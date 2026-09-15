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Básquet Coruña

Puesta de largo a la Liga Endesa y la LF Endesa

Madrid acogió la presentación de ambas competiciones con representación de 32 clubes

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/09/2026 23:20
Presentación Liga Endesa y LF Endesa
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R. A.
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La sede de Endesa en Madrid acogió este martes la presentación de las dos principales competiciones de baloncesto en España, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Una puesta de largo que contó con la presencia en forma de jugadores de 32 de los 34 clubes, tan solo estuvieron ausentes Breogán y Baskonia, ambos con compromisos deportivos.

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En un amplio recinto, primero fue el turno para que los que serán los protagonistas sobre las pistas lo fueran primero ante los micrófonos de la prensa en un media day masivo que combinó ambas competiciones. Por parte del Básquet Coruña, el 'viajero' fue un Paul Jorgensen que se estrenará en la Liga Endesa de la mano del conjunto naranja. Junto a él actores de renombre como Mario Saint-Supéry, Iyana Martín, Alba Torrens o Willy Hernangómez.

Una vez finalizado el tiempo de la prensa dio comienzo el acto, que estuvo conducido por la humorista Eva Soriano y el periodista Sergio Perela. Los jugadores y jugadoras (cambiados de look) empezaron a desfilar hacia una grada preparada para ellos. Para el final quedaron cuatro jugadoras que vienen de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Berlín: Iyana Martín, Helena Pueyo, Mariona Ortiz y Alba Torrens

Empezaron entonces los turnos de palabra, que fueron inaugurados por el CEO de Endesa, Gianni Armani. "Elisa, Antonio, respaldamos en buen trabajo que estáis haciendo al frente de la FEB y la ACB. Hacéis que el baloncesto solo se tenga que centrar en crecer y sumar. A todos los equipos os deseo una temporada de grandes partidos y grandes éxitos", afirmó el consejero delegado de la empresa.

A él le siguieron Elisa Aguilar y Antonio Martín, presidentes de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la ACB, respectivamente. Ambos hicieron referencia a la importancia de haber llegado a acuerdos con las televisiones autonómicas para la retransmisión de partidos de la Liga Endesa, así como con RTVE para la Liga Femenina Endesa. "Hemos aumentado la visibilidad", explicaron.

Eva Soriano fue la encargada de poner la nota humorística a la velada con preguntas algo más distendidas, como las preferencias de los jugadores a la hora de comer la tortilla. Inciso, Paul Jorgensen la prefiere sin cebolla. 

Después de un par de juegos más y las intervenciones de los responsables de RTVE, Movsitar + y DAZN llegó el colofón al acto en sí con el discurso del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Urbines. "Esta presentación conjunta es una prueba del buen hacer de Antonio y Elisa. Es muy importante el apoyo constante de Endesa. Gracias a clubes y jugadores. Soy muy de basquet, estar aquí me emociona y me alegra. Para mi es un honor, en este arranque de las ligas situarme como presidente del CSD. El CSD está con el baloncesto", expresó.

Una vez finalizado el acto, todo el mundo se mezcló. Los presentes pudieron hacerse fotos con los protagonistas, además de comer una hamburguesa o beber un refresco con la actuación de fondo de Inazio, artista con más de 275.000 oyentes mensuales en Spotify.

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