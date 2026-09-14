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Básquet Coruña

Atou Diagne se perderá toda la temporada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado

El ex del Básquet Coruña deberá pasar por el quirófano para ser operado

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/09/2026 18:00
Atou Diagne celebra una acción la temporada pasada con el Lleida
Atou Diagne celebra una acción la temporada pasada con el Lleida
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El ex del Básquet Coruña, Atoumane Diagne, se perderá toda la temporada 2026-27 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según confirmó el propio club.

Acción de Tomas Dimsa durante el San Pablo Burgos-Leyma Básquet Coruña

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El pívot senegalés del Lleida cayó lesionado en un partido de la Liga Catalana contra el Girona la pasada semana. Atou no podrá participar con el equipo ilerdense este nuevo curso y deberá pasar por el quirófano para operarse.

Diagne salió del Básquet Coruña después de consumarse el descenso del club a Primera FEB al término de la temporada 2024-25. Su buen hacer con el Leyma, sus grandes condiciones físicas y su condición de Jugador de Formación Local (JFL) le aseguraron un puesto en la Liga Endesa, que llegó de la mano de Lleida. 

El curso pasado firmó unos promedios de 6,3 puntos, 3,3 rebotes y 0,8 tapones en 12:45 minutos por encuentro, similares a los que hizo en A Coruña.

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