Previa | El final de la cuenta atrás para el Básquet Coruña

Alonzo Verge Jr. marca jugada durante la final de la Copa Galicia contra el Breogán Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña 2026-27 se presenta hoy (19.00 horas) ante su afición, en su antiguo hogar, el Palacio de los Deportes de Riazor, donde jugará, contra el Básquet Manresa, su último partido amistoso antes de la reentrada en la ACB, el día 26 de este mes ante el Barça en el Palau Blaugrana.

El conjunto culé ha sido precisamente el último verdugo del entrenado por el ourensano Diego Ocampo, que cedió por 77-90 en el último encuentro de la fase de grupos de la Lliga Catalana.

Fue la segunda derrota en los cinco partidos de preparación que acumula el equipo del Bages. El mismo balance que su rival de hoy. Aunque con cronologías distintas.

El dueño del Nou Congost ganó sus dos primeros compromisos; el del Coliseum, los tres. El Manresa superó en su debut en la pretemporada al Cheshire Phoenix inglés por un contundente 113-91.

Su segundo encuentro supuso el primero de los tres derbis –y medio– catalanes que ha disputado este verano, en el que venció por 84-78 al Joventut Badalona en semifinales del Torneo de Sant Julià de Vilatorta. Las primera derrota llegó en la final, por 99-103 ante el Força Lleida. Ya en el torneo autonómico, los de Diego Ocampo volvieron al buen camino al batir por 83-74 al Andorra, aunque la mencionada derrota ante el Barça los dejó sin final.

El Manresa, que la pasada campaña se quedó fuera de los playoffs por segunda consecutiva (repitió el décimo puesto del curso 2024-25), acometió a partir del 30 de junio pasado una profunda reforma. Doce jugadores hicieron las maletas, entre ellos cinco solamente para cambiar de domicilio a nivel nacional: Agustín Ubal (Barça), Alex Reyes (Joventut), Dani Pérez (Palencia), Marcis Steinbergs (UCAM) y Retin Obasohan (San Pablo Burgos).

Tres supervivientes

Tres jugadores sobreviven en el plantel del club del Bages, dos bases, Ferran Bassas y el francés Hugo Benítez, y un pívot, Pierre Oriola.

Son nuevos en nómina el ‘combo guard’ JD Notae, los bases Lucas Beaufort y Rafa Villar (este tras una única temporada en el Baskonia), el escolta Lukasz Kolenda, los aleros Chibuzo Agbo y Pablo Tamba, los ala-pívots Eric Vila, Timmy Allen y Yordan Minchev y el ‘center’ Nick Ongenda.

El poste bajo, a pesar de la presencia un rejuvenecido Oriola (8,8 puntos y 5,9 rebotes de media el pasado ejercicio liguero), parece el posible tendón de Aquiles del conjunto barcelonés, ya que además Ongenda no está ofreciendo un gran rendimiento y los hasta ahora dos pívots operativos del Leyma, Dmytro Skapintsev y George Conditt IV, van creciendo semana a semana. A pesar de la paliza en el rebote (58-33) sufrida el pasado domingo contra el San Pablo Burgos.

Todavía no ha podido estrenarse la tercera torre de Carles Marco, Karlis Silins, por una lesión bucal sufrida con su selección. Si los plazos prometidos se han cumplido, el ‘45’ letón lo hará hoy, con lo cual –salvo que haya otro lesionado; Jacobo Díaz se ha perdido los tres últimos partidos a causa de un problema de espalda– Leo Westermann seguramente sería el sacrificado.

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Hay que recordar que el base francés fue reclutado para ayudar en la pretemporada debido a las ausencias de los internacionales. El club naranja no ha anunciado, de momento, el final de la vinculación, lo que lleva a pensar que Silins podría seguir en el dique seco.

Estén o no estén Silins y Jacobo Díaz, este último amistoso servirá igualmente de zafarrancho de cara al estreno liguero, en un partido, todo sea dicho, que no pertenece a la particular liga del Básquet Coruña, la que disputarán los equipos cuyo objetivo principal es la permanencia.

También servirá para comprobar si el preparador badalonés tiene claro cuál será su quinteto base. Por lo visto hasta la fecha, Alonzo Verge Jr. parece inamovible como base titular, aunque en momentos de la pretemporada haya jugado al ‘2’, rol en el que se han alternado de inicio Tomas Dimsa y Paul Jorgensen.

En el alero parece fijo de salida Lukas Uleckas –aunque Guillem Jou fue titular en el segundo partido del Torneo San Pablo–, lo mismo que Dino Radoncic al ‘4’. En el poste bajo, Marco parece no haberse decidido aún. Tal vez sea el puesto de titular que podría ir más en función del rival que de una estructura estándar al comienzo de cada uno de los partidos.