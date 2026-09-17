La afición del Básquet Coruña también estuvo presente en la puesta de largo de la Liga Endesa

Iván y Pablo Castiñeira con Paul Jorgensen en la presentación de la Liga Endesa R. A.

La afición del Básquet Coruña no deja nunca solo a su equipo. Esa es una frase que cada vez se puede tomar más al pie de la letra. Y es que este martes durante la presentación de la Liga Endesa en Madrid, la familia naranja también estuvo presente. Aunque eso sí, de manera muy reducida, con tan solo dos representantes: Iván Castiñeira, de la Peña Los Cuñaos, y su hijo Pablo.

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“Hemos venido a la presentación de la Liga Endesa, ya que este año estamos de vuelta en la ACB. A través del sorteo que hizo Endesa nos han tocado dos entradas y como mi hijo está estudiando en Madrid le dije: ‘¿Qué? ¿Nos venimos?’ Y aquí estamos, disfrutando del evento”, explica Iván. A él todo le cuadró bien, porque tenía que viajar a Madrid por trabajo y “a mayores me cuadró esto”, aunque la confirmación de que era uno de los ganadores del sorteo no la recibió hasta esta misma semana.

“A pesar de que yo no soy muy de baloncesto, la presentación me ha parecido bastante interesante. La verdad es que ha estado todo muy bien”, afirma por su parte Pablo acerca de la globalidad del evento. “Es muy cercano, puedes acercarte a los jugadores. Que haya coincidido con el final del Mundial femenino y que vinieran con las medallas de bronces colgadas ha sido increíble”, añade su padre.

“Creo que tenemos mejor equipo que hace dos años. Creo que es un equipo muy competitivo, con un carácter luchador, con la garra y la energía del año pasado, que Carles Marco es lo que transmite. Y bueno, está claro que vamos a depender mucho de Alonzo (Verge), en los pívots creo que hemos mejorado con respecto a hace dos años. Vamos a sufrir, pero a ver si podemos empezar la temporada ganando esos dos primeros partidos en casa”, añade Iván sobre el nuevo equipo naranja.