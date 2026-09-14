Atou Diagne se perderá toda la temporada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado

Atou Diagne celebra una acción la temporada pasada con el Lleida acb Photo - Pol Puertas

El ex del Básquet Coruña, Atoumane Diagne, se perderá toda la temporada 2026-27 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según confirmó el propio club.

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El pívot senegalés del Lleida cayó lesionado en un partido de la Liga Catalana contra el Girona la pasada semana. Atou no podrá participar con el equipo ilerdense este nuevo curso y deberá pasar por el quirófano para operarse.

Diagne salió del Básquet Coruña después de consumarse el descenso del club a Primera FEB al término de la temporada 2024-25. Su buen hacer con el Leyma, sus grandes condiciones físicas y su condición de Jugador de Formación Local (JFL) le aseguraron un puesto en la Liga Endesa, que llegó de la mano de Lleida.

El curso pasado firmó unos promedios de 6,3 puntos, 3,3 rebotes y 0,8 tapones en 12:45 minutos por encuentro, similares a los que hizo en A Coruña.