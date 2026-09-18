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Básquet Coruña | Teresa Herrera

En directo: Básquet Coruña-Manresa

Coruñeses y catalanes se miden en el Trofeo Teresa Herrera durante su último amistoso de pretemporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/09/2026 18:38
Caio Pacheco lanza a canasta durante el Leyma-Manresa
Caio Pacheco lanza a canasta durante el Leyma-Manresa
Patricia G. Fraga
Básquet Coruña
46-38
Manresa

46-38

Matazo de Conditt para empezar la segunda mitad

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Silins y Conditt

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Agbo y Conditt son lo máximos anotadores del partido con 12 y 11 puntos respectivamente, les siguen Tamba (6) y Verge (6)

2Q

Final

Descanso en el Palacio. Se mantiene el Leyma por delante en el marcador, 44-38. Todo por decidir para la segunda parte en el Teresa Herrera 2026

42-35

Buena canasta de Agbo, que atraviesa un buen momento ofensivo en el Palacio. 9 puntos para él

42-33

Suma Skapintsev desde el tiro libre

41-33

Y dos más para Jorgensen, que perfectamente podía haber sacado el 2+1 de Villar, pero los colegiados no lo consideraron así

39-31

Triiiiple de Jorgensen. Lo necesitaba el estadounidense, al que no le estaban entrando los tiros hasta ahora

36-31

Buen corte por fondo de Agbo para anotar

36-29

Dos para Conditt en acción de pick&roll con Alonzo. Lo para Diego Ocampo a 3:53 para el descanso

34-27

Otros dos para Alonzo, que se zafó de la defensa de Rafa Villar

32-27

Dooooos más uno de Alonzo Verge, que le sacó la falta en la penetración al jugador de Manresa. Falla el adicional

30-27

Otra canasta para Eric Vila

30-25

Triiiiiiple lejanísimo de Dimsa

27-25

2+1 de Ongenda, que encontró una autopista al aro. Lo para Carles Marco. Falla el adicional

27-23

Peleó Caio por el rebote ofensivo y acabó habilitando a Conditt para el mate solo bajo el aro. Responde Vila de tres

25-20

Sacó a bailar Conditt a Ongenda en el poste para anotar los primeros puntos del segundo cuarto

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Dimsa, Jou, Radoncic y Conditt

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Palacio. Manresa se acercó en los últimos minutos con varios tiros libres y un triple de Minchev, un 3+1 y una canasta de Agbo sobre la bocina, a pesar de lo cual el Básquet Coruña manda en el marcador por 23-20

21-12

Suma Tamba desde el tiro libre. 2:25 para acabar el cuarto

21-10

Suma Kolenda desde el tiro libre

21-9

Primeros puntos para Dyma en el partido, que rebañó muy bien el rebote ofensivo

19-9

Suma Tamba desde el tiro libre

19-8

Y otros dos para Alonzo Verge, ahora tirando de stepback para deshacerse de su marcador

17-8

Suma Tamba desde el tiro libre

17-6

Canastón de mérito ahora de Jorgensen en 1 contra 1 con el que el Leyma sobrepasa por primera vez los dobles dígitos de ventaja. Lo para Diego Ocampo a 4:25 para el final del primer cuarto

15-6

Canastón marca de la casa de Alonzo Verge, al que ya le empiezan a flotar de manera descarada

13-6

Suma Conditt desde el tiro libre

11-6

Fácil Tamba en jugada de saque de fondo

11-4

Triiiiiple de Guillem Jou

6-4

Se aprovechó a la perfección Dimsa del buen bloqueo de Conditt para acabar con una bombita. La devuelve Oriola

4-2

Canasta de Notae para inaugurar el marcador de Manresa. Dyma se lleva la falta sobre Oriola y los catalanes tendrán posesión extra

4-0

Aguantó bien el contacto Pacheco para ginalizar con un tiro a media distancia

2-0

Primera canasta del partido para Dino Radoncic con una buena penetración

1Q

Inicio

Arranca el partido en el Palacio! El Leyma empieza con Pacheco, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev. La primera posesión será para el Leyma. Manreswa empieza con Vila, Benítez, Oriola, Notae y Agbo

Previa

A pista

Jugadores a pista. Menos de 10 minutos para que empiece y buen ambiente en las gradas del Palacio

Previa

El rival

Manresa será el rival de esta edición 2026 del trofeo Teresa Herrera. En sus filas cuenta con Pierre Oriola, que concedió una entrevista a DXT Campeón esta semana

Pierre Oriola
Pierre Oriola
acb Photo / Joaquim Alberch
Previa

La previa

¿Cómo llega el Básquet Coruña a su último amistoso de pretemporada contra Manresa? Os dejamos la previa de nuestro compañero Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión. El Leyma disputa hoy ante Manresa su último partido de preparación antes del debut en Liga Endesa de la próxima semana.

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