Básquet Coruña y Manresa, un historial sin duelos amistosos

Icónico mate de Karlis Silins en su debut, en Manresa, con el Básquet Coruña ACB Photo/Joaquim Alberch

El Básquet Coruña y el Manresa vuelven a verse las caras este viernes (19.00 horas, Palacio de los Deportes de Riazor) año y medio después de su último enfrentamiento oficial, en la jornada 22 de la liga ACB 2024-25, donde el equipo barcelonés, con un claro 104-89, puso el marcador global en 10-3 a su favor.

El primer enfrentamiento está próximo a cumplir 26 años. El 6 de octubre de 2000, en la cuarta jornada de Primera FEB (entonces llamada Liga LEB), el equipo del Bages venció por 82-91 en la Polideportiva de Riazor 2. En el bando visitante estaba el base Valentín Holgado, fichado por el equipo de su tierra después de haberlo bordado la temporada anterior con la camiseta del entonces Sondeos del Norte.

El base Carlos Cherry (18 puntos) fue el máximo anotador del conjunto entrenado por Juan Díaz, mientras que el Manresa destacó una de las grandes leyendas de la entidad, barcelonesa Jordi Singla (20), campeón de Copa del Rey (1995-96) y de la ACB (1997-98) con el inquilino del Nou Congost, que en la segunda vuelta no tendría piedad del Básquet Coruña (96-63).

Tampoco en el duelo de la primera vuelta del curso 2001-02. El Manresa venció en su hogar por 92-58. Sufrió mucho más en la Poli, donde venció por 67-72. En nómina también estaban otras dos leyendas, Joan Peñarroya (del propio club) y Albert Oliver (tercero en la lista histórica de jugadores más veteranos que han disputado un partido ACB).

A la quinta fue la vencida

A la quinta fue la vencida para el conjunto herculino. Quince años después del cuarto enfrentamiento. El 3 de diciembre de 2017, el Leyma de Gustavo Aranzana se impuso por 75-81 en el Nou Congost, con Trevor Cooney (20 tantos) y Jorge Sanz (11, 4 rebotes y 5 asistencias) al frente.

Fue el primero de siete choques en esa temporada. Un calendario que registró cuatro triunfos a domicilio. Ambos lo lograron dos veces, una en fase regular y una en cuartos de final de los playoffs.

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Al final de esa temporada, el Manresa regresó a la ACB, de donde no se ha movido desde entonces. Por ello, el siguiente duelo tardó más de seis años, los que tardó el Básquet Coruña en llegar a la cima del baloncesto español, donde sufrió lo mismo que 18 años atrás: dos derrotas.

En el Coliseum, por 74-89, con Brandon Taylor (20 puntos y 5 pases de canasta) brillando ante el equipo donde había jugado el curso precedente y el ahora valencianista Mario Saint-Supéry (17) como principal anotador de un Manresa huérfano de Guillem Jou. Fue, en la jornada doce, el primer éxito liguero a domicilio del equipo entrenado por el ourensano Diego Ocampo, quien sigue al frente del equipo catalán.

El ahora capitán del Leyma sí disputó el segundo cara a cara; aportó 6 puntos al triunfo por 104-89 en un partido donde debutó de naranja Karlis Silins. Una puesta en escena impactante, no por la media docena de tantos que registró sino por un estratosférico mate por encima de Emanuel Cate, una de las jugadas del año.

Ambos volverán verse las caras mañana, siempre que el interior letón esté recuperado por completo de la lesión bucal que sufrió hace menos de un mes en un amistoso con su selección. Esta vez lo harán con el Trofeo Teresa Herrera en juego. Seguramente la batalla más light de las que Básquet Coruña y Bàsquet Manresa librarán esta temporada, aunque, sobre el papel, el conjunto barcelonés no jugará la ‘misma liga’ que el herculino, toda vez su objetivo es, como en los últimos años, meterse entre los ocho primeros al final de la fase regular.