños, de su segunda Copa Galicia, tras hacerlo por primera a los pocos meses de vida.

También ha resultado positiva, sin el muy, a nivel de juego. Ante rivales de la primera categoría nacional, los pupilos de Carles Marco solo doblaron la rodilla en dos ocasiones. Fue en el Torneo San Pablo, donde primero el Bilbao Basket (cuatro triunfos en sus cinco primeros amistosos; juega hoy en la pista del Tenerife) y luego el anfitrión (tras una prórroga) pudieron con los naranjas, el único equipo del triangular que jugó dos partidos en 24 horas, factor que pudo haber influido en el tiempo extra del último encuentro del torneo.

Otro aspecto a valorar es las ganas de ganar que sigue demostrando el equipo, que ni en Palencia ni contra el San Pablo ni ante el Manresa bajó los brazos cuando las cosas se le pusieron en contra. Un capítulo innegociable de la filosofía del entrenador badalonés.

Asimismo han ofrecido buen rendimiento, en distintos grados, los fichajes. Salvo Karlis Silins, que solo pudo jugar el Teresa Herrera, donde exhibió tantas ganas de hacerlo bien como falta de ritmo.

Ataque y defensa

Alonzo Verge Jr. está confirmando lo que esbozó en sus tres primeros partidos de naranja, los últimos de la ACB 2024-25: es un jugador con un potencial ofensivo tremendo, a pesar de su precariedad en los tiros de larga distancia. Y añade unas cualidades defensivas que no se le adivinaban hace año y medio.

Su sociedad con George Conditt IV, sobresaliente ante el Manresa, promete muchos puntos durante el curso. El pívot puertorriqueño es más jugador que el que debutó en la ACB al tiempo que el Leyma.

Aunque no estuvo fino en el Teresa Herrera, Lukas Uleckas ha mostrado una muy interesante variedad de recursos, en en ataque y en defensa, tanto jugado de alero como de falso ‘4’. Un caso muy parecido al de su compatriota Tomas Dimsa, que ha rendido bien al ‘2’ y al ‘3’... y también se le vio menos de lo habitual en el duelo contra el Manresa.

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Carles Marco: "Estamos contentos con cómo competimos, pero tenemos margen de mejora" Más información

Dmytro Skapintsev, que se incorporó tarde a causa de las ventanas FIBA, también ha dejado muchos detalles; la mayoría, buenos (agilidad, velocidad, acierto desde el 4,60, intimidación, lectura defensiva, juego de espaldas...). En su debe hay que anotar que los pies le están funcionando mejor que la muñeca.

En el plano colectivo, han cambiado las mitad de las piezas pero la filosofía sigue intacta. Rotaciones cortas, dinamismo en ataque, muchos pases, morder en defensa e intentar salir a la carrera.

Este último aspecto se ha visto mediatizado por dos, cierta debilidad en el rebote defensivo y exceso de riesgo en los pases largos. El primero no deja de ser algo coyuntural (ante el San Pablo); el segundo, forma parte del lote, es un riesgo que Carles Marco asume sin paliativos. De lo contrario, su equipo no sería tanto el equipo que quiere.

Tampoco ha estado el Leyma especialmente inspirado desde los 6,75 metros. Nada preocupante. Al menos por el momento. Recalibrar el rifle después de las vaciones a veces cuesta un poco.

Tope de triunfos

Resumiendo, una buena pretemporada (solo el Básquet Coruña y el Breogán han ganado cinco partidos entre amistosos y torneos autonómicos; el Unicaja lo hará si vence este domingo al Obradoiro en el Fontes do Sar), un buen punto de partida para una segunda aventura en la ACB a la que, visto lo visto, el conjunto herculino podría entrar más –o mejor– preparado que a la primera.

Una impresión que valida, en parte, las palabras de Carles Marco después del Teresa Herrera: “Estamos contentos con cómo competimos, pero tenemos mucho margen de mejora. Sí, me preocupan cosas, como le deben preocupar a todo el mundo antes de empezar”, subrayó el técnico.