El Básquet Coruña recarga la batería de moral (86-85)

Acción de Tomas Dimsa durante el Teresa Herrera contra el Manresa Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña recargó la batería de moral, tras dos derrotas la pasada semana en el Torneo San Pablo, al ganar (86-85) en el Teresa Herrera a un Manresa, equipo que sobre el papel aspira a meterse en los playoffs, que hizo la goma durante casi dos cuartos y medio y castigó a los de Carles Marco, con Chibuzo Agbo desatado, en el instrumental tercer cuarto. En el último, dominó la defensa naranja.

De entrada, novedades en las plantillas. En la local figuró, por primera vez en la pretemporada, Karlis Silins. Y desapareció Leo Westermann, contratado temporalmente para cubrir las ausencias de los internacionales. Y volvió Jacobo Díaz, bajas en la final de la Copa Galicia y en el triangular de Burgos. En el bando foráneo faltó Timmy Allen.

Y lo ecos de Burgos, donde los de Carles Marco perdieron 53-28 la batalla del rebote en el duelo final contra el anfitrión, asomaron de inicio por el Palacio de los Deportes de Riazor. Los jugadores del ourensano Diego Ocampo se hartaron de capturar balones en el aro enemigo, pero también de fallar tiros.

Abrió el marcador Radoncic, con una penetración sin oposición por el carril derecho. Y es que la defensa del Manresa tampoco se presentó en los primeros minutos, donde primero Pacheco y luego Dimsa castigaron desde el poste medio. Y hablando de castigar, Jou no tuvo piedad de su exequipo: primer balón que tocó, primer triple del partido (11-4).

Conditt y Verge. ambos recién entrados en cancha, también aprovecharon las facilidades que dio el equipo del Bages para anotar. Facilidades, eso sí, que el Leyma se ganó con pases rápidos y mucho dinamismo ofensivo. Una canasta de Jorgensen, desde el poste medio, cómo no, llevó a Ocampo a pedir su primer tiempo muerto (17-6).

La entrada en pista de Rafa Villar dio más orden a un Manresa que durante bastantes minutos (mal)vivió a base de tiros libres. Un triple de Minchev cerró un parcial de 0-6 que devolvió al partido a los visitantes, que se acercaron más, mucho más, en el último segundo del cuarto. Dimsa llegó tarde a puntear, no evitó el triple de Notae y además le regaló un tiro libre, que el estadounidense falló. No lo hizo tras el saque de banda posterior del Manresa, supuestamente por una técnica al banquillo naranja, con solo cinco décimas en el reloj (23-20).

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El parón de dos minutos le vino bien al Básquet Coruña, que al igual que en el cuarto inaugural arrancó con un parcial de 4-0, en esta ocasión cocinado enteramente por un Conditt que se entendió a las mil maravillas con Verge. Y Verge con él.

Un triple de Vila enfrió un nuevo intento de demarraje. Y una canasta en transición de Tamba cabreó mucho a Carles Marco. Tanto como para gastar su primer minuto de instrucciones (27-25). Dimsa, desde los 6,75 metros, hizo bueno el tiempo muerto.

Verge, que llevaba unos minutos más centrado en asistir, decidió volver a penetrar hacia el aro. Con éxito. Doble. Para despegar un poquito a un Manresa que había vuelto a hacer la goma (34-27). Jorgensen, con un triple de 45 grados que culminó una precisa y preciosa jugada llena de pases, mantuvo las distancias.

En los minutos previos al descanso fue Notae quien tomó cartas en el asunto. El último fichaje del Manresa volvió a acercar al equipo barcelonés, primero con un floater desde la línea de fondo y continuación con una diana lejana. Dos libres convertidos por Cuevas, quien sacó petróleo de una entrada a canasta casi suicida con el reloj de posesión agotándose, mandó el duelo al parón largo con 44-38.

El paso por vestuarios no le sentó nada bien al Manresa. Regresó al parqué igual de frío y desacertado que en el inicio del encuentro. Conditt abrió la lata con una matazo agradeciendo una preciosa asistencia de Verge. Y Uleckas, prácticamente inédito en la primera parte, devolvió al marcador, con dos libres, los dos dígitos de margen (48-38).

Dos jugadas con adicional resucitaron al equipo catalán. Primero, un 3+1 de Agbo. Luego, con una penetración casi malabarística de Rafa Villar, aunque el base fallaría el libre. Dos aciertos más desde los 6,75 metros, de Agbo y de Notae, volvieron a colocar al Manresa casi a rebufo (58-54) y llevaron a Carles Marco a llamar a los suyos al orden.

Monólogo de Agbo

A la salida del tiempo muerto, pérdida de Pacheco y nueva diana desde el arco de Agbo, quien después de dos puntos bajo el aro de Radoncic volvió a hacer diana desde la larga distancia para poner unas tablas (60-60) que todavía no se habían visto en el Palacio.

El alero visitante no paró ahí. Otro triple para dar a su equipo su primera ventaja de dos anotaciones (60-65). Mantuvo la separación con un mate a contraataque tras pérdida de Cuevas. Jorgensen descontó con 2+1 y Agbo, que a estas alturas sumaba ya 29 puntos (17 en este tercer cuarto), no llegó a la treintena porque erró su tiro más fácil, solo bajo el aro.

Con 64-67 arrancó el cuarto final. Y con un parcial de 0-4. Máxima renta para los visitantes. Un 2+1 de Silins evitó males mayores, pero ahora mandaba la defensa visitante, más dura, especialmente bajo el aro. Además, Verge sufría contra Rafa Villar. Ahora la goma intentaba hacerla el Leyma.

Skapintsev, que tuvo problemas de faltas, apareció en el último periodo. Bien de pies y en defensa, pero mal de manos. Aun así, logró sumar desde el 4,60. Y con un 2+1 devolvió la delantera al anfitrión (76-75). Mando efímero, pues en la siguiente jugada Kolenda hizo lo mismo.

El duelo entró en los últimos dos minutos con un ajustado 78-80. Y algunos tiros precipitados. Las ganas de ganar no desaparecen en los amistosos. Radoncic rozó el 2+1 pero hubo de conformarse con empatar a 80. Y luego rozó el robo, pero la jugada acabó con un posible tapón de Skapintsev a un triple de Agbo que los árbitros castigaron con falta. El MVP del partido los pasó todos por el aro a falta de 83 segundos (80-84).

Dimsa sacó lo mismo de una finta desde el arco, aunque el resultado no fue igual. Falló el primer libre. También lo hizo Kolenda de su serie de dos. Y Verga en penetración. Rebañó el balón Conditt y sumó dos (84-85). También rebañó Agbo tras triple fallado. Y falló Minchev. Verge se la jugó en penetración. No entró, pero sacó dos libres. Que convirtió con solo cinco décimas (¿les suena?) por delante. Tiempo muerto de Ocampo para sacar más cerca del aro naranja. Y de Marco para defenderlo. Balón a Agbo, con Dimsa como una lapa. El Teresa Herrera se queda en casa.