Las estrellas de la Liga Endesa diseccionan al nuevo Básquet Coruña

Dani Díez, Guillem Vives, Willy Hernangómez, Eli John Ndiayer, Kyle Kuric y Felipe dos Anjos en el media day de la Liga Endesa R. A.

La sede de Endesa en Madrid acogió este martes la presentación de las dos principales categorías del baloncesto español: la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Una puesta de largo que contó con la presencia en forma de jugadores de 32 de los 34 clubes, tan solo estuvieron ausentes Breogán y Baskonia, ambos con compromisos deportivos.

Todos ellos y ellas pasaron por una sala común en la que se pusieron a disposición de las preguntas de los medios de comunicación, entre ellos DXT Campeón. Varias de las estrellas de la ACB que visitarán el Coliseum de A Coruña a lo largo de los próximos meses se atrevieron a diseccionar al Leyma que aterriza de nuevo en la liga esta temporada.

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Felipe dos Anjos (Obradoiro)

Rivalidad entre clubes. "La verdad es que hubo bastante rivalidad, pero fue sana, también entre los jugadores fuera de la cancha. Es un puntillo más de motivación, son dos equipos gallegos que estuvimos luchando primer y segundo puesto. Nosotros lo sacamos en liga regular y ellos en playoff, así que enhorabuena a Coruña. Este año será más de lo mismo, tenemos también al Breogán, entonces serán tres equipos gallegos, tres derbis que estarán muy chulos de ver".

La plantilla del Leyma. "Está bastante bien, es una plantilla bastante variada. Me han sorprendido algunas piezas, pero creo que es una plantilla que dará bastante juego. Conociendo a Carles Marco, que ha sido mi entrenador también, sus posiciones de pívot y de base están bastante bien, así que habrá que verlo para saber".

Equipos continuistas. "Lo valoro bastante bien. Soy muy partidario de que un equipo recién ascendido tienen que mantener una base para que los jugadores nuevos que lleguen sepan cómo es la filosofía del equipo. Yo apuesto bastante por eso, entonces creo que ellos lo harán bien porque sabemos que los jugadores que ya estaban van a ayudar a los de fuera y los de fuera tienen que adaptarse, igual que en mi equipo".

Jaime Fernández (Tenerife)

Valoración de Leyma y Obra. "De momento no los he visto. Necesitamos que la liga empiece y empezar a ver un poco. No hemos jugado amistosos con ellos y no sé muy bien qué esperar. Pero son dos plazas complicadas para jugar como visitante, imagino que ellos allí se harán grandes".

Dificultades en el mercado para los recién ascendidos. "Mercado complicado es para todos. Los mercados son difíciles para todos y acertar es complicado, por eso no soy director deportivo (risas). Al final, las victorias te ponen donde quieres estar y tendrán que hacer buenas temporadas".

Willy Hernangómez (Unicaja)

Willy Hernangómez durante el media day acb Photo / Borja B. Hojas

Valoración de Leyma y Obra. "Yo en especial siempre tengo mucho cariño por los equipos gallegos, me encanta que puedan estar en la Liga Endesa. Poder ir a Galicia tres veces esta temporada es algo maravilloso porque mi padre jugó allí y mi madre. Para mí, poder volver siempre es especial. Creo que tienen muy buenos equipos, que se han reforzado muy bien y el Breo está intentando clasificarse para jugar la BCL, así que creo que va a ser una buena temporada y espero que les vaya muy bien".

Pistas complicadas. "Súper complicadas. Aficiones que siempre animan muchísimo a su equipo, nunca han puesto las cosas fáciles, ni antes ni ahora".

Guillem Vives (Zaragoza)

Jornada 3 en el Coliseum. “Lo de siempre en proyectos recién ascendidos, vienen con mucha fuerza, con mucho empuje y con mucha ilusión. Tienen un entrenador joven, que conozco, que hace muy bien las cosas y seguro que en su casa serán muy fuertes. Sobre todo por el Coliseum, que es muy grande y empuja. A ver cómo se adaptan a la liga”.

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Eli John Ndiaye (Joventut)

Valoración de Leyma y Obra. “Sinceramente, no he mirado mucho, pero sabemos que es Liga Endesa, que todos los equipos son muy buenos porque es la mejor liga de Europa. Un equipo que acaba de subir no hay tanta diferencia con un jugador bueno que ya estaba en la liga. Todos los equipos van a competir, va a ser un año muy divertido”.

Pep Busquets (Girona)

Valoración de Leyma y Obra. “En los dos equipos tengo muy buenas amistades y les deseo lo mejor, aunque el primer año siempre es duro. La ACB es dura, entonces desearles lo mejor a los dos y a los amigos que tengo allí también. De Coruña coincidí sobre todo con Dídac Cuevas, que jugué con él bastantes años en Badalona y es aún más terremoto fuera que dentro de la pista, pero creo que puede hacer cosas chulas esta temporada. En Obradoiro jugué en Badalona también con Ale Galán”.

¿Cómo evitar lo de hace dos años? Tienen que adaptarse lo antes posible. Aprovechar todas las oportunidades, porque a final de temporada, todos estos partidos que estás ahí los necesitas. Ir paso a paso”.

Kyle Kuric (Andorra)

Kyle Kuric acb Photo - Pol Puertas

Valoración de Leyma y Obra. “No he visto mucho de ellos. He visto que Obradoiro le ganó al Alba Berlín, que anotaron mucho y jugaron muy bien, pero no sé demasiado sobre estos equipos. Pero creo que son equipos que no debes dar por sentado y pensar que van a ser victorias fáciles. Vienen con mucho entusiasmo e ilusión a la liga”.

Claves para los recién ascendidos.”No es fácil porque subes, fichas a varios jugadores nuevos y se tienen que adaptar a la liga. La clave es ser competitivo, no pensar que por ser ‘x’ equipo ya vas a perder. Tienes que jugar duro, jugar como un equipo, disfrutar jugando, sorprender al rival y hacerte fuerte en casa”.

Dani Díez (Burgos)

Triangular de Burgos. “Han sido dos partidos que nos han servido de bagaje después de los percances de lesiones que hemos tenido durante la pretemporada. Coruña creo que ha sido su cuarto o quinto partido, ya estaban más rodados. Nos costó, tuvimos que jugar la prórroga. Creo que va a ser un equipo muy peleón, que corre mucho el campo y difícil de jugar contra ellos, sobre todo en su casa. Creo que la liga ACB, lo bueno que tiene es que cada equipo te puede ganar y Coruña va a ser un digno competidor seguro este año”.

El Coliseum. “Es una pista que aprieta un montón, que juega mucho a favor de su equipo, que les anima en las buenas y en las malas y que es muy difícil ganar allí, así que habrá que hacer las cosas muy bien si queremos sacar una victoria del Coliseum de A Coruña”.

Oriol Paulí (Lleida)

Oriol Paulí acb Photo - Pol Puertas

Lesión de Atou. “Es algo que nos duele porque es un jugador diferente, cuesta encontrar un perfil como él. Es un pívot muy grande, que intimida mucho, que ocupa mucho espacio en la zona y, evidentemente, lo vamos a echar mucho de menos. Creo que él es fuerte, ya ha pasado por algo parecido, así que creo que va a salir de esta”.

Regreso del Leyma. “He podido ver poco con la pretemporada. Ahora, una vez empiece la temporada, sí que podré ver más partidos. Pero como todas las plantillas, creo que todo el mundo se refuerza muy bien, tienen muy buenos jugadores, muy buenos equipos, que hacen que el nivel de la ACB sea increíble y no te puedas despistar. Seguro que serán un equipo que competirá muy bien y que vamos a disfrutar de una gran temporada”.

El Coliseum. “Iba a jugar allí hace dos años, pero me tuve que ir porque justo fui padre. Pero yo ya jugué en una Copa del Rey (2016) que se jugó allí y fui finalista contra el Madrid”.

Clave para los recién ascendidos. “Lo importante es tener claro el objetivo. Es una liga muy complicada, muy larga. Me acuerdo que el Coruña, cuando subió, en el primer partido ganó al Madrid y al final acabó bajando. Es una liga muy larga, de mucho nivel y es importante tener conocimiento de eso y saber que al final de la temporada es cuando más preparados hay que estar”.

Mercado de la zona baja. “Sí, siempre se dice que los equipos que no juegan Europa les cuesta más encontrar jugadores que quieran venir, pero se puede vender de muchas otras maneras. No solo tienes que tener Europa para que los jugadores quieran venir a tu equipo, sino que hay muchas maneras de poder reclutar a jugadores. Creo que muchos clubes lo hacen porque, tanto Coruña, como Girona, como nosotros, Manresa… todos se refuerzan muy bien. Si juegas Europa es más fácil, pero creo que los que no la jugamos también tenemos la capacidad de luchar por buenos jugadores”: