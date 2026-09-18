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Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Manresa

George Conditt, Alonzo Verge, Dino Radoncic y Dmytro Skapintsev formaron un póker de ases

Chaly Novo
Chaly Novo
18/09/2026 22:16
Acción de Alonzo Verge Jr. durante el Trofeo Teresa Herrera
Acción de Alonzo Verge Jr. durante el Trofeo Teresa Herrera
Patricia G. Fraga
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5 DÍDAC CUEVAS

Intentó elevar el ritmo cuando estuvo en pista, pero su propio minutaje (7:17) y la defensa del Manresa le impidieron entrar de lleno en el partido.

7 PAUL JORGENSEN

Muy vertical de cara al aro durante todo el encuentro, libró un interesante duelo con un casi clon como Kolenda.

6 GUILLEM JOU

Entregado casi en exclusiva a la defensa, el ex del Manresa solo lanzó dos veces y acertó en una de ellas, un triple.

8 DINO RADONCIC

Muy enchufado y acertado de principio a fin. Eligió a la perfección sus tiros y además capturó 6 rebotes y robó 3 balones.

6 CAIO PACHECO

De más a menos. Comenzó atacando el aro en penetración y terminó dedicándose más a regalar canastas (4) a sus compañeros. Estuvo bastante bien atrás.

5 LUKAS ULECKAS

Bajó de manera drástica el rendimiento que estaba exhibiendo en la pretemporada, aunque trabajó en defensa y recogió 4 rechaces de los aros.

8 ALONZO VERGE JR.

Aunque sufrió contra Rafa Villar, volvió a ser el faro del Leyma. Acompañó otra estupenda actuación ofensiva con 4 pases de canasta y 3 balones recuperados.

8 GEORGE CONDITT IV

La sociedad con Verge le deparó pingües beneficios. Excelente atrás, fue, con 10, el máximo reboteador naranja.

6 KARLIS SILINS

Más ganas que acierto. Se le notó la inactividad competitiva de casi un mes. Aun así dejó destellos de su potencial.

7 TOMAS DIMSA

Otro buen partido de un jugador que sabe estar donde hace falta. Buena selección de tiro, más rebote (3) y asistencias (2).

7 DMYTRO SKAPINTSEV

Tardó en aparecer, y cuando lo hizo fue para dar vida a su equipo. Puntos en un momento clave, rebotes (6) e intimidación.

5 JACOBO DÍAZ

Se había perdido los tres partidos anteriores y no acabó de entrar en faena en los diez minutos que estuvo en pista. Ayudó, como es habitual, en el rebote (4).

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