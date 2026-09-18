Carles Marco: "Estamos contentos con cómo competimos, pero tenemos margen de mejora"
El Básquet Coruña cerró la pretemporada con cinco victorias y dos derrotas, la última ante Manresa en el Palacio
El Básquet Coruña puso el punto final a su pretemporada con una victoria contra Manresa (86-85). El Leyma volverá al trabajo el lunes para preparar el inicio de Liga Endesa contra el Barça del próximo sábado. Así valoró el encuentro Carles Marco.
Valoración del partido. "Para nosotros yo creo que son muy buenas pruebas y muy buenos test de pretemporada. Este ha sido magnífico. Hemos jugado contra un rival que juega duro, que juega físico, que corre... Hemos visto que, cuando hacemos las cosas bien, estamos arriba y jugamos bien, pero en esta liga no nos podemos despistar en algunas acciones, algún rebote, alguna pérdida, algún 2+1... porque en un momento hay tanta calidad en todos los equipos que te remontan o vuelven al partido. Y así ha sido.
El tercer cuarto de ellos ha sido muy bueno, el nuestro no tanto. No es que le hayamos dejado tirar, porque el tío ha tirado punteado, pero tiene mucho talento. Son cosas que tenemos que mejorar si queremos, como hoy, competir y ganar partidos. Igual en vez de que tire diez triples, hay que intentar que ponga el balón en el suelo; en vez de hacer una falta porque estamos cansados y que sea disruptiva, no hacerla. Pequeños detalles que nos harán ser mejore. Ya somos competitivos, pues ser mejores.
Hoy por primera vez hemos estado ya todos, aunque Alonzo y George estaban tocados, pero hemos tenido a Karlis. Aunque sea un partido, ya somos un poquito todos".
Estilos similares. "Sí, parecidos. Diego tiene su filosofía, yo tengo la mía, pero sí que nos gusta correr. Ellos han vuelto al partido cuando han corrido, pero porque nosotros no hemos atacado bien. A veces, ese caos organizado que teníamos el año pasado y que queremos este año, pues tenemos que poner un poco la reductora y hacer un buen ataque. Son cosas que nos vienen bien para seguir mejorando, porque esto no ha empezado. Estamos contentos con cómo competimos, pero tenemos mucho margen de mejora".
Preocupaciones. "Creo que hoy, excepto la primera posesión en la que nos cogieron tres rebotes ofensivos, luego lo hemos ajustado bien, pero ellos también van al rebote. Sí, me preocupa. que nos cojan rebotes, no porque no seamos grandes o físicos, sino por no bloquearlos, porque tenemos esa ansia de ir antes de bloquear. Hay que mejorar cosas. Me preocupa alguna cosa que hacemos durante el partido que nos van a castigar los equipos de la liga. No me preocupa perder balones en contraataque como hemos perdido porque eso sí que está en nuestro ADN. Hay que mejorarlo y darlos mejor. Pero sí, me preocupan cosas, como le deben preocupar a todo el mundo antes de empezar".
Balance de pretemporada. "Hemos hecho una victoria más que el año pasado, de 4-3 a 5-2, con diferentes rivales. Contentos porque hemos competido en todo, nos ha servido todo pese a ser una pretemporada rarísima. Hemos tenido mucha gente fuera, como todos. El año pasado sin Macachi y Caio pudimos ir haciendo cosas y este año nos ha costado más. Pero el equipo ha competido, todos los jugadores han jugado, aunque fueran diferentes posiciones y han ido cogiendo ritmo.
La valoro positivamente porque el equipo compite, pero hay que mejorar. Me hubiese gustado que hubiese sido un poquito diferente, supongo que como a todo el mundo, y que hubiésemos estado todos desde el primer día, pero es lo que ha habido. Contentos y a pensar en el lunes. Vamos a descansar el fin de semana para luego prepararnos lo mejor posible para el inicio de liga.