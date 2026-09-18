En directo: Básquet Coruña-Manresa
Coruñeses y catalanes se miden en el Trofeo Teresa Herrera durante su último amistoso de pretemporada
46-38
Matazo de Conditt para empezar la segunda mitad
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt
Estadísticas
Al descanso, Agbo y Conditt son lo máximos anotadores del partido con 12 y 11 puntos respectivamente, les siguen Tamba (6) y Verge (6)
Final
Descanso en el Palacio. Se mantiene el Leyma por delante en el marcador, 44-38. Todo por decidir para la segunda parte en el Teresa Herrera 2026
42-35
Buena canasta de Agbo, que atraviesa un buen momento ofensivo en el Palacio. 9 puntos para él
42-33
Suma Skapintsev desde el tiro libre
41-33
Y dos más para Jorgensen, que perfectamente podía haber sacado el 2+1 de Villar, pero los colegiados no lo consideraron así
39-31
Triiiiple de Jorgensen. Lo necesitaba el estadounidense, al que no le estaban entrando los tiros hasta ahora
36-31
Buen corte por fondo de Agbo para anotar
36-29
Dos para Conditt en acción de pick&roll con Alonzo. Lo para Diego Ocampo a 3:53 para el descanso
34-27
Otros dos para Alonzo, que se zafó de la defensa de Rafa Villar
32-27
Dooooos más uno de Alonzo Verge, que le sacó la falta en la penetración al jugador de Manresa. Falla el adicional
30-27
Otra canasta para Eric Vila
30-25
Triiiiiiple lejanísimo de Dimsa
27-25
2+1 de Ongenda, que encontró una autopista al aro. Lo para Carles Marco. Falla el adicional
27-23
Peleó Caio por el rebote ofensivo y acabó habilitando a Conditt para el mate solo bajo el aro. Responde Vila de tres
25-20
Sacó a bailar Conditt a Ongenda en el poste para anotar los primeros puntos del segundo cuarto
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Dimsa, Jou, Radoncic y Conditt
Final
Final del primer cuarto en el Palacio. Manresa se acercó en los últimos minutos con varios tiros libres y un triple de Minchev, un 3+1 y una canasta de Agbo sobre la bocina, a pesar de lo cual el Básquet Coruña manda en el marcador por 23-20
21-12
Suma Tamba desde el tiro libre. 2:25 para acabar el cuarto
21-10
Suma Kolenda desde el tiro libre
21-9
Primeros puntos para Dyma en el partido, que rebañó muy bien el rebote ofensivo
19-9
Suma Tamba desde el tiro libre
19-8
Y otros dos para Alonzo Verge, ahora tirando de stepback para deshacerse de su marcador
17-8
Suma Tamba desde el tiro libre
17-6
Canastón de mérito ahora de Jorgensen en 1 contra 1 con el que el Leyma sobrepasa por primera vez los dobles dígitos de ventaja. Lo para Diego Ocampo a 4:25 para el final del primer cuarto
15-6
Canastón marca de la casa de Alonzo Verge, al que ya le empiezan a flotar de manera descarada
13-6
Suma Conditt desde el tiro libre
11-6
Fácil Tamba en jugada de saque de fondo
11-4
Triiiiiple de Guillem Jou
6-4
Se aprovechó a la perfección Dimsa del buen bloqueo de Conditt para acabar con una bombita. La devuelve Oriola
4-2
Canasta de Notae para inaugurar el marcador de Manresa. Dyma se lleva la falta sobre Oriola y los catalanes tendrán posesión extra
4-0
Aguantó bien el contacto Pacheco para ginalizar con un tiro a media distancia
2-0
Primera canasta del partido para Dino Radoncic con una buena penetración
Inicio
Arranca el partido en el Palacio! El Leyma empieza con Pacheco, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev. La primera posesión será para el Leyma. Manreswa empieza con Vila, Benítez, Oriola, Notae y Agbo
A pista
Jugadores a pista. Menos de 10 minutos para que empiece y buen ambiente en las gradas del Palacio
El rival
Manresa será el rival de esta edición 2026 del trofeo Teresa Herrera. En sus filas cuenta con Pierre Oriola, que concedió una entrevista a DXT Campeón esta semana
La previa
¿Cómo llega el Básquet Coruña a su último amistoso de pretemporada contra Manresa? Os dejamos la previa de nuestro compañero Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión. El Leyma disputa hoy ante Manresa su último partido de preparación antes del debut en Liga Endesa de la próxima semana.