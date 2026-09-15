Paul Jorgensen: "Llegué hasta la Liga Endesa siendo yo mismo y no lo voy a cambiar"

Paul Jorgensen durante el media day de la Liga Endesa R. A.

Paul Jorgensen lleva poco más de un año en A Coruña, pero tardó mucho menos de eso en meterse a toda la afición del Básquet Coruña en el bolsillo. El estadounidense de pasaporte italiano tiene gran parte de la culpa de que el Leyma sea hoy, de nuevo, equipo de la Liga Endesa. Su aportación en la Final Four, sobre todo en la gran final ante Estudiantes, se tornó decisiva para que el equipo naranja culminara el ascenso.

De la mano del Básquet Coruña debutará en la máxima categoría del baloncesto español. A sus 30 años, el alero vivirá su primera experiencia en la ACB tras destacar varias temporadas de manera consecutiva en Primera FEB, la última de ellas vestido de naranja. Durante el media day de la liga en la sede de Endesa en Madrid, atendió a DXT Campeón.

La de este año será su primera experiencia en Liga Endesa, ¿cómo la afronta?

Tengo un poco de todo. Creo que tengo un poco de nervios, pero por supuesto que tengo ganas de poder ir a ACB. Cada persona tiene su propio camino y llega aquí en diferentes momentos, pero ahora estoy aquí, listo y con ganas de jugar. Llevaba años intentando llegar aquí, estoy muy contento y tengo muchas ganas de por fin jugar en la ACB y disfrutar. Estoy 100% preparado porque es un sueño que tenía desde mi primer año en España: cuando llegué a Palencia siempre dije que quería llegar a jugar en la ACB y, sobre todo, en un club como Coruña, que me da la oportunidad. Es un club que tiene ganas de hacer las cosas bien y de crecer, como yo, así que es una mezcla perfecta.

¿Qué diferencias cree que habrá con respecto a Primera FEB?

Creo que la liga va a ser mucho más física, más dura y más complicada. Sobre todo después del año pasado, que ganamos muchos partidos. Creo que tenemos que estar más unidos, ser una familia.

A nivel personal, ¿cree que tendrá que adaptar su estilo de juego?

Yo voy a seguir haciendo mi juego. Si me tengo que adaptar, me adaptaré, pero no voy a cambiar mi estilo ni mi personalidad. Al final, llegué aquí (la Liga Endesa) siendo yo mismo y no lo voy a cambiar, pero siempre estoy dispuesto a adaptarme.

Llevaba varios años mereciendo esta oportunidad, ¿qué sintió cuando le llamaron Carles y Charlie para decirle que contaban con usted?

Mucho, la verdad es que muchísimo. Carles, Charlie, Yago... toda la gente del club me dio esta oportunidad y se lo agradezco mucho. Me acuerdo de las llamadas del año pasado explicando el proyecto y, al final, todo vale la pena porque ahora estamos aquí todos juntos otra vez en ACB para dar un buen año. Estoy muy agradecido.

¿Tienen ganas de volver a ver a la afición?

Sí. Con ganas de ver caras que conocemos en frente de nuestra familia, de nuestro público. El de este viernes va a ser el primero de todos, el primero de muchos, pero va a ser muy guay.

¿Cómo ha ido la pretemporada?

Ha sido distinta, porque hay un par de jugadores que se fueron con sus selecciones. Llevamos semanas sin gente, pero poco a poco estamos recuperando todo. Creo que ahora entramos en una buena dinámica, estamos entrenando bien, poco a poco conociéndonos mejor y trabajando duro, que es la clave para nosotros.

A nivel individual acabó la temporada de la mejor manera posible, ¿cómo se encuentra ahora mismo? En redes se le pudo ver trabajando duro durante el verano.

Estoy bien. Después de la Final Four estuvimos muy contentos. Ha sido un sueño ascender. Luego tuvimos un par de días de descanso y cuando llegué a Estados Unidos ya estaba a tope, entrenando mucho en el gimnasio y en la pista, intentando mejorar en cada cosa. Quiero ayudar al equipo en todo lo posible. Hice un muy buen verano, intenté hacer de todo para mejorar, así que estoy 100% listo para dar este salto y ayudar al equipo.

Este viernes jugarán en el Palacio, un sitio muy especial para el club.

Sé que es un sitio muy especial para Coruña. Me acuerdo que jugué contra Coruña en el Palacio un par de veces con Estudiantes y Oviedo, así que también tengo recuerdos, pero la verdad es que allí siempre he perdido (risas). Espero que el viernes ganemos y venga mucha gente, que todos tenemos muchas ganas de ver otra vez a nuestros fans. Va a ser un día importante y especial en Coruña.

Primera jornada de Liga Endesa contra el Barça, ¿piensan ya en ello o todavía no?

No, todavía no. Estamos tomando cada día como una oportunidad para mejorar, pensando en el viernes, que jugamos contra Manresa. Después ya pensaremos en el Barça, sabiendo que es un rival top, de Euroliga, pero es baloncesto, todos tenemos que jugar.

Creo que tenemos que jugar cada partido como si fuera uno nuevo y no pensar mucho en el futuro, ir poco a poco

¿Qué objetivos se marcan a nivel colectivo y personal?

A nivel colectivo, mantener la categoría. Creo que tenemos que jugar cada partido como si fuera uno nuevo y no pensar mucho en el futuro, ir poco a poco. Pero sabiendo que la liga es durísima y que tenemos que jugar bien para mantener la categoría. Esta es la realidad. Para mí lo que quiero es jugar bien y disfrutar, ayudar al equipo, que estoy dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Para mí y para todos cada partido es una final. Tenemos un equipo con hambre, con gente que queremos demostrar nuestro niveles y que tenemos ganas.

El año pasado casi no perdieron partidos. Este año, previsiblemente, eso cambiará, ¿cómo lo afrontan?

Creo que va a ser diferente. El año pasado fue inolvidable perdiendo tan pocos partidos, no es normal. Entramos ahora en Liga Endesa siendo nuevos, sabiendo que vamos a sufrir, pero la clave es que siempre estamos juntos, en los buenos momentos y en los malos.