El Palacio se volverá a teñir de naranja

Leymita ondea la bandera en el último partido del Leyma en el Palacio, el 5 de mayo del 2024 Quintana

El Palacio de los Deportes de Riazor fue la casa del Básquet Coruña durante muchos años. Un hogar que solo abandonó hace ya algo más de dos años después de que el ascenso a la Liga Endesa y el incremento de la masa social del club lo dejaran pequeño para la nueva realidad naranja.

Desde que el Leyma cambió la entonces LEB Oro por la máxima categoría del baloncesto nacional se ha trasladado a un recinto mucho más grande y preparado para acoger eventos de mayor capacidad como es el Coliseum, donde ha estado disputando sus partidos como local desde el verano del año 2024.

El último encuentro que el Básquet Coruña jugó en el Palacio fue el 5 de mayo del 2024, que se correspondió con la penúltima jornada de liga regular. Aquel día, el Leyma ganó por 95-82 a Castelló para dejar a tiro el ascenso, el cual terminaría culminando cinco días más tarde en Melilla. Desde esa última victoria en el Palacio han pasado ya dos años y cuatro meses en los que el equipo sí ha vuelto a pisar esa pista, pero solo para entrenar, no para jugar. Al menos hasta ahora, porque este viernes el Básquet Coruña regresará a la que fue su casa para disputar el Teresa Herrera.

La imposibilidad de jugar en el Coliseum debido a los conciertos de Dani Fernández (jueves) y Silvio Rodríguez (sábado) ha obligado al club a cambiar la localización del partido de presentación de la plantilla, que hará las veces como Trofeo Teresa Herrera. El Leyma volverá a disputar un partido en el Palacio 867 días después del último. Lo hará contra un rival más que contrastado en Liga Endesa como es el Manresa, a quien se medirá a partir de las 19.00 horas de este viernes.

El parqué del Palacio le será ajeno a la mayoría de los que disputen este partido, pero varios de ellos ya saben lo que es jugar sobre él. Eso sí, todos ellos lo han hecho, hasta ahora, como visitantes. Del Leyma jugaron en el Palacio Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Jacobo Díaz y Caio Pacheco. Guillem Jou estaba en la plantilla de Manresa que jugó contra el Básquet Coruña en la temporada 2017-18, pero el ahora capitán naranja no viajó entonces a A Coruña. Por parte de Manresa, Pierre Oriola, Rafa Villar, Ferrán Bassas y Eric Vila ya saben cómo se siente la pista de Riazor.

Cambios

Muchas cosas pueden cambiar en 867 días. Y si no, que se lo digan al Básquet Coruña. En ese tiempo, el club naranja ha vivido dos ascensos a Liga Endesa y un descenso a Primera FEB. Han pasado por el banquillo dos entrenadores, ha cambiado el presidente y la junta directiva y la masa social ha crecido desde los 1.700 abonados hasta superar los 7.600 en el año de debut en ACB.

De la plantilla que disputó aquel partido contra el Castelló ya no queda ningún jugador. Beqa Burjanadze fue el máximo anotador de un equipo que se fue hasta los 95 puntos y 109 créditos de valoración. El georgiano, que tomó las riendas en la celebración posterior sobre la pista, añadió 6 rebotes y 3 asistencias a su hoja estadística. Sebastian Aris, Ingus Jakovics, Goran Huskic, Olle Lundqvist, Atou Diagne, Pablo Hernández, Aleix Font, Yunio Barrueta, Sean McDonnell, Álex Hernández y Ale Galán completaron un roster que una semana más tarde pasaría a la posteridad como ‘los héroes de Melilla’.

A los mandos del banquillo estaba entonces un Diego Epifanio que terminó la primera temporada ACB, pero que no continuó en el Leyma tras su finalización. A su lado se encontraban los únicos integrantes que repetirán este viernes en el Palacio: Román Gómez y Carlos Penedo como entrenadores ayudantes, además de otros integrantes del cuerpo técnico como Gus Gago, Eduardo Seoane o Bruno Camblor, que a día de hoy continúan haciendo más fácil el día a día de los jugadores.

Un retorno a casa que hará las delicias de los más nostálgicos del club y para el que todavía hay entradas disponibles. Tanto socios como no socios deberán pagarlas.