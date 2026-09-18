Pierre Oriola: "El Básquet Coruña tiene que ir partido a partido, pero los veo como un rival contra el que no va a ser fácil jugar"

Pierre Oriola acb Photo / Joaquim Alberch

Pierre Oriola (Tárrega, 1992) está viviendo actualmente su tercera etapa como jugador de Manresa. Tras levantas dos trofeos de Liga Endesa y cuatro de Copa del Rey entre Barça y Valencia, el interior catalán pasó por Girona y Lleida antes de volver a Manresa el verano pasado para ponerse a las órdenes del gallego Diego Ocampo.

Durante la temporada 2025-26 firmó 8,8 puntos por partido, su mejor media anotadora desde la 2017-18 con el Barça. Este viernes se medirá al Básquet Coruña en un partido que significará el regreso del Leyma al Palacio de los Deportes de Riazor, así como el último compromiso de pretemporada para ambos equipos. Durante el media day de la Liga Endesa, Pierre Oriola atendió a DXT Campeón.

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¿Qué tal ha pasado el verano y cómo ha ido la pretemporada?

Hasta ahora, bien. Contento con juntarnos todos porque somos una plantilla nueva otra vez, diez jugadores nuevos y no es fácil entender la idea del entrenador. Creo que vamos creciendo semana tras semana. Hemos tenido ya cinco partidos y las sensaciones son muy buenas, aún con trabajo por hacer, pero muy contentos.

A nivel personal viene de hacer su mejor año en anotación desde 2018, ¿cómo se encuentra?

Físicamente, mejor que nunca, y mentalmente también. Creo que he encontrado mi sitio, mi lugar perfecto, que es Manresa, donde me respetan y me quieren. El entrenador sabe sacarme partido, así que estoy muy feliz. Intento ayudar también a los compañeros, al club y seguir creciendo personalmente como jugador disfrutando en la pista.

Estoy disfrutando muchísimo y lo que quiero es eso. El día que no sea así, daremos un paso a un lado y a otra cosa.

¿Se ve capacitado para mejorar aún más esos números?

Sí, pero sobre todo quiero disfrutar del baloncesto, que por los años que me quedan lo que quiero es pasármelo bien. Estoy disfrutando muchísimo, estoy en un momento muy bueno de mi carrera, pese a que igual es irónico después de ver de dónde vengo, pero estoy disfrutando muchísimo y lo que quiero es eso. El día que no sea así, daremos un paso a un lado y a otra cosa.

¿Cree que tiene opciones de ser convocado por la selección en la ventana de noviembre?

A mí me gustaría. A nivel de lo que es Pierre Oriola, me gustaría. Pero hay muchos factores que juegan en esta película, que son el seleccionador, el hacer una buena temporada con tu club... Hay muchos factores que juegan. Si dependiera única y exclusivamente de mí te diría que sí, pero lo otro no lo puedo controlar. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para darle motivos a Chus y poder ir a las siguientes ventanas.

¿Qué expectativas tienen a nivel de equipo?

Llegar a las doce victorias. No me acuerdo con cuántas bajaron Gran Canaria y Granada, pero doce es el objetivo. A partir de ahí, ir creciendo y asumiendo otros objetivos como podrían ser la Copa del Rey o los playoffs y por qué no volver a Europa el año siguiente. En Europa tenemos que intentar pasar la primera fase de grupos y por qué no ir pasando eliminatorias.

No va a ser fácil. El Leyma es un equipo que creo que se ha reforzado muy bien

Este viernes disputan su último amistoso contra el Básquet Coruña, ¿qué le parece el rival?

No es fácil. Les he visto dos partidos y son un equipo que corre muchísimo, que intenta jugar con ritmo, dominar el rebote, jugar a muchas posesiones... No va a ser fácil. Es un equipo que creo que se ha reforzado muy bien, con jugadores con experiencia, que conocen la liga, así que va a ser un rival a tener en cuenta.

¿Por dónde pasan las claves para ustedes cuando jueguen contra ellos?

Primero de todo, intentar que no corran, porque su filosofía es muy parecida, o intentan jugar muy parecido a lo nuestro, que es correr, jugar rápido, tener muchas posesiones... Tenemos que intentar que eso no suceda. Para nosotros es muy importante también dominar el rebote, tanto defensivo para poder correr, como el ofensivo para tener más posesiones. Creo que esa es una de las claves contra ellos, pero sobre todo que no cojan el ritmo de juego que ellos tienen.

Jugó hace dos años en el Coliseum, pero, ¿llegó a jugar en el Palacio (escenario de este viernes) con Huesca o Lleida?

Sí, nada que ver. Me quedo con el Coliseum, si te soy sincero, porque hay más gente, se llena más y el ambiente es mucho más cálido. El Palacio, como tiene la pista de atletismo, está un poco más separado y a lo mejor es un poquito más frío. Me quedo con el Coliseum.

Me quedo con el Coliseum, si te soy sincero, porque hay más gente, se llena más y el ambiente es mucho más cálido

¿Llegó a coincidir con Guillem Jou durante su anterior etapa en Manresa?

Sí. Guillem es un chico excepcional y muy buen jugador. Es un jugador de equipo, que defensivamente aporta muchísimas cosas, tira muy bien de tres, pero lo más importante y lo que más destaco es que es un jugador de equipo, que hace piña y que conoce la liga. Creo que para Coruña es muy importante tener un jugador así.

¿Cuál considera la clave para que, siendo un recién ascendido, no les pase lo mismo de hace dos años?

Creo que ya han hecho una parte importante, que es reforzarse muy bien. A partir de ahí, la liga te pone donde más o menos vas viendo. Pero, a priori, creo que se han reforzado muy bien. A partir de ahí, tienen que tener calma y paciencia porque la liga es muy larga, hay muchas jornadas y lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Creo que tienen que ir semana a semana, partido a partido y, a partir de ahí, ver dónde les coloca la liga, pero los veo como un rival contra el que no va a ser fácil jugar.