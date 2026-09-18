El 1x1 del Básquet Coruña contra el Manresa
George Conditt, Alonzo Verge, Dino Radoncic y Dmytro Skapintsev formaron un póker de ases
5 DÍDAC CUEVAS
Intentó elevar el ritmo cuando estuvo en pista, pero su propio minutaje (7:17) y la defensa del Manresa le impidieron entrar de lleno en el partido.
7 PAUL JORGENSEN
Muy vertical de cara al aro durante todo el encuentro, libró un interesante duelo con un casi clon como Kolenda.
6 GUILLEM JOU
Entregado casi en exclusiva a la defensa, el ex del Manresa solo lanzó dos veces y acertó en una de ellas, un triple.
8 DINO RADONCIC
Muy enchufado y acertado de principio a fin. Eligió a la perfección sus tiros y además capturó 6 rebotes y robó 3 balones.
6 CAIO PACHECO
De más a menos. Comenzó atacando el aro en penetración y terminó dedicándose más a regalar canastas (4) a sus compañeros. Estuvo bastante bien atrás.
5 LUKAS ULECKAS
Bajó de manera drástica el rendimiento que estaba exhibiendo en la pretemporada, aunque trabajó en defensa y recogió 4 rechaces de los aros.
8 ALONZO VERGE JR.
Aunque sufrió contra Rafa Villar, volvió a ser el faro del Leyma. Acompañó otra estupenda actuación ofensiva con 4 pases de canasta y 3 balones recuperados.
8 GEORGE CONDITT IV
La sociedad con Verge le deparó pingües beneficios. Excelente atrás, fue, con 10, el máximo reboteador naranja.
6 KARLIS SILINS
Más ganas que acierto. Se le notó la inactividad competitiva de casi un mes. Aun así dejó destellos de su potencial.
7 TOMAS DIMSA
Otro buen partido de un jugador que sabe estar donde hace falta. Buena selección de tiro, más rebote (3) y asistencias (2).
7 DMYTRO SKAPINTSEV
Tardó en aparecer, y cuando lo hizo fue para dar vida a su equipo. Puntos en un momento clave, rebotes (6) e intimidación.
5 JACOBO DÍAZ
Se había perdido los tres partidos anteriores y no acabó de entrar en faena en los diez minutos que estuvo en pista. Ayudó, como es habitual, en el rebote (4).